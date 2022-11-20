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Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має особливий прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 21 – 27 листопада 2022 року!

Завершення листопада буде доволі активний та приємним для більшості знаків Зодіаку, а комусь випаде нагода нарешті зробити перерву у своєму стрімкому ритмі життя, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 21 – 27 листопада 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508702

Овнів очікує справді затишний фінал осені, коли вони зможуть покращити свій моральний стан. Чудовий час для того, щоб будувати плани та втілювати їх у реальність. Постарайтесь так формувати свій графік, щоб встигати і працювати, і відпочивати. Попереду світла смуга у житті.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508707

Тельцям в останній тиждень листопада випаде нагода розширити свій світогляд та отримати нові знання. Тож варто відставити лінь на потім, адже результати докладених зусиль перевершать очікування Не хвилюйтесь через дрібниці, адже пані фортуна на вашому боці.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508704

Близнюки вже на повному серйозні готові прощатись з 2022 роком, тому цього тижня списки справ представників цього знаку можуть виглядати нескінченними. Тому не зайвим буде більш реалістично оцінювати власні сили та не відволікатись на те, що насправді не має дедлайнів.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508703

Ракам астрологи прогнозують теплий та затишний тиждень осені, який подарує трохи зимового особливого настрою. Це сприятиме розкриттю талантів та зробить представників цього знаку ще турботливішими. Хороший час для зміцнення стосунків.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508709

Леви цього тижня будуть захоплювати своєю продуктивністю та харизматичністю. Тож астрологи рекомендують цим людям не забувати про перепочинок. У такому стрімкому ритмі ви можете не зауважити, як наближаєтесь до вигорання. Тому обов'язково виділіть час для себе.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508710

Для Дів кінець осені стане періодом очищення, тож пора правильно розставити пріоритети. Постарайтесь знаходити більше часу для себе та для реалізації власних бажань. А от проблеми інших не повинні бути на першому місці. Не забувайте, що саме ви є ключовою людиною у своєму житті.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508711

Терези у своїх пошуках рівноваги зрозуміють, чого прагнуть найбільше та отримають можливості для реалізації цих бажань. Постарайтесь чітко ставити цілі та обдумувати план дій, щоб не відволікатись на дрібниці у процесі руху. Фінал осені буде дуже сприятливим для Терезів.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508708

Скорпіонам астрологи радять частіше звертати увагу на близьких та не боятись ділитись з ними своїми почуттями. Чудовий час для зміцнення стосунків та нових знайомств. Самотнім представникам цього знаку випаде нагода зблизитись з особливою людиною, яка займе вагоме місце у їх житті.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508706

Стрільці та успіх стануть синонімами цього тижня. Удача буде на їх боці, а справи складатимуться так, що навіть захмарні цілі ставатимуть чіткими. Дослухайтесь до близьких та не забувайте приділяти час тим, хто завжди на вашому боці.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508705

Козерогам цього тижня варто бути особливо обачними щодо всього, що вилітає з їхніх вуст. Будь-яке зайве слово зараз може сприйнятись зовсім не так, як ви планували. Тому обдумуйте все перед тим, як щось сказати. Зосередьтесь на діях.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508701

У Водоліїв кінець листопада буде дуже сприятливим, адже їм вдасться розпрощатись зі старими проблемами та нарешті закрити всі "хвостики". Зима дозволить представникам цього знаку розпочати нову сторінку у житті. І це обов'язково буде один із найяскравіших періодів.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 508700

Рибам астрологи радять сконцентруватись на тому, яким вони хочуть бачити своє майбутнє. Настав час не лише уявляти, а й визначати, що ж для цього необхідно. Не бійтесь бути щирими зі своїми близькими, адже вони із радістю підтримають всі ваші починання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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