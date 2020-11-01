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Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 листопада!
Перший тиждень листопада буде доволі активним у більшості знаків Зодіаку, але це не означає, що не буде шансів відпочити та насолодитись осінньою порою. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 2 – 8 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів на початку листопада чекає хвиля натхнення, тож варто скерувати його у правильному напрямку. У вас з'явиться більше вільного часу для себе, тому розплануйте його так, щоб не лише пролежати за серіалами, а й отримати нові враження та знання. Зробіть собі перезавантаження та нарешті візьміться за ті справи, які давно відкладали.
Телець
Тельцям цього тижня не зайвим буде звернути увагу на зміни у домашній атмосфері, подорожі чи просто отримання нового досвіду. Це позитивно вплине на самопочуття та не дозволить опускати руки, якщо щось піде не за планом. Вмикайте хороший настрій та рухайтесь тільки вперед.
Близнюки
Близнюкам у новому осінньому тижні астрологи рекомендують кілька разів обдумувати всі свої слова перед тим, як їх озвучувати. Ви надто емоційні, а це негативно позначається на стосунках та справах. Тож пора нарешті боротись з тим, що ви надто швидко реагуєте на ситуацію.
Рак
Раків очікує легкий та комфортний тиждень, тож налаштовуйтесь на позитивну хвилю та рухайтесь вперед до своїх цілей. Зараз удача на вашому боці, тому не втрачайте запал, якщо щось не вдається з першого разу. Попереду чимало перемог та звершень.
Лев
Левам ж випаде нагода відчутно покращити своє життя, але заради цього доведеться докласти зусиль. Золоте правило цього тижня: прокидатись з хорошими думками та любов'ю у серці. Це дозволить нарешті позбутись від хаосу, який вас оточує, а також налаштуватись на правильну хвилю.
Діва
Дівам у новому тижні осені доведеться нарешті казати "ні" та ставити своє життя на перерву. Ви звикли тягнути все на своїх плечах і навіть не отримувати за це просту подяку. Хіба ви заслуговуєте такого? Пора розставити пріоритети правильно.
Терези
Терезам у новому тижні пора зосередити увагу на собі та внутрішній гармонії. Ви інколи впадаєте у крайнощі: від палкого кохання до цілодобової роботи. І це не найкраще позначається на усіх сферах життя.
Скорпіон
Скорпіонів останнім часом з головою починає захоплювати хвиля осіннього суму та апатія. Але перший тиждень листопада допоможе поборотись з цим та нарешті наблизитись до кращої версії себе. Звісно ж, покладатись на зорі повністю не варто, адже від бездіяльності не варто очікувати жодного результату.
Стрілець
Стрільців очікує дуже яскравий та насичений тиждень осені, коли вдасться виконати майже все заплановане, а також нарешті розпочати нову сторінку у вашому житті. Тож зберігайте свій палкий заряд на високому рівні, а також не дозволяйте нікому псувати настрій.
Козеріг
Козероги стануть ще одними щасливчиками листопада, які зможуть покращити ситуацію у всіх сферах життя. Для цього потрібно буде правильно розпланувати свій час, а також менше дратуватись через дрібниці. Тому хапайтесь за шанси, які дарує вам доля.
Водолій
У Водоліїв попереду дуже продуктивний період у житті, тому пора викладатись на всі 100%. Звісно ж, це не означаю, що пора віддавати всі сили та наближатись до вигорання, але нарешті проявити себе у всій красі не буде зайвим. Ви можете досягнути таких вершин, про які й не мріяли.
Риби
Риб чекає доволі сприятливий період в особистому житті, адже ви зможете нарешті змінити ситуацію у стосунках: відпустити те, що давно вам не належить, або ж вивести на новий рівень те, що викликає у вас бажання стати кращою людиною. Лише від вас залежить цей вибір, але пам'ятайте, що ви завжди маєте бути щасливими.
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