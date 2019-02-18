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Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 18 – 24 лютого 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 18.02 – 24.02

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 18, 21
  • Несприятливі дні: 20, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Пора нарешті навчитись правильно розподіляти час для роботи і відпочинку. Тиждень буде дуже вдалим для завершення тих справ, які було заплановано давно. Організація власних ресурсів допоможе впоратись з усім швидко і якісно, а також зберегти позитивні емоції. Не забувайте турбуватись про свій організм.

Телець

  • Сприятливі дні: 22, 24
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Настав час правильно розставити пріоритети, а також обрати точні плани на майбутнє. Також не забувайте про стосунки, які потребують вашої уваги та віддачі. Заряджайтесь гарним настроєм і продовжуйте в тому ж дусі, адже впевненість у сьогоденні дозволить ненадовго забути про різноманітні турботи.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 21, 24
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Не соромтесь відкриватися перед іншими, а також показувати власні уміння та знання. Так ви отримаєте нове коло знайомств, яке надихатиме рости ще більше. Щоправда, з деякими старими звичками та думками доведеться попрощатись, адже вони лише змушують вас стояти на місці. Докладіть зусиль і владнайте всі забуті справи, адже попереду чимало цікавого!

Рак

  • Сприятливі дні: 18, 23
  • Несприятливі дні: 21, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Зорі пророкують Ракам чудовий період у стосунках. Може здатися, що ви вже досягнули вершини у взаєминах з коханою людиною, однак не варто забувати, що абсолютно все потребує віддачі. Тому пам'ятайте про свої почуття, але не забувайте про зусилля, які треба докладати. Саме пора для мандрів та яскравих фарб у житті.

Лев

  • Сприятливі дні: 21, 24
  • Несприятливі дні: 18, 19
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Зараз ви надто залежите від ресурсів, чужих думок та обставин. Пора взятись за усе, що потребувало вашої уваги,і нарешті виконати всі плани. Це дозволить знайти золоту середину у майбутньому, не намагаючись маневрувати у потоці важливих справ. Не забувайте заряджатись гарним настроєм, адже саме ви його приносите оточенню.

Діва

  • Сприятливі дні: 20,24
  • Несприятливі дні: 18, 21
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Зорі радять цього тижня намагатись втамувати власне полум'я, щоб не залишитись без близьких людей. Не забувайте про власну думку, однак і не намагайтесь перетворити всіх у своїх рабів. Реальність має свої правила, і ясне майбутнє потребує гармонії у стосунках з оточенням.

Терези

  • Сприятливі дні: 18, 22
  • Несприятливі дні: 19, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Зорі радять продовжувати у тому ж русі, але не нехтувати власним самопочуттям. Ваша робота та стосунки перебувають у чудовому стані, однак вам бракує відпочинку для самого себе. Не тікайте від реальності, адже рано чи пізно вам доведеться дослухатись до свого організму.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 19, 22
  • Несприятливі дні: 18, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам варто навчитись сприймати усіх людей, як тих, які потребують турботи та уваги. Це не лише допоможе покращити емоційний стан та знайти хороших друзів, а й принесе удачу. Не пропустіть свій шанс!

Стрілець

  • Сприятливі дні: 18, 23
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Пора нагадати, що ви не офісний планктон, а справжнє полум'я ідеї, творчості та натхнення. Припиніть себе жаліти та думати про те, як все несправедливо. Ваша удача у ваших руках, тому саме час взятись за виправлення всього, що вас не влаштовує.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 19, 24
  • Несприятливі дні: 22, 23
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Зорі рекомендують відмовитись від вашої улюбленої критики та припинити вважати, що ви можете висловлювати категоричні думки у всіх сферах життя. Саме пора навчитись вживатись з оточенням, щоб досягнути всіх поставлених цілей.

Водолій

  • Сприятливі дні: 22, 24
  • Несприятливі дні: 18, 20
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У вас все вдається, однак не варто випускати на свободу свою любов до конфліктів. Доля підкидатиме не надто вдалі моменти, однак вам варто навчитись відстоювати свою думку спокійно. Попереду чимало позитивних змін і їх варто очікувати з усмішкою.

Риби

  • Сприятливі дні: 20,21
  • Несприятливі дні: 19,24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 лютого 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Настав час попрощатись з усіма проблемами, які вас турбували останнім часом. Виконайте всі "хвостики" та припиніть тільки брати у стосунках, нічого не приносячи на заміну. Попереду чимало несподіваних поворотів, у яких вам знадобиться підтримка близьких.

Читайте також: Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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