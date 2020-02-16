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Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 лютого 2020!

Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Фінансовий гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Гороскоп для Овна

Овнів чекає доволі продуктивний та насичений тиждень, однак не варто братись за всі справи світу та забувати про відпочинок. Саме хороша перерва надихає та мотивує вас покращити свій стан фінансів. Наприкінці тижня можливе поповнення рахунку, яке приємно потішить.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

У Тельців зараз дуже вдалий час для самореалізації та розкриття творчого потенціалу. Тому не лінуйтесь та не соромтесь демонструвати та покращувати свої уміння. Це дозволить довго не чекати на фінансові результати.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюки надто емоційні та можуть швидко змінювати пріоритети не лише в життя, а й у фінансах. Тому, щоб гаманець не постраждав, краще добряче обдумувати всі свої раптові бажання щось придбати. Це дозволить акумулювати доволі круглу суму.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

Ракам новий тиждень принесе порцію свіжих вражень, емоцій та ідей, які варто реалізувати. Ви здатні підкорити гори та зібрати колекцію золотих злитків, але боїтесь продемонструвати свої уміння. Це пора змінювати!

Лев

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Левів чекає доволі стабільний тиждень, тому не варто робити витрати на далеко не необхідно речі. Вважайте, що зараз у вас перерва у шопінгу, що б вам не хотілось придбати: чи книжки, чи нову техніку, чи косметику. Незабаром у вас очікується дуже приємний прибуток.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Дівам зараз варто зосередити увагу на собі та спершу витрачати гроші на власну персону, а тоді вже допомагати іншим. Ви занадто доброзичливі, а інколи варто відпочивати від цієї якості, яка вдаряє по гаманцю.

Терези

  • Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370886
Гороскоп для Терезів

Терези зараз випробовують нові шляхи для заробітку і деякі з них реально можуть покращити ваш фінансовий стан. Більше натхнення, зусиль та менше негативу. Не сприймайте думки інших до серця та витрачайте гроші на зайві речі.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня зіграє на руку їхня гордість, адже вона може показати, наскільки ви цінні. А це точно не змусить довго очікувати на приємні бонуси у вигляді фінансів. Звісно ж, не варто надто високо підіймати голову, краще далі невпинно працювати.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

Стрільців очікує спокійний тиждень у питання фінансів. Інколи ви надто себе обмежується у тих сферах, де не варто цього робити. Тому приділіть більше уваги дорогим людям та не економте на них.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Козероги зараз в ударі і готові звернути гори завдяки своїй упевненості та чарівній усмішці. І грошові гори тут також є, тож рухайтесь лише вперед та покажіть, що ви варті більшого.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водоліям зорі пророкуються легким та позитивний тиждень без фінансових проблем. Уникайте негативних думок та обдумуйте, як можна покращити свої уміння, адже вони можуть відчутно підняти ваш прибуток.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня варто трохи знизити планку не лише для інший, а й для себе. Саме через неї ви недооцінюєте себе і відчуваєте фінансово скучими. Спробуйте свої сили у чомусь новому або ж опануйте нову професію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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