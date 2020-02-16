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Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 лютого 2020!
Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Фінансовий гороскоп на тиждень 17 – 23 лютого
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів чекає доволі продуктивний та насичений тиждень, однак не варто братись за всі справи світу та забувати про відпочинок. Саме хороша перерва надихає та мотивує вас покращити свій стан фінансів. Наприкінці тижня можливе поповнення рахунку, яке приємно потішить.
Телець
У Тельців зараз дуже вдалий час для самореалізації та розкриття творчого потенціалу. Тому не лінуйтесь та не соромтесь демонструвати та покращувати свої уміння. Це дозволить довго не чекати на фінансові результати.
Близнюки
Близнюки надто емоційні та можуть швидко змінювати пріоритети не лише в життя, а й у фінансах. Тому, щоб гаманець не постраждав, краще добряче обдумувати всі свої раптові бажання щось придбати. Це дозволить акумулювати доволі круглу суму.
Рак
Ракам новий тиждень принесе порцію свіжих вражень, емоцій та ідей, які варто реалізувати. Ви здатні підкорити гори та зібрати колекцію золотих злитків, але боїтесь продемонструвати свої уміння. Це пора змінювати!
Лев
Левів чекає доволі стабільний тиждень, тому не варто робити витрати на далеко не необхідно речі. Вважайте, що зараз у вас перерва у шопінгу, що б вам не хотілось придбати: чи книжки, чи нову техніку, чи косметику. Незабаром у вас очікується дуже приємний прибуток.
Діва
Дівам зараз варто зосередити увагу на собі та спершу витрачати гроші на власну персону, а тоді вже допомагати іншим. Ви занадто доброзичливі, а інколи варто відпочивати від цієї якості, яка вдаряє по гаманцю.
Терези
Терези зараз випробовують нові шляхи для заробітку і деякі з них реально можуть покращити ваш фінансовий стан. Більше натхнення, зусиль та менше негативу. Не сприймайте думки інших до серця та витрачайте гроші на зайві речі.
Скорпіон
Скорпіонам цього тижня зіграє на руку їхня гордість, адже вона може показати, наскільки ви цінні. А це точно не змусить довго очікувати на приємні бонуси у вигляді фінансів. Звісно ж, не варто надто високо підіймати голову, краще далі невпинно працювати.
Стрілець
Стрільців очікує спокійний тиждень у питання фінансів. Інколи ви надто себе обмежується у тих сферах, де не варто цього робити. Тому приділіть більше уваги дорогим людям та не економте на них.
Козеріг
Козероги зараз в ударі і готові звернути гори завдяки своїй упевненості та чарівній усмішці. І грошові гори тут також є, тож рухайтесь лише вперед та покажіть, що ви варті більшого.
Водолій
Водоліям зорі пророкуються легким та позитивний тиждень без фінансових проблем. Уникайте негативних думок та обдумуйте, як можна покращити свої уміння, адже вони можуть відчутно підняти ваш прибуток.
Риби
Рибам цього тижня варто трохи знизити планку не лише для інший, а й для себе. Саме через неї ви недооцінюєте себе і відчуваєте фінансово скучими. Спробуйте свої сили у чомусь новому або ж опануйте нову професію.
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