Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

  • 37
Гороскоп на цей тиждень українською - фото 1
Гороскоп на цей тиждень українською

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 грудня 2019!

Рік наближається до свого кінця, тож передостанній тиждень грудня стане для багатьох знаків Зодіаку доволі активним. І серед цієї метушні варто знайти час і для найближчих людей, адже їм потрібні не подарунки, а ваша увага. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 18, 22
  • Несприятливі дні: 17, 20
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

На Овнів чекає доволі насичений тиждень, адже їм потрібно виконати все заплановане ще до дуже святкового періоду. Тому їм, можливо, забракне часу для найближчих людей. Це треба виправляти, тому найкращим варіантом буде завести список ключових завдань та не лінуватись у їх виконанні.

Телець

  • Сприятливі дні: 16, 19
  • Несприятливі дні: 18, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

Якщо комусь з представників Тельців пощастить зараз побувати у відпустці, то цим шансом варто скористатись сповна. А от працюючим варто менше думати про дрібний негатив та сконцентруватись на рівновазі у робочих та домашніх справах, щоб нікого не образити відсутністю уваги.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 18, 19
  • Несприятливі дні: 16, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюкам зараз варто трохи менше стрибати у власних емоціях та бажаннях, адже оточенню потрібно буде більше вашої уваги, ніж завжди. Тому не варто панікувати та злитись, а також з кимось сваритись тому, що вам зараз особисті справи не до душі. Невдовзі у вас побільшає часу і для себе.

Рак

  • Сприятливі дні: 18, 21
  • Несприятливі дні: 16, 19
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

У Раків цей тиждень може видатись значно емоційнішим, ніж ви могли припустити. Тому спробуйте серед мільйонів домашніх та робочих моментів знайти час для внутрішнього відновлення. Це позитивно позначиться на всіх сферах вашого життя, а кохана людина має вас зрозуміти.

Лев

  • Сприятливі дні: 16, 22
  • Несприятливі дні: 17, 19
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Левам цього тижня зорі радять менше витрачати часу на свої очікування від людей. Ви надто багато хочете і вимагаєте від усіх, в тому числі і від себе. Тому зосередьте увагу на своїх ключових завданнях та не шукайте негатив там, де його насправді немає.

Діва

  • Сприятливі дні: 17, 18
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Дівам варто готуватись до змін в одній зі сфер життя. Лише від вас залежить, чи будуть ці зміни приємними, чи ні. Тому добре роззирніться та визначте людей, які готові підтримати вас у будь-якій ситуації. Ви надто близько берете до серця проблеми тих, хто для вас не друг.

Терези

  • Сприятливі дні: 19, 21
  • Несприятливі дні: 17, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370886
Гороскоп для Терезів

У Терезів зараз ідеальний час для того, щоб покращити свої стосунки. Це може стосуватись і друзів, і родичів, і кохану людину. Вам бракує відчуття казки та справді затишної атмосфери, тому можете спробувати її створити та поділитись із найближчими. Це справді може додати вам щастя.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 16, 21
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам потрібно підготуватись до того, що не все може йти за вашими планами. Тому ігноруйте дрібний негатив та знаходьте гарний настрій для найдорожчих людей. Ваші проблеми повинні залишатись з вами, а не переноситись додому. Нехай це стане вашим золотим правилом.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 19, 22
  • Несприятливі дні: 17, 18
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

У Стрільців видасться доволі насичений тиждень: ваша харизма не залишатиме нікого байдужим. Однак поки сторонні люди у захваті від вас, то близькі не отримують у десятої частини вашої доброти та уваги. Пора це змінювати, інакше ви залишитесь без дорогих людей.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 17, 22
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Козероги, зберіть сили в кулак разом з чудовим настроєм. Ваші плани можуть постійно змінюватись, а ситуація коригуватись, тому не варто піддаватись паніці. Удача все одно на вашому боці, тож використовуйте її не лише у сфері самореалізації, а кохання.

Водолій

  • Сприятливі дні: 16, 19
  • Несприятливі дні: 17, 21
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водолії нарешті отримають нагороду за свою працю, однак не варто розслаблятись. Інколи вам може здаватись, що ви у казці: від похмурної частини до справді фантастично щасливої. Але не забувайте, що і в романтичних справах потрібно проявляти себе максимально.

Риби

  • Сприятливі дні: 18, 22
  • Несприятливі дні: 17, 19
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибам зорі радять нарешті розслабитись та відпочити. Ви надто багато взяли на себе зараз, і це навряд чи все вдасться виконати. Тому нарешті розподіліть обов'язки та знайдіть для своєї другої половинки чи родини. Ви навіть не уявляєте, як багато моментів у житті можете пропускати через "справи".

Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1391
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1111
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1950360
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл