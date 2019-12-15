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Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 16 – 22 грудня 2019!
Рік наближається до свого кінця, тож передостанній тиждень грудня стане для багатьох знаків Зодіаку доволі активним. І серед цієї метушні варто знайти час і для найближчих людей, адже їм потрібні не подарунки, а ваша увага. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 16 – 22 грудня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 18, 22
- Несприятливі дні: 17, 20
На Овнів чекає доволі насичений тиждень, адже їм потрібно виконати все заплановане ще до дуже святкового періоду. Тому їм, можливо, забракне часу для найближчих людей. Це треба виправляти, тому найкращим варіантом буде завести список ключових завдань та не лінуватись у їх виконанні.
Телець
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 18, 22
Якщо комусь з представників Тельців пощастить зараз побувати у відпустці, то цим шансом варто скористатись сповна. А от працюючим варто менше думати про дрібний негатив та сконцентруватись на рівновазі у робочих та домашніх справах, щоб нікого не образити відсутністю уваги.
Близнюки
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 16, 21
Близнюкам зараз варто трохи менше стрибати у власних емоціях та бажаннях, адже оточенню потрібно буде більше вашої уваги, ніж завжди. Тому не варто панікувати та злитись, а також з кимось сваритись тому, що вам зараз особисті справи не до душі. Невдовзі у вас побільшає часу і для себе.
Рак
- Сприятливі дні: 18, 21
- Несприятливі дні: 16, 19
У Раків цей тиждень може видатись значно емоційнішим, ніж ви могли припустити. Тому спробуйте серед мільйонів домашніх та робочих моментів знайти час для внутрішнього відновлення. Це позитивно позначиться на всіх сферах вашого життя, а кохана людина має вас зрозуміти.
Лев
- Сприятливі дні: 16, 22
- Несприятливі дні: 17, 19
Левам цього тижня зорі радять менше витрачати часу на свої очікування від людей. Ви надто багато хочете і вимагаєте від усіх, в тому числі і від себе. Тому зосередьте увагу на своїх ключових завданнях та не шукайте негатив там, де його насправді немає.
Діва
- Сприятливі дні: 17, 18
- Несприятливі дні: 19, 22
Дівам варто готуватись до змін в одній зі сфер життя. Лише від вас залежить, чи будуть ці зміни приємними, чи ні. Тому добре роззирніться та визначте людей, які готові підтримати вас у будь-якій ситуації. Ви надто близько берете до серця проблеми тих, хто для вас не друг.
Терези
- Сприятливі дні: 19, 21
- Несприятливі дні: 17, 22
У Терезів зараз ідеальний час для того, щоб покращити свої стосунки. Це може стосуватись і друзів, і родичів, і кохану людину. Вам бракує відчуття казки та справді затишної атмосфери, тому можете спробувати її створити та поділитись із найближчими. Це справді може додати вам щастя.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 16, 21
- Несприятливі дні: 19, 22
Скорпіонам потрібно підготуватись до того, що не все може йти за вашими планами. Тому ігноруйте дрібний негатив та знаходьте гарний настрій для найдорожчих людей. Ваші проблеми повинні залишатись з вами, а не переноситись додому. Нехай це стане вашим золотим правилом.
Стрілець
- Сприятливі дні: 19, 22
- Несприятливі дні: 17, 18
У Стрільців видасться доволі насичений тиждень: ваша харизма не залишатиме нікого байдужим. Однак поки сторонні люди у захваті від вас, то близькі не отримують у десятої частини вашої доброти та уваги. Пора це змінювати, інакше ви залишитесь без дорогих людей.
Козеріг
- Сприятливі дні: 17, 22
- Несприятливі дні: 19, 21
Козероги, зберіть сили в кулак разом з чудовим настроєм. Ваші плани можуть постійно змінюватись, а ситуація коригуватись, тому не варто піддаватись паніці. Удача все одно на вашому боці, тож використовуйте її не лише у сфері самореалізації, а кохання.
Водолій
- Сприятливі дні: 16, 19
- Несприятливі дні: 17, 21
Водолії нарешті отримають нагороду за свою працю, однак не варто розслаблятись. Інколи вам може здаватись, що ви у казці: від похмурної частини до справді фантастично щасливої. Але не забувайте, що і в романтичних справах потрібно проявляти себе максимально.
Риби
- Сприятливі дні: 18, 22
- Несприятливі дні: 17, 19
Рибам зорі радять нарешті розслабитись та відпочити. Ви надто багато взяли на себе зараз, і це навряд чи все вдасться виконати. Тому нарешті розподіліть обов'язки та знайдіть для своєї другої половинки чи родини. Ви навіть не уявляєте, як багато моментів у житті можете пропускати через "справи".
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