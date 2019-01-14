Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 січня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 14 – 20 січня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 14.01 – 20.01

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 14, 17

: 14, 17 Несприятливі дні: 15 18

Гороскоп для Овна

Доволі складний тиждень очікує на Овнів, адже можливі різноманітні неприємні дрібниці, які можуть вплинути на загальний настрій. Не дайте обставинам зіпсувати самопочуття і розплануйте час так, щоб встигнути і попрацювати, і відпочити.

Сприятливі дні: 16, 18

16, 18 Несприятливі дні: 14, 19

Гороскоп для Тельця

Варто звернути увагу на плануванні та втіленні у реальність своїх мрій та цілей. Постарайтесь цього тижня розібратись з усіма справам, які вже накопичились. Як тільки ви позбудетесь тягаря невиконаних завдань, то з'являться нові сили для свіжих ідей.

Сприятливі дні: 1 7, 20

7, 20 Несприятливі дні: 18, 19

Прогноз для Близнят

Зорі пророкують незвичайний час для особистого життя, адже у самотній представників знаку є шанс зустріти людину, яка стане дуже дорогою та важливою. Що ж до роботи, то намагайтесь не тонути у рутині. Дозволяйте собі трохи драйвовості, але без стресу для оточення.

Сприятливі дні: 16 , 20

, 20 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Рака

Спокійний тиждень у Раків не обов'язково має пройти без несподіваної удачі. Щоправда, навіть усмішка долі не може врятувати від незначних провалів та негативу. Зберіть свої сили та уважно стежте за здоров'ям.

Сприятливі дні: 14, 19

14, 19 Несприятливі дні: 16, 18

Гороскоп для Лева

Емоційність Левів може зіграти їм на користь, адже цього тижня не варто мучити себе здогадками та образами. Краще зібратись та обговорити все, що вас хвилює. Не забувайте, що для близьких теж потрібен час.

Сприятливі дні: 15, 18

15, 18 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Діви

Будь-яку справу варто починати з натхненням та гарним настроєм, і тоді все у Дів вдасться. Щоправда, не варто одразу ж розчаровуватись через дрібні невдачі, адже попереду чимало хорошого.

Сприятливі дні: 1 4, 16

4, 16 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Терезів

Доволі складний тиждень у Терезів, адже абсолютно все може піти не за планом. Є ймовірність, що ви довіритесь не тим людям, а також влипнете в авантюру, яка не принесе жодної користі.

Сприятливі дні: 18, 19

18, 19 Несприятливі дні: 17, 20

Гороскоп для Скорпіона

Досить відкладати на потім та шукати причину відтермінувати свої плани та втілення ідей у реальність. Зберіться з силами та натхненням та займіться тим, що приносить вам радість та користь.

Сприятливі дні: 1 8, 19

8, 19 Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Стрільця

Ідеальний період для родини, а також для того, щоб провести час наодинці з собою. Якщо вас щось турбувало чи викликало запитання, то краще це обговорити, щоб не нести цей тягар надалі. Зосередьтесь на тому, чого хочете, а також, що б хотіли зробити для близьких людей.

Сприятливі дні: 16, 18

16, 18 Несприятливі дні: 17, 19

Гороскоп для Козерога

Працелюбність та добросовісність зіграють вам на руку цього тижня, адже зорі пророкують небачену вдачу тим, хто готовий викладатися на всі 100%. Щоправда, не варто кидатися на всі пропозиції, а мислити раціонально.

Сприятливі дні: 14 19

14 19 Несприятливі дні: 18, 20

Гороскоп для Водолія

Не намагайтесь встигнути все, адже цей тиждень потребує правильно розподілу планів, а також уважного ставлення до власного здоров'я. Не завадять неформальні зустрічі, а також пошуки нового захоплення.

Сприятливі дні: 15, 19

15, 19 Несприятливі дні: 14, 17

Гороскоп для Риб

Зупиніться хоча б на хвилинку, щоб розібратись зі своїми пріоритетами. Не все у житті вимірюється так, як ви вважаєте. Тому краще не засуджувати нікого і знаходити у собі причини для негативу.

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