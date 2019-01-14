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Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 січня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 14 – 20 січня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 14.01 – 20.01
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 14, 17
- Несприятливі дні: 15 18
Доволі складний тиждень очікує на Овнів, адже можливі різноманітні неприємні дрібниці, які можуть вплинути на загальний настрій. Не дайте обставинам зіпсувати самопочуття і розплануйте час так, щоб встигнути і попрацювати, і відпочити.
Телець
- Сприятливі дні: 16, 18
- Несприятливі дні: 14, 19
Варто звернути увагу на плануванні та втіленні у реальність своїх мрій та цілей. Постарайтесь цього тижня розібратись з усіма справам, які вже накопичились. Як тільки ви позбудетесь тягаря невиконаних завдань, то з'являться нові сили для свіжих ідей.
Близнюки
- Сприятливі дні: 17, 20
- Несприятливі дні: 18, 19
Зорі пророкують незвичайний час для особистого життя, адже у самотній представників знаку є шанс зустріти людину, яка стане дуже дорогою та важливою. Що ж до роботи, то намагайтесь не тонути у рутині. Дозволяйте собі трохи драйвовості, але без стресу для оточення.
Рак
- Сприятливі дні: 16, 20
- Несприятливі дні: 17, 19
Спокійний тиждень у Раків не обов'язково має пройти без несподіваної удачі. Щоправда, навіть усмішка долі не може врятувати від незначних провалів та негативу. Зберіть свої сили та уважно стежте за здоров'ям.
Лев
- Сприятливі дні: 14, 19
- Несприятливі дні: 16, 18
Емоційність Левів може зіграти їм на користь, адже цього тижня не варто мучити себе здогадками та образами. Краще зібратись та обговорити все, що вас хвилює. Не забувайте, що для близьких теж потрібен час.
Діва
- Сприятливі дні: 15, 18
- Несприятливі дні: 14, 16
Будь-яку справу варто починати з натхненням та гарним настроєм, і тоді все у Дів вдасться. Щоправда, не варто одразу ж розчаровуватись через дрібні невдачі, адже попереду чимало хорошого.
Терези
- Сприятливі дні: 14, 16
- Несприятливі дні: 17, 19
Доволі складний тиждень у Терезів, адже абсолютно все може піти не за планом. Є ймовірність, що ви довіритесь не тим людям, а також влипнете в авантюру, яка не принесе жодної користі.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 17, 20
Досить відкладати на потім та шукати причину відтермінувати свої плани та втілення ідей у реальність. Зберіться з силами та натхненням та займіться тим, що приносить вам радість та користь.
Стрілець
- Сприятливі дні: 18, 19
- Несприятливі дні: 16, 17
Ідеальний період для родини, а також для того, щоб провести час наодинці з собою. Якщо вас щось турбувало чи викликало запитання, то краще це обговорити, щоб не нести цей тягар надалі. Зосередьтесь на тому, чого хочете, а також, що б хотіли зробити для близьких людей.
Козеріг
- Сприятливі дні: 16, 18
- Несприятливі дні: 17, 19
Працелюбність та добросовісність зіграють вам на руку цього тижня, адже зорі пророкують небачену вдачу тим, хто готовий викладатися на всі 100%. Щоправда, не варто кидатися на всі пропозиції, а мислити раціонально.
Водолій
- Сприятливі дні: 14 19
- Несприятливі дні: 18, 20
Не намагайтесь встигнути все, адже цей тиждень потребує правильно розподілу планів, а також уважного ставлення до власного здоров'я. Не завадять неформальні зустрічі, а також пошуки нового захоплення.
Риби
- Сприятливі дні: 15, 19
- Несприятливі дні: 14, 17
Зупиніться хоча б на хвилинку, щоб розібратись зі своїми пріоритетами. Не все у житті вимірюється так, як ви вважаєте. Тому краще не засуджувати нікого і знаходити у собі причини для негативу.
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