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Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 14 – 20 лютого 2022 року!
Новий тиждень лютого почнеться на романтичній ноті та принесе чималу кількість приємних сюрпризів більшості знаків Зодіаку, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 14 – 20 лютого 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує доволі теплий та яскравий зимовий тиждень, адже все сприятиме тому, щоб життя налагоджувалось. Зворотний відлік до весни запущено, тож настав час рухатись лише вперед, більше усміхатись та не зважати на дрібний негатив та тривоги. Все вдасться!
Телець
Тельцям новий тиждень лютого принесе полегшення та нові бажання, тож зосередьтесь на тому, щоб досягати своїх цілей. Можливо, пора опанувати нові уміння або ж правильно розподілити свій час та обов'язки. Не забувайте тішити себе хоча б дрібними подарунками.
Близнюки
Близнюкам астрологи радять у новому тижні не ігнорувати появу свіжих ідей та не відмовлятись від спонтанних бажань. Просто робіть це з холодним розумом, прораховуючи власні кроки наперед. Так не доведеться нехтувати крутими можливостями, а також забувати про важливі справи.
Рак
У Раків попереду дуже спокійний та сонячний тиждень, тож старайтесь не драматизувати та не відповідати негативом на негатив інших. Дозвольте собі сповна зануритись у майже весняний ритм життя та не брати близько до серця слова та дії інших людей. Зараз дуже сприятливий період для перевтілень.
Лев
Левів очікує справді насичений, але дуже приємний тиждень. Зима починає прощатись, і це відчувається не лише у погоді, а й у вашому самопочутті. Настав час розквітати та братись за нові цілі, які точно зовсім скоро стануть реальністю. Тож відганяйте набридливі думки та робіть те, що бажаєте.
Діва
Якщо цього тижня Діви нарешті навчаться відпускати та пробачати, то їхнє життя доволі швидко і кардинально зміниться на краще. Звісно ж, це нелегко, але знайдіть час для того, щоб розкласти все по полицях у власних думках. Пора повернути собі спокій та відчинити двері для чогось нового.
Терези
Ключовим словом тижня для Терезів стане "самостійність". Це може звучати лячно, але насправді зараз дуже важливо не боятись жодних перепон та залишатись зацікавленим у реалізації власних планів. Не дозволяйте нікому змушувати вас сумніватись у собі, ви здатні на неймовірне.
Скорпіон
Яскравий тиждень видасться у Скорпіонів, які встигнуть і отримати нові знання, і задовільнити певні свої бажання. Ваша жага навчатись та рухатись принесе неабиякі результати, тож можна дозволити себе потішити подарунками. Ви стали на шлях переможців, тож попереду ще більше пригод.
Стрілець
Стрільцям астрологи настирливо рекомендують більше усміхатись та радіти навіть дрібницям. Зараз час, коли ви багато працюватимете, тому дуже важливо знаходити можливість і якісно відпочивати, перезавантажуватись та отримувати більше натхнення. Життя готує для вас цікаві та дуже приємні зміни.
Козеріг
Козероги звикли швидко знаходити вихід з будь-якої ситуації. І це стосується не лише негативних моментів, адже ці люди часто побоюються власних бажань. До кінця зими доведеться трохи підкоригувати це уміння, щоб не шкодити й собі. Зосередьтесь на тому, що приносить радість і не викреслюйте це з життя.
Водолій
Водоліям новий тиждень принесе рух та вдачу. Дуже сприятливий період для змін, переїздів та нових знань. І дуже важливо зараз не прив'язуватись до речей, адже попереду у вас буде значно більше всього. Краще звернути увагу на людей поряд, які завжди готові підтримати.
Риби
Відповідальність, регулярність та планування - три важливі складові щасливого життя Риб, якими вони частенько нехтують або ж перегинають. Цього тижня потрібно буде згадати про них, щоб довести справи до кінця без приступів ліні. Також лютий нагадає, що потрібно не лише покладатись на інших, а й проявляти підтримку близьким.
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