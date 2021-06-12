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Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 14 – 20 червня 2021 року!
Новий тиждень літа пройде доволі сонячно та позитивно, і навіть погодні гойдалки не позбавлять більшість знаків Зодіаку хорошого настрою, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 14 – 20 червня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни у новому літньому тижні зможуть нарешті позбутись більшості тягарів та відкритись для нових пригод. Не зайвим буде планувати свій час та боротись із приступами ліні новими хобі. Чим більше часу ви приділяєте чомусь, тим кращим буде результат.
Телець
Тельців цього тижня наважаться на кардинальні зміни та розпочнуть нову сторінку у житті. Але для цього доведеться зібрати в кулак всю свою сміливість та відкинути страх. Настав час ставити цілі та йти до них!
Близнюки
Близнюки нарешті повернуть собі чудовий настрій та запал, а також зможуть поповнити список ідей. Не відмовляйтесь від нових можливостей, але й не забувайте, що спершу потрібно обдумати все. Під емоціями ви можете погодитись на найшаленішу аферу.
Рак
Для Раків новий тиждень червня стане періодом, коли особисте життя перетвориться в романтичне кіно. У вас є все, щоб покращити ситуацію у парі та з друзями. Менше хвилюйтесь через дрібниці та дозвольте собі проявляти справжні емоції, не боячись осуду.
Лев
Для Левів червень підготував вдосталь пригод та активностей, а новий тиждень дозволить не лише отримати нові враження, а й нарешті перевести дух. Тому не панікуйте, коли щось йде не за планом, а ловіть миті. Все вдасться!
Діва
Дівам у новому тижні доведеться проявити своє уміння йти на компроміси. Далеко не завжди все можна контролювати, і це стосується не лише певних ситуацій, а й людей. Якщо з неприємними особами вам не хочеться погоджуватись, то з близькими доведеться знайти золоту середину.
Терези
Терезам нарешті вдасться прийняти рішення, які вони доволі довго відкладали. Період, коли доведеться брати ситуацію у свої руки. Якщо ви докладете вдосталь зусиль, то отримаєте неабиякий результат. Не шукайте виправдань собі, але будь добрішими з оточенням.
Скорпіон
Скорпіони зараз вражатимуть своєю працездатністю та енергійністю. Будь-яке завдання здаватиметься для них дрібницею, і справи підуть вгору. Варто скористатись таким шансом максимально, щоб потім не скаржитись на себе.
Стрілець
Стрільці останній час провели на емоційних гірках, але екватор червня дозволить їм відновити гармонію в душі. Для цього потрібно знайти щось, що відволікатиме від негативу, а також припинити копирсати в справах інших людей. Час зосередитись на собі.
Козеріг
Самотнім Козерогам червень принесе чимало можливостей зустріти того, хто змусить ваше серце битись частіше. Але для цього потрібно виділити час на стосунки у своєму щільному робочому графіку. Інколи потрібно розставляти пріоритети по-іншому.
Водолій
Сприятливий період стартує і у Водоліїв, які не лише отримають заряд позитиву, а й будуть готові ділитись ним з усіма. Старайтесь менше розпорошуватись на інших, а також зосередити увагу на тому, чого вам зараз найбільше хочеться.
Риби
Рибам не зайвим буде повправлятись у пошуках гармонії, адже у стосунках їм забракне взаєморозуміння. Зате на роботі все йтиме вгору, можливе навіть підвищення та лідерська роль. Звісно ж, це не всім сподобається, але час навчитись відстоювати свою думку правильно.
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