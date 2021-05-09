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Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 травня 2021 року!
Новий весняний тиждень буде дуже сприятливим для покращення життя більшості знаків Зодіаку, а комусь навіть вдасться розпочати нову сторінку у своїй історії, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує доволі сонячний та спокійний тиждень, сповнений приємними емоціями та натхненням. Тому користуйтесь моментом, займайтесь тим, що приносить задоволення. Також астрологи радять не дратуватись через те, що ви не можете змінити.
Телець
Тельцям новий тиждень травня принесе чимало енергії та бажання рухатись лише вперед. Тому зберігайте цей настрій та не дозволяйте нікому позбавляти вас запалу. Попереду чимало пригод, які дозволять побачити більше краси навколо.
Близнюки
Близнюкам зараз варто сконцентрувати всю увагу на ключових завданнях, щоб виконати їх максимально успішно. А вже тоді можна розпорошуватись на дрібні справи та генерацію нових ідей, оскільки вони можуть добряче відволікати від основної роботи. Також краще уникати спонтанних бажань.
Рак
Для Раків новий тиждень стане справжнім поштовхом до дій, адже вдасться приміряти на себе нові серйозніші ролі. Але для цього потрібно буде проявити неабияку сміливість. Настав час виходити з зони комфорту, це того варте.
Лев
Левів очікує доволі насичений період у житті, коли захочеться зробити все водночас, але для цього потрібно не лише правильно розпланувати час. Не зайвим буде періодично переглядати свої цілі, щоб розуміти, чи справді ви рухаєтесь у потрібному напрямку і чи бажання ваші, а не продиктовані суспільством.
Діва
Діви відчують себе набагато краще, як тільки наведуть лад навколо себе та у власних думках. Розчистіть простір, розпрощайтесь з усім, що не приносить задоволення та лише займає місце. Це справді потрібно робити регулярно.
Терези
Терези у новому тижні травня відчують, що натхнення та енергія до них повертається, тому дуже важливо почати діяти. Досить шукати відмовки та тікати від реальності, адже саме зараз ви можете відчинити перед собою нові двері. Від такого не варто відмовлятись.
Скорпіон
Скорпіонам травень принесе неабияке бажання йти лише вперед. І це дуже похвально, але не буде зайвим максимально об'єктивно оцінити ситуацію. Не час намагатись комусь довести, що ви найкращі.
Стрілець
Стрільці також в останній місяць весни відчують, що здатні на більше. Тому не бійтесь покидати свою комфортну бульбашку та випробовувати щось нове. Все це дозволить у близькому майбутньому відкрити для себе чимало нового.
Козеріг
Козероги зможуть звернути гори, дістати зіроньку з неба і перевернути весь світ. Але лише за умови, що не забуватимуть робити перерви між цими дійствами. Ваша працездатність вражає, але лише до моменту, коли ви зовсім залишаєтесь без сил.
Водолій
Водоліям астрологи радять увімкнути позитивне мислення та не вимикати його ні за яких обставин. Інколи ви самі знаходити драму, щоб урізноманітнити життя. Але така погоня за враженнями ні до чого хорошого не призведе.
Риби
Новий тиждень весни для Риб відзначиться хорошими змінами, тому дуже важливо дозволити їм відбутися. Ви інколи надто сильно чіпляєтесь за речі, які вже не мають значення. Тому настав той період, коли потрібно рухатись тільки вперед та вгору.
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