Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 грудня 2018!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 10 – 16 грудня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 10, 14

: 10, 14 Несприятливі дні: 11, 12

Гороскоп для Овна

Цей тиждень для Овнів буде доволі насиченим, тому пора уміло розприділити всі справи, щоб встигнути максимально багато. Зусилля себе виправдають, тому зосередьтесь на роботі. Зорі радять не надто ділитись планами та секретами, щоб уникнути небажаних наслідків. Зберіть сили та не забудьте відпочити наприкінці тижня.

Сприятливі дні: 12, 15

12, 15 Несприятливі дні: 11, 16

Гороскоп для Тельця

Зірки дещо скоригують життя Тельців, щоправда, тільки у кращий бік. Загалом, на вас очікує покращення стосунків з оточенням та зменшення конфліктних ситуацій. Гармонія повертається у ваше життя, щоправда, не варто забувати про активні дії. Зберігайте спокій, акумулюйте енергію та йдіть до своїх цілей - у вас все вдасться!

Сприятливі дні: 10, 15

10, 15 Несприятливі дні: 13, 14

Прогноз для Близнят

У Близнюків почався доволі складний період у житті, коли заплановане починає розсипатись на очах. Не варто намагатись втримати все водночас. Краще навчіться розставляти правильно пріоритети та визначте, чи справді вам потрібно самотужки розв'язувати всі проблеми. Зосередьтесь на внутрішньому спокої та не забувайте приділяти увагу найближчим людям і власному здоров'ю.

Сприятливі дні: 13, 14

13, 14 Несприятливі дні: 11 , 12

Гороскоп для Рака

Ракам у новому тижні варто зосередитись на балансі та гармонії. У всьому важлива міра, тому не намагайтесь виконати все за один раз, думаючи про власний героїзм. Розділіть час на роботу та відпочинок, це дозволить побачити перспективи та зберегти нервову систему.

Сприятливі дні: 1 2, 16

2, 16 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Лева

Для Левів тиждень видасться нелегким, адже буде вдосталь роботу, яку потрібно зробити саме зараз. Але з правильним підходом та настроєм, все вдасться і на результат не доведеться довго очікувати. Зорі радять представникам цього знаку зосередитись на спокої та власних емоціях, а також уникати конфліктних ситуацій.

Сприятливі дні: 1 4, 15

4, 15 Несприятливі дні: 10, 13

Гороскоп для Діви

Зорі радять Дівам не нехтувати своїм здоров'ям. Тому, якщо почуваєтесь не надто добре для якихось дій, то краще приділіть увагу собі, а не намагайтесь встигнути виконати все на світі.

Тиждень буде вдалим для налагодження корисних та приємних стосунків, адже Дівам вдасться знайти підхід до будь-кого.

Сприятливі дні: 10, 16

10, 16 Несприятливі дні: 13, 14

Гороскоп для Терезів

Дуже сімейний тиждень очікує на Терезів. Саме час побути у власній зоні комфорту та не намагатись вхопити фортуну за хвіст. Вам потрібно відновити внутрішній баланс та енергію, щоб потім з новими силами підкорювати вершини. Зовсім не страшно інколи робити паузи, якщо вони виправдані.

Сприятливі дні: 10, 11

10, 11 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам потрібен потужний заряд хорошого настрою, щоб встигнути втілити у реальність всі плани. До того ж, у цьому допоможе уважне ставлення до свого здоров'я, гаманця та інших людей. Річ у тому, що любов до командування далеко не завжди грає на руку, а от гаманець з наближенням свят відчутно худне.

Сприятливі дні: 1 3, 14

3, 14 Несприятливі дні: 11, 12

Гороскоп для Стрільця

Забудьте про негатив та нав'язливі думки. Для Стрільців настав час, коли правильний підхід та настрій допоможуть розв'язати всі проблеми та покращити свою позицію у житті. Припиніть думати про свою ключову місію у житті та почніть працювати над втіленням маленьких мрій, і все у вас вдасться.

Сприятливі дні: 11, 16

11, 16 Несприятливі дні: 12, 15

Гороскоп для Козерога

Козерогам варто забути про невпевненість у собі та припинити жити минулим. У такому випадку зорі подарують кілька шансів змінити все на краще, а також поступово вирішувати всі завдання. Не нехтуйте можливістю відпочити емоційно та фізично.

Сприятливі дні: 10, 14

10, 14 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Водолія

Тиждень обіцяє бути незабутнім, адже все складатиметься просто ідеально. Щоправда, не варто уявляти себе героєм комедійного фільму та розслаблятись, розпливаючись у посмішці. Ловіть момент та користуйтесь тим, що дарує вам доля.

Сприятливі дні: 1 3, 15

3, 15 Несприятливі дні: 12, 16

Гороскоп для Риб

Доброта дозволить відкрити перед Рибами нові двері, тому краще позбутись негативу та не нав'язувати сумні думки іншим. Це дозволить не лише поберегти власні нерви, а й покращити стосунки з оточенням. До того ж, щастя зовсім поряд. Достатньо лише вміти його побачити.

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