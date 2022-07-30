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Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 1 – 7 серпня 2022 року!
Перший тиждень серпня промайне доволі швидко для більшості знаків Зодіаку, а комусь все ж вдасться відчутно змінити ситуацію у своєму житті, передає Радіо MAXIMUM. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 1 – 7 серпня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує доволі насичений, але приємний початок серпня. Вам вдасться виконати чимало справ, тому не бійтесь складати короткотермінові плани. І обов'язково включіть туди якісь курси чи загалом пізнання нової інформації, адже зараз дуже сприятливий час для вдосконалення.
Телець
У Тельців старт серпня також відзначиться хорошими митями, тому зосередьтесь на позитиві та не дозволяйте нікому та нічому псувати ваш настрій. Зараз дуже важливо відстоювати свої кордони, оскільки можуть з'явитись люди, які спробують похитнути вашу віру в себе. Астрологи радять також випробувати нові способи розслаблення, наприклад, йогу, вечірні прогулянки та танці.
Близнюки
Близнюкам нарешті почне щастити в особистому житті. Якщо у вас і виникали якісь проблеми та труднощі до цього, то серпень допоможе залишити їх у минулому. Тому не зациклюйтесь на негараздах, зовсім скоро вони зникнуть. Звісно ж, це не означає повністю покладатись на долю, але не витрачайте більше енергії, ніж потрібно.
Рак
У Раків є всі шанси розпочати нову сторінку у житті, оскільки можуть з'явитись дуже перспективні пропозиції та ідеї. Не відмовляйтесь від того, що приносить вам радість, бо саме це може стати ще й джерелом додаткових прибутків. Удача та муза на вашому боці.
Лев
Левам астрологи прогнозують дуже насичений старт серпня. Це однозначно ваш успішний місяць. Вдасться знайти для себе нові можливості, нові пригоди та яскраві враження, тож не відмовляйтесь від такої нагоди. Але дуже важливо не закопувати себе у справах, які не обов'язково робити прямо зараз. Дайте собі видихнути хоча б трішки.
Діва
Діви у новому тижні можуть стикнутись з ситуаціями, які поставлять їх у незручне становище у моральному плані. Тому дуже важливо правильно розставляти пріоритети та не намагатись рятувати тих людей, яких насправді важко назвати близькими. Можливо, саме зараз ідеальний час розпрощатись з тими, хто приносить лише втому та негатив.
Терези
Терезам астрологи прогнозують дуже продуктивний та натхненний тиждень. Важливо зараз віддатись роботі сповна, не забуваючи про перерви. Інколи ви шукаєте рівновагу доволі цікавими методами, але не забувайте і про класичні: відпочивайте після активної праці.
Скорпіон
Скорпіони також отримають нагоду продемонструвати свої уміння та знання сповна. Тому дозвольте бути собі вільними від стереотипів та сталості, щоб осягнути нові знання та зміцнити фундамент власних. Дуже сприятливий період для того, щоб вдосконалювати себе та відпускати те, що заважає рухатись вперед.
Стрілець
Стрільці знову будуть товаришувати з удачею, яка вже встигла стати їхньою вірною приятелькою. Тож і старт серпня буде сповненим хорошими враженнями та емоціями. Тому не дозволяйте собі концентруватись на дрібному негативі, оскільки можете пропустити справді позитивні та значні моменти.
Козеріг
Козерогам астрологи радять зараз спробувати змінити тактику. Інколи ви перетворюєтесь у шаленого трудоголіка з надто високою планкою, а згодом не маєте сил навіть на базові речі. Але у серпні вдасться змінити ситуацію, якщо ви спробуєте урівноважити різні сфери свого життя. Такі зміни точно на краще.
Водолій
Водолії останнім часом були надто захоплені хвилюванням та сумішшю різноманітних емоцій. Тому початок серпня стане дуже хорошим періодом для того, щоб відновити свої моральні ресурси та налаштуватись на нові звершення. Не сумнівайтесь у своїх силах та не забувайте піклуватись про себе.
Риби
Риби на порозі зовнішніх змін та потребує змін внутрішніх. Тому астрологи радять відкинути старі принципи та ідеї, які не допомагали на життєвому шляху. Настав час бути відкритими до нового та не боятись робити те, що може принести радість, користь та свіжі враження.
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