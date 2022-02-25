Гороскоп на березень 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на березень 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей перший місяць весни!

Дізнайтесь, що підготував для вас перший місяць весни – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на березень 2022 року.

І ще: Місячний календар стрижок на березень 2022: дні, коли стригти волосся

Гороскоп на місяць березень 2022

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на березень:

Сприятливі дні: 2, 3, 21, 22, 25, 26, 27 Несприятливі дні: 1, 7, 8, 14, 15, 28 Зазвичай, навіть якщо всупереч власним сумнівам Овнам вдається почати якусь справу, вони досить швидко досягають успіхів. Цього ви цілком можете очікувати у березні – за умови, що ухитриться не посваритися з партнерами. Не варто їх переконувати, що на землі лише одна правда і вона за вами. Можливо, вам потрібен час, щоб побути наодинці зі своїми думками. Але зірки радять на роботі виявляти активність.

Сприятливі дні: 1, 6, 14, 15, 20, 23, 24 Несприятливі дні: 2, 3, 10, 11, 16, 17

Березень для Тельців – місяць підступний. Особливо якщо раптом вас із нетутешньою силою потягне на романтичні пригоди. Прийнявши легкий флірт за початок чогось великого та світлого, ви ризикуєте зробити помилку. Безглуздо змінювати міцні стіни на вежі повітряного замку. На роботі намагайтеся якнайменше привертати увагу, не рвіться в перші ряди. Чим повільніше ви рухатиметеся до мети, тим швидше її досягнете.

Сприятливі дні: 2, 7, 9, 13, 17, 18, 25, 29, 30, 31 Несприятливі дні: 3, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 27

У березні представникам знаку Близнюки необхідно постаратися бути в курсі подій, що відбуваються у всіх сферах. Чим більше ви будете поінформовані, тим більше корисного почерпнете для себе. "Я в курсі!" – ось девіз цього місяця. У вас з'явиться шанс не тільки досягти нового "місця під сонцем", але й розв'язати грошове питання. На початку весни вашому знаку дозволено бути зухвалим та екстравагантним. Це привабить нових знайомих та пропозиції про співпрацю. І звісно, ​​нових шанувальників.

Сприятливі дні: 1, 10, 11, 18, 19, 26, 29 Несприятливі дні: 3, 5, 14, 15, 21, 22

Якщо ви не в ладах зі звітністю та плануванням – тримайтеся! У березні Ракам необхідно утримувати всі справи в порядку, це головна запорука успіху. Наразі слід серйозно подумати: чи все у вас гармонійно? Намагайтеся віддавати себе порівну – і роботі, і близьким, і коханому.

Сприятливі дні: 2, 3, 20, 25, 26, 29 Несприятливі дні: 10, 11, 16, 17, 23

У березні Лев безперечно матиме великий вибір осіб протилежної статі, готових за ним і у вогонь, і у воду, і на всілякі нерозсудливості. Але мудрий ватажок у цих обставинах голови не втратить і поспішати з вибором не буде. Цар – він на те й цар… У березні саме час зважитись на зміни, особливо важливо приділити увагу грошам. Можна подумати про зміну роботи, підвищення кваліфікації, додаткову освіту.

Сприятливі дні: 1, 2, 10, 11, 14, 15, 23, 24 Несприятливі дні: 5, 18, 19, 28 Користуючись вашою довірою та прихильністю, дехто з близького оточення Дів, заздривши успіхам, у березні може спробувати нашкодити справі, втягнувши в нечесну гру дорогих вам людей. Не дозволяйте маніпулювати собою і надто глибоко проникати в душу. Щільніше закрийте ці двері. Поява прекрасного незнайомця чи незнайомки може позбавити вас розуму. Але не поспішайте приймати рішення, ситуація неоднозначна.

Сприятливі дні: 2, 7, 9, 20, 23, 29 Несприятливі дні: 1, 6, 10, 17, 26, 31

Творчим натурам Терезам більше немає потреби стримувати свої пориви. У березні саме ця якість принесе і фінансовий успіх, і нові чудові знайомства та зв'язки. Ваш дипломатичний підхід до всього буде забутий: щоб убезпечитися від хибних друзів та нав'язаних обов'язків, ви затято відстоюватимете свою територію.

Сприятливі дні: 1, 10, 11, 15, 24, 25 Несприятливі дні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Скорпіонам здається, що наведення ладу в душі – своєю чергою, а успіхи на службі – своєю. Березень змусить вас передумати. Вдосконалюйтесь, і все у вас вийде. Якщо на роботі вас почнуть критикувати, не закривайте вуха. Вам зараз потрібен струс, і тільки сторонній погляд зможе знайти причину проблеми. Підтримку шукайте у своїх близьких.

Сприятливі дні: 2, 3, 12, 13, 17, 18, 26 Несприятливі дні: 7, 8, 15, 16, 22, 28, 29

Стрільцям здасться, що у березні справи й вдома, і на роботі заходять у глухий кут. Але це знак змін – у справах, у навколишньої дійсності, але головне – у собі. Геть віджили страхи та стереотипи! Для успіху як ніколи буде важлива підтримка друзів та колег. Прислухайтеся до близьких людей і покладайтеся на партнерів, ключ до успіху.

Сприятливі дні: 4, 6, 16, 19, 28 Несприятливі дні: 10, 11, 22, 25, 31

У березні Козоріг, як завжди, у завзятих працях йде до своєї мети. Однак, можуть виникнути невеликі труднощі на роботі. Намагайтеся, щоб вони не зіпсували настрою. Зрештою, противник вийде з гри, і далі справи підуть як по маслу.

Сприятливі дні: 3, 4, 7, 9, 17, 22, 23 Несприятливі дні: 5, 6, 12, 13, 15, 24, 25

У березні Водоліям не слід форсувати події та виявляти ініціативу, хоча енергія б'є через край, і є велике бажання взяти кермо влади у свої руки. Цього місяця Водолії мають зосередитись виключно на собі, накопичувати сили. Кар'єрний стрибок вже близький.

Сприятливі дні: 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 Несприятливі дні: 7, 8, 15, 18, 26, 27

Березень надає Рибам шанс круто змінити багато у своєму житті, чи то друга половина, чи професія. Зміни хоч довгоочікувані й потрібні, але все ж таки відбуваються небезболісно. Постарайтеся трохи розважитись, це піде ситуації на користь. Скористайтеся порадою друзів, їхня допомога буде неоціненною.

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні