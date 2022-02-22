Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у березні 2022 року

Додаткові вихідні у березні заплановані з нагоди Міжнародного жіночого дня. У березні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2022 році!

Усі вихідні дні у березні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у березні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у березні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У березні 2022 року українці отримають традиційні 7 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних – передбачено 2 дні.

З нагоди Міжнародного жіночого дня, який припадає на вівторок, 8 березня, буде вихідний. Також вихідним буде переддень – 7 березня, який доведеться відпрацювати у суботу 12 березня. Так українці отримають затяжний 4-денний вікенд з 5 по 8 березня.

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на березень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у березні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на березень 2022

1 березня , вівторок – Всесвітній день імунітету

, вівторок – Всесвітній день імунітету 2 березня , середа – День белуджської культури

, середа – День белуджської культури 3 березня , четвер – Всесвітній день дикої природи

, четвер – Всесвітній день дикої природи 4 березня , п'ятниця – День подяки співробітникам

, п'ятниця – День подяки співробітникам 5 березня , субота – Всесвітній день енергоефективності

, субота – Всесвітній день енергоефективності 6 березня , неділя – Прощена неділя

, неділя – Прощена неділя 7 березня , понеділок – Початок Великого посту

, понеділок – Початок Великого посту 8 березня , вівторок – Міжнародний жіночий день

, вівторок – Міжнародний жіночий день 9 березня , середа – День народження Тараса Шевченка

, середа – День народження Тараса Шевченка 10 березня , четвер – День Державного гімну України

, четвер – День Державного гімну України 11 березня , п'ятниця – Європейський день пам’яті жертви тероризму

, п'ятниця – Європейський день пам’яті жертви тероризму 12 березня , субота – День землевпорядника України

, субота – День землевпорядника України 13 березня , неділя – Міжнародний день планетаріїв

, неділя – Міжнародний день планетаріїв 14 березня , понеділок – День українського добровольця

, понеділок – День українського добровольця 15 березня , вівторок – Всесвітній день захисту прав споживачів

, вівторок – Всесвітній день захисту прав споживачів 16 березня , середа – День квілінгу

, середа – День квілінгу 17 березня , четвер – День Святого Патрика

, четвер – День Святого Патрика 18 березня , п'ятниця – Міжнародний день сну

, п'ятниця – Міжнародний день сну 19 березня , субота – День клієнта

, субота – День клієнта 20 березня , неділя – Всесвітній день Землі

, неділя – Всесвітній день Землі 21 березня , понеділок – Всесвітній день поезії

, понеділок – Всесвітній день поезії 22 березня , вівторок – День таксиста

, вівторок – День таксиста 23 березня , середа – Всесвітній день метеоролога

, середа – Всесвітній день метеоролога 24 березня , четвер – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

, четвер – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 25 березня , п'ятниця – День служби безпеки України

, п'ятниця – День служби безпеки України 26 березня , субота – Година Землі

, субота – Година Землі 27 березня , неділя – Міжнародний день театру

, неділя – Міжнародний день театру 28 березня , понеділок – День їжі на паличці

, понеділок – День їжі на паличці 29 березня , вівторок – Всесвітній день фортепіано

, вівторок – Всесвітній день фортепіано 30 березня , середа – Всесвітній день біполярного розладу

, середа – Всесвітній день біполярного розладу 31 березня, четвер – Міжнародний день резервного копіювання

Що робити на вихідних у березні 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом чи парком

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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