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Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у березні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у березні 2022 року

Додаткові вихідні у березні заплановані з нагоди Міжнародного жіночого дня. У березні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2022 році!

Усі вихідні дні у березні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у березні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у березні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У березні 2022 року українці отримають традиційні 7 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних – передбачено 2 дні.

З нагоди Міжнародного жіночого дня, який припадає на вівторок, 8 березня, буде вихідний. Також вихідним буде переддень – 7 березня, який доведеться відпрацювати у суботу 12 березня. Так українці отримають затяжний 4-денний вікенд з 5 по 8 березня.

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на березень 2022:

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* вихідні у березні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на березень 2022

  • 1 березня, вівторок – Всесвітній день імунітету
  • 2 березня, середа – День белуджської культури
  • 3 березня, четвер – Всесвітній день дикої природи
  • 4 березня, п'ятниця – День подяки співробітникам
  • 5 березня, субота – Всесвітній день енергоефективності
  • 6 березня, неділя – Прощена неділя
  • 7 березня, понеділок – Початок Великого посту
  • 8 березня, вівторок – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня, середа – День народження Тараса Шевченка
  • 10 березня, четвер – День Державного гімну України
  • 11 березня, п'ятниця – Європейський день пам’яті жертви тероризму
  • 12 березня, субота – День землевпорядника України
  • 13 березня, неділя – Міжнародний день планетаріїв
  • 14 березня, понеділок – День українського добровольця
  • 15 березня, вівторок – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 16 березня, середа – День квілінгу
  • 17 березня, четвер – День Святого Патрика
  • 18 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
  • 19 березня, субота – День клієнта
  • 20 березня, неділя – Всесвітній день Землі
  • 21 березня, понеділок – Всесвітній день поезії
  • 22 березня, вівторок – День таксиста
  • 23 березня, середа – Всесвітній день метеоролога
  • 24 березня, четвер – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
  • 25 березня, п'ятниця – День служби безпеки України
  • 26 березня, субота – Година Землі
  • 27 березня, неділя – Міжнародний день театру
  • 28 березня, понеділок – День їжі на паличці
  • 29 березня, вівторок – Всесвітній день фортепіано
  • 30 березня, середа – Всесвітній день біполярного розладу
  • 31 березня, четвер – Міжнародний день резервного копіювання
Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 497961
Що робити на вихідних у березні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом чи парком
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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