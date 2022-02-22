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Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у березні заплановані з нагоди Міжнародного жіночого дня. У березні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2022 році!
Усі вихідні дні у березні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у березні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у березні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
У березні 2022 року українці отримають традиційні 7 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних – передбачено 2 дні.
З нагоди Міжнародного жіночого дня, який припадає на вівторок, 8 березня, буде вихідний. Також вихідним буде переддень – 7 березня, який доведеться відпрацювати у суботу 12 березня. Так українці отримають затяжний 4-денний вікенд з 5 по 8 березня.
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на березень 2022:
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|ПТ
|СБ
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* вихідні у березні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на березень 2022
- 1 березня, вівторок – Всесвітній день імунітету
- 2 березня, середа – День белуджської культури
- 3 березня, четвер – Всесвітній день дикої природи
- 4 березня, п'ятниця – День подяки співробітникам
- 5 березня, субота – Всесвітній день енергоефективності
- 6 березня, неділя – Прощена неділя
- 7 березня, понеділок – Початок Великого посту
- 8 березня, вівторок – Міжнародний жіночий день
- 9 березня, середа – День народження Тараса Шевченка
- 10 березня, четвер – День Державного гімну України
- 11 березня, п'ятниця – Європейський день пам’яті жертви тероризму
- 12 березня, субота – День землевпорядника України
- 13 березня, неділя – Міжнародний день планетаріїв
- 14 березня, понеділок – День українського добровольця
- 15 березня, вівторок – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 16 березня, середа – День квілінгу
- 17 березня, четвер – День Святого Патрика
- 18 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
- 19 березня, субота – День клієнта
- 20 березня, неділя – Всесвітній день Землі
- 21 березня, понеділок – Всесвітній день поезії
- 22 березня, вівторок – День таксиста
- 23 березня, середа – Всесвітній день метеоролога
- 24 березня, четвер – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
- 25 березня, п'ятниця – День служби безпеки України
- 26 березня, субота – Година Землі
- 27 березня, неділя – Міжнародний день театру
- 28 березня, понеділок – День їжі на паличці
- 29 березня, вівторок – Всесвітній день фортепіано
- 30 березня, середа – Всесвітній день біполярного розладу
- 31 березня, четвер – Міжнародний день резервного копіювання
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом чи парком
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!
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