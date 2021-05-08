Гороскоп на 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день запам'ятається вам змінами та цікавими подіями в житті. І торкнуться ці реформи в першу чергу ділової сфери.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, не варто розраховувати на когось, нехай навіть на надійних друзів. Зараз вам варто розраховувати на власні сили, і вони вас напевно не підведуть.

Тельці, головне сьогодні – це усвідомити, чого ви хочете, а далі згадуйте класика: не потрібно чекати милості від природи, взяти її – ваше завдання!

Близнюки, намагайтеся більше бувати на повітрі та підтримуйте необхідну активність, на додаток до ліків, якщо вони необхідні. Сприятливий час для косметичних та релакс-процедур, рецепти фітотерапії також підуть вам на користь.

Раки, у стосунках з дітьми демократія та взаємини на рівних приведуть до очікуваних результатів. Можна сказати, ніжно, але неминуче до мети. Сім'я зараз для вас вийде на передній план.

Леви, можете розраховувати в цей час на розуміння і підтримку своїх друзів і знайомих. Також в цей час можна повернутися до деяких незавершених справ. Вам доведеться проявити себе по максимуму, будьте готові до напруженого часу.

Діви, напружені обставини розрядяться і задумані вами плани будуть близькі до реальності. Відмінний час для відпочинку і подорожей, враження будуть яскравими. Також положення Меркурія і Венери сприятливо для зміни іміджу, почніть нову сторінку у своєму житті – наприклад, зі стрижки.

Терези, вас порадують дружні вечірки та просто щиросердечні бесіди за чаркою коньяку або чашкою кави. Ще ваші старання окупляться, як в грошовому еквіваленті, так і у вигляді респекту до вас колег і начальства.

Скорпіони, ті справи та проєкти, які ви почнете зараз на роботі, будуть розраховані на далеку перспективу. Фінансова ситуація складно передбачувана: гроші прийдуть тоді й звідти, звідки ви й не очікували, і можуть геть "зависнути" там, де все було ясно і чітко.

Стрільці, ви як і раніше уразливі перед хронічними недугами. Бережіть суглоби та особливо стопи ніг. Це несприятливий час для діагностичного обстеження, можливі помилки. Фізичні навантаження, спорт і особливо водні види, а також водні процедури будуть мати ефективну та позитивну дію на ваш організм.

Козероги, маєте розв'язувати давні ділові питання, але не слід що-небудь важливе починати. Також будьте готові повернути борги. На особисте життя не буде вистачати часу. За що, безумовно, вам доведеться вислухати претензії своєї другої половинки. Одним словом, зараз буде не до романтики.

Водолії, в робочих справах зірки вам обіцяють повний штиль. У колективі ви будете грати помітну роль і зумієте створити чудовий весняний настрій і натхнення. Ви цілком фінансово щасливі та зможете дозволити собі довгоочікуваний шопінг. Не буде приводу відчувати себе обмеженим, навпаки, може мати місце додаткове джерело доходу.

Риби, якщо почнеться низка сварок, знайте, що вони напевно приведуть вашу пару до розставання. Родичі порадують приємними сюрпризами та готовністю у всьому допомогти вам. Ви, як завжди, із задоволенням відповісте взаємністю і будете брати активну участь у всіх сімейних планах.

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