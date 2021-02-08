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Гороскоп на 9 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні, щоб справи на роботі йшли блискуче, прислухайтеся до чужої думки. Попереду успішна співпраця зі старими та колишніми партнерами. Однак намагайтеся не залишати нічого важливого на останній момент.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, можливо, делікатність – не сильне місце для вас, але доведеться знайти приховані резерви такту. В цьому випадку проблем не передбачається ні на роботі, ні вдома.
Телець
Тельці, у сфері кар'єрної діяльності вам не варто форсувати події. Займайтеся справами, що не вимагають великої концентрації уваги, трудових подвигів, які не очікують ні від вас, ні від ваших колег. Робіть тільки ті дії, які гарантовано приведуть вас до певного результату.
Близнюки
Близнюки, ваш знак Зодіаку суперечливий від природи. Ось і зараз вам захочеться погнатися відразу за двома зайцями. Зірки та планети у цьому прогнозі радять вам таке: ловіть одного знайомого зайця.
Рак
Раки, нехай сьогодні все йде своєю чергою. Проявляйте повагу до точки зору іншої людини, навіть якщо вона не збігається з вашою. Відмовтеся від ризикованих дій в цей день.
Лев
Леви, корисну порада дасть вам приятель, який працює в тій же сфері, що і ви. Пам'ятайте про те, що поквапившись, ви, швидше за все, наробите помилок і опинитеся в скрутній ситуації.
Діва
Діви, ваше фінансове становище обіцяє бути цілком пристойним. Однак великі придбання краще відкласти на майбутнє. Вірте в краще, що б не відбувалося, і звичайно, це краще неодмінно збудеться.
Терези
Терези, в особистому житті самотніх представників цього знаку доленосних зустрічей не передбачається. Однак буде чимало приємних знайомств і можливостей для легкого флірту.
Скорпіон
Скорпіони, дотримуйтеся дієти, не зловживайте гострою та смаженою їжею, алкоголем. Особливо вразливим в цей період стане шлунково-кишковий тракт, тож будьте обережні з тим, що кладете у рот.
Стрілець
Стрільці, ваш емоційний стан буде нестабільним. Можливі перепади настрою, підвищена тривожність і недовірливість. Хвойні ванни, свіже повітря, заняття йогою допоможуть знайти спокій і впевненість.
Козеріг
Козероги, ви схильні віддаватися ностальгічним спогадам. Ви сумуєте: вода недостатньо мокра, перли дрібні, ікра солона... Постарайтеся заново оцінити все, що маєте, і туга розсіється.
Водолій
Водолії, частіше заходьте в гості до друзів, відвідуйте культурні заходи. Ще вам варто уважно поставитися до свого здоров'я. Недуги, які позначаться в цей час, можуть перерости в хронічні. При появі перших симптомів, обов'язково звертайтеся до лікаря.
Риби
Риби, сімейні представники цього знаку в деяких випадках будуть поводитися нестримано. Ваш партнер може образитися навсправжки, коли ви несхвально відгукнетеся про його якості. Отримати прощення буде нескладно. Увімкніть всю свою чарівність і щиро покайтеся.
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