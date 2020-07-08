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Гороскоп на 9 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер буде вдалим днем для нових починань, тож не проґавте слушний момент. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас у цей день!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде надзвичайно насиченим і не надто простим, тож запасіться терпінням і спокоєм. На вас буквально градом посипляться безліч справ і завдань, які потребуватимуть нагального вирішення, тож спробуйте не відкладати на міфічне завтра те, що варто зробити вже і зараз. Вечір зорі рекомендують присвятити собі. Ідеальний варіант – прийняття ванни або прогулянка на свіжому повітрі.
Телець
Для Тельців цей день буде легким і невимушеним. Єдине, що може вибити вас з колії – будильник, який ви можете проспати. А це означає, що якщо у вас заплановане щось важливе на цей день – поставте кілька будильників. І бажано на різних пристроях. Пообіді на вас очікує приємна зустріч з людиною, яка робить вас кращими. Це означає, що всі робочі питання слід виконати у першій половині дня, аби ввечері вас нічого не відволікало.
Близнюки
На Близнюків у четвер чекає приємна несподіванка. І мовиться не про виграш у лотерею або знайдені під під'їздом 50 гривень. У цей день вам повідомлять радісну новину, пов'язану з роботою. Цілком імовірно, що ви отримаєте премію за свої старання та титанічну працю. Не виключене й підвищення, про яке ви мріяли ось уже кілька років. Налаштуйтесь на позитив і ловіть удачу за хвіст, поки вона дозволяє це з собою зробити.
Рак
Раки у четвер матимуть можливість сповна відпочити та набратися енергії для нових звершень. Ідеальним буде ранок, присвячений фізичній активності, тож не полінуйтесь зробити зарядку або вибратися на пробіжку до того, як сонце буде палити на повну. Пообіді зорі рекомендують влаштувати собі кілька годин навчання та самовдосконалення. Це дозволить не лише підвищити ваші скіли, а й стати кращою версією себе.
Лев
На Левів у цей день очікує надзвичайно багато роботи. Воно й не дивно, адже ви буквально притягуєте до себе, наче магніт усілякі завдання та доручення. Головне – не забувати про те, що робота любить дурня. Спробуйте братися лише за те, що приносить вам користь і задоволення. Від благодійності, яка є збитковою для вас, краще відмовитися відразу. Цей день буде вдалим для ділових зустрічей, тож тримайте телефон під рукою.
Діва
Четвер для Дів – ідеальний день для того, аби ви могли організувати простір навколо себе. Можете, до прикладу, зайнятися прибиранням вдома. Також не зайвим буде мінімальний шопінг. Для цього складіть собі чек-лист того, що вам потрібно. Це дозволить не лише зекономити гроші, а й не придбати собі те, що вам точно не потрібно. Не забувайте про те, що карантин не означає, що літа нема. Потіште себе якимось яскравим вбранням або крутими аксесуарами, які грітимуть душу.
Терези
На Терезів у цей день чекає не надто простий вибір: вам доведеться обирати між особистим життям і кар'єрою. Саме під час карантину ви мали можливість переглянути свої стосунки, а також збоку подивитися на свою роботу. Якщо вам здалося, що один з цих пунктів життя отруює його, то слід з ним прощатися раз і назавжди. Це дозволить не лише отримувати задоволення від життя, а й подарує нові можливості. Головне – не боятися вийти зі своєї зони комфорту.
Скорпіон
Четвер для Скорпіонів буде легким і звичайним днем. Принаймні так здаватиметься на перший погляд. Утім, будьте готовими до несподіванок і підступів, які готує для вас життя. Налаштуйтесь на позитив і спробуйте з усмішкою приймати негаразди та не надто приємні ситуації. Також зорі рекомендують присвятити якомога більше часу своєму здоров'ю. Ідеальний варіант проведення часу у цей день – читання. Відкладіть гаджети та зануртесь у круте чтиво.
Стрілець
Стрільцям у четвер зорі рекомендують прислухатися лише до себе. Хто б і що б вам не рекомендував, пам'ятайте про те, що остаточне рішення завжди має залишатися за вами. Цей день буде ідеальним для ділових перемовин або нових знайомств, тож відкиньте невпевненість та сумніви. Вони сьогодні зайві. Вечір присвятіть коханій людині, організувавши романтичну вечерю або влаштувавши круту прогулянку під зоряним небом.
Козеріг
Козерогам зорі пропонують сьогодні присвятити весь свій вільний час здоров'ю. Займіться спортом, перегляньте свої харчові звички, а також переосмисліть свій звичний графік. Якщо ви – офісний працівник, то вам слід спробувати почати ходити на роботу пішки. Живете надто далеко від офісу? Тоді виходьте на кілька зупинок раніше. Цього буде достатньо, аби підтримувати ваше тіло в тонусі.
Водолій
Четвер для Водоліїв буде класним, якщо вони, звичайно ж, самі цього захочуть. Зорі рекомендують чітко спланувати день, аби ви мали достатньо часу для себе, коханої людини та могли спокійно виконати всі робочі завдання. Вечір – ідеальна пора для релаксу, тож не полінуйтесь наповнити гарячу ванну та взяти хорошу книжку. Це дозволить не лише розслабитися, а й надихнутися на нові звершення.
Риби
Рибам зорі рекомендують нарешті розслабитися й отримувати задоволення від свого життя. Вас надто часто турбує те, що про вас думають інші, і це не надто добре. Спробуйте пожити трохи для себе та перейматися лише через те, чим комфортно саме вам тут і зараз. Налаштуйтесь на позитив і отримуйте задоволення від того, що відбувається навколо вас. Вечір бажано провести в колі людей, які вам не байдужі.
До теми: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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