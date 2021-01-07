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Гороскоп на 8 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 8 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Головний тренд в гороскопі на сьогодні, це відрив від реальності. Весь день у вас буде виникати спокуса закрити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чим-небудь приємним. Справи, заплановані на сьогодні, навряд чи вдасться закінчити.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 8 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні гороскоп обіцяє Овна прекрасний день гармонії і любові! Він може сповна відчути це, навіть якщо у нього немає конкретних приводів для радості. Чиясь усмішка, погляд, натяк здатні сьогодні підняти Овна на вершини блаженства. Можливо також, що саме сьогодні день подарує одинокому Овну приємний романтичний сюрприз.
Телець
Сьогодні Тельцю не варто братися за нові проєкти: є шанс, що все піде шкереберть. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному нічогонеробленню або простих радощів життя, на зразок шопінгу і розслаблюючої ванни. А ось все, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, буде валитися у Тельця з рук.
Близнюки
Сьогодні Близнюки будуть чудовим оратором: для них не складе великих труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якою-небудь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Близнюків буде заразливим, і нехай вони інколи схильні перебільшувати, робити поспішні висновки і приймати бажане за дійсне, що ж?
Рак
Сьогодні в голову Рака можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у нього з практичністю, завдяки чому повітряні замки Рака можуть набувати, на перший погляд, цілком живого вигляду.
Лев
Сьогодні день Лева переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше – і те й інше з інтервалом в п'ять хвилин. Оточуючим, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Лева, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови в невідповідний момент.
Діва
Сьогодні Дівам необхідно бути уважнішими в справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Діві не буде вистачати інформації для вирішення якихось питань. Щоб її репутація і гаманець не постраждали, Діві сьогодні не слід братися за те, що поза її компетенції.
Терези
Сьогодні день, коли Терезам не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться сьогодні Терезам чудовою і вимагає негайного виконання, їм краще кілька днів почекати.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону доведеться проявити всю можливу жорсткість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Скорпіона можна звалити ще один обов'язок або колеги раптом вирішать, що він має робити роботу за них.
Стрілець
Сьогодні Стрілець може випробувати яку-небудь спокуса. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або ж він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може бути, Стрільцеві доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене.
Козеріг
Сьогодні ситуація може зажадати від Козерога проявити свої професійні навички в повному обсязі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще: головне, що Козерогу доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність в якомусь питанні.
Водолій
Сьогодні зорі дарують Водолію гармонію в душі. Його внутрішній барометр буде показувати "сонячно", і будь-які справи Водолія вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всіх, за що б вони не бралися. Можливо, що якісь питання, які обтяжували Водолія, сьогодні раптом вирішаться самі собою.
Риби
Сьогодні запорукою успіху для Риб є обережність. День не наділяє їх спритністю і швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися в ситуації. Не виключено, що хтось з оточуючих сьогодні перехопить у Риб ініціативу, скористається їх непоінформованістю або навіть піде на обман.
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