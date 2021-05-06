Гороскоп на 7 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 7 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу як ніколи вимагають пам'ятати про дипломатичність і толерантність. На жаль, будь-яке необережне слово може викликати надзвичайно гостру реакцію. Зорі обіцяють посилення таких якостей, як прагнення до справедливості, незалежність, запальність і нетерпимість, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 травня 2021

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Сьогодні існує велика ймовірність того, що оточуючі будуть намагатися навантажити на Овна свої справи або навіть зробити його крайнім в якихось питаннях! Вони відчують його податливість і поступливість, намагаючись безсоромно цим користуватися. Змінити такий стан справ Овен зможе, тільки якщо буде жорстко стояти на своєму.

Сьогодні весь день Телець може відчувати нав'язливий тиск з боку. Можливо, його буде підтискати час, а може бути – підганяти обставини або вимогливі прохання оточуючих. У будь-якому випадку, від тиску Тельцю навряд чи вдасться позбутися, а значить, доведеться з ним змиритися.

Сьогодні у Близнюків буде рідкісний шанс зробити прорив в якій-небудь справі! Головне не упустити потрібний момент, щоб, коли він настане, діяти рішуче і чітко. Завдяки своїм активним, наполегливим діям, Близнюки сьогодні здатні далеко вирватися вперед!

Сьогодні у Рака буде загострене почуття справедливості! Він здатний грудьми кинутися на захист своїх або чиїхось ще інтересів, якщо вважатиме, що оточують ці інтереси утискають. Що ж, іноді непогано "покачати права", а заодно і поставити кривдника на місце. Однак Рак сьогодні здатний побачити порушення прав навіть там, де цього немає.

Сьогодні Лев весь день ризикує провести в пошуках істини, будучи твердо переконаний, що вона десь поруч. Його пошуки правди можуть стосуватися всього: стосунків з оточуючими, роботи, особистого життя. Однак як би Леву сьогодні не здавалося, що справедливість ось-ось має затріумфувати, це навряд чи буде так.

Сьогодні зорі гороскопу радять Діві йти тільки прямими шляхами! Спроби вести свою гру, а тим більше щось приховати або спотворити, можуть закінчитися сумно. Тому якщо Діва хоче отримати потрібний результат, їй доведеться діяти відкрито. Навколишні сьогодні теж оцінять в Діві чесність і прямоту.

Сьогодні в якихось питаннях Терезам для досягнення потрібного результату доведеться говорити те, що від них чекають, а не те, що вони думають насправді. Або хоча б в потрібний момент промовчати про свої сумніви. Нічого не поробиш, відвертість доречна далеко не завжди.

Сьогодні у справах Скорпіон буде налаштований рішуче і по-бойовому. Навіщо намагатися розплутати вузол, якщо можна його розрубати? Найцікавіше, що в якихось питаннях такі радикальні заходи можуть допомогти: проте далеко не у всіх. Ось чому до справ, які вимагають часу і делікатного підходу, Скорпіону сьогодні краще не підходити.

Сьогодні у Стрільця день розгрібання завалів! Навіть якщо це не було передбачено його розкладом, ситуація, швидше за все, складеться так, що йому доведеться хоча б у чомусь навести порядок. Можливо, цим "чимось" стане робочий стіл, а може бути, Стрільцеві прийшла пора розкласти по поличках свої справи і плани.

Сьогодні Козеріг буде в дисонансі з оточуючими, в тому числі і з близькими людьми. Йому може здаватися, що всі навколо напускають на себе занадто важливий вид, оточуючі ж своєю чергою будуть незадоволені безпечністю Козерога. До справжнього тертя це навряд чи призведе, однак щоб взаєморозуміння не дало тріщину, Козерогу сьогодні варто частіше робити серйозне і розумне обличчя.

Сьогодні у справах Водолій здатний на рішучі, навіть радикальні, заходи: особливо у сфері фінансів. Замість того, щоб сім разів відміряти, він буде налаштований сім разів відрубати! З одного боку, є небезпека того, що Водолій необдумано пустить гроші на вітер. З іншого ж, його бойовий настрій допоможе йому сьогодні зважитися на ті фінансові кроки, які вже давно треба було зробити.

Сьогодні у Рибах може прокинутися критик. Причому критичність Риб буде меншою мірою спрямована на себе і більшою на всіх інших. Рибам може здаватися, що їх зауваження змусять оточуючих засоромитися і виправити помилки, однак на ділі все буде не так.

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