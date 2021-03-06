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Гороскоп на 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 7 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні, наче добрі феї, втрутяться зірки та планети у хід дня. Настрій покращиться і все нарешті зрушить з місця.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, будьте уважні до будь-якої цікавої інформації. Не відмахуйтеся навіть від пліток і чуток – є шанс дізнатися щось важливе і вигідно це знання використовувати у майбутньому.
Телець
Тельці, образи минулого, які довго турбували вас, потьмяніють, і ви зможете по-новому поглянути на життя, навколишніх людей і на самих себе. Ваша основна задача – підтримувати в собі бойовий дух.
Близнюки
Близнюки, зміцнюйте свій імунітет і одягайтеся тепліше. У цей день ви будете дуже недовірливими та станете приписувати собі ті хвороби, яких немає.
Рак
Раки, у другій половині дня намагайтеся не загострювати увагу на дрібницях, через те, що можете випустити з уваги щось дуже важливе. Поставте перед собою мету і йдіть до неї, не озираючись на всі боки.
Лев
Леви, в кінці дня, можливо, вам доведеться спробувати себе в новій ролі, наприклад, начальника. Не турбуйтеся, ви впораєтеся! Ви зумієте розумно розпоряджатися наявними коштами.
Діва
Діви, на початку дня у вас не буде ні настрою, ні куражу взятися за справи, що нагромадилися. Кінець дня дасть можливість зрозуміти, як можна в цілому поліпшити своє життя.
Терези
Терези, у цей день тим, хто перебуває у шлюбі, необхідно намагатися уникати конфліктних ситуацій. Вирішуйте все мирним шляхом. Сядьте за стіл переговорів і спокійно обговоріть все, що вас турбує.
Скорпіон
Скорпіони, прозрівши сьогодні, тут же приступайте до перетворень, не відкладаючи їх до нових віників. Уникайте взаємних звинувачень з іншими людьми, адже "слово не горобець, вилетить – не впіймаєш".
Стрілець
Стрільці, тим, чиї стосунки зав'язалися зовсім недавно, необхідно більш уважно ставитися до свого партнера, який бажаючи домогтися вашого розташування, буде пускатися на будь-які хитрощі.
Козеріг
Козероги, у сфері кар'єри зірки рекомендують вам постаратися подолати бажання відсторонитися від реальності та завести однодумців. Фінансове становище не віщує змін і залишиться на тому ж рівні, що і раніше.
Водолій
Водолії, у питаннях здоров'я вам необхідно враховувати ймовірність проблем з дихальною системою, і, крім того, ризик вірусних інфекцій. Намагайтеся об'єктивно оцінювати свій стан і берегти нервову систему.
Риби
Риби, не змушуйте партнера придумувати все нові способи звернути на себе увагу. Постарайтеся зрозуміти та пробачити один одного. У цих взаєминах має бути комфортно і вам, і вашому обранцеві.
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