Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 20
Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овнам дуже пощастить, а Близнюкам варто оминати конфліктів вдома. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на квітень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ви можете досягти чималих успіхів. Сьогодні поновляться і пустяться в хід дружні зв'язки, сприятливі контакти з різними угрупованнями, громадськими організаціями. Хороший день для покупки або впровадження нових технологій, сучасної техніки, комп'ютерних розробок. Несподіване везіння вам гарантоване.
Телець
Тільці, сьогодні багато енергії йде на домашні справи. У будинку перестановки, ремонт, обставини змушують багато робити власноручно. День несприятливий для початку відряджень, подорожей і відпочинку.
Близнюки
Близнюки, в цей час ваша воля ослаблена, батьки можуть активно допомагати, але і пригнічувати вас своїм напором. Можливі конфлікти з батьками, труднощі в домашньому господарстві, можуть бути втрати майна.
Рак
Раки, сьогодні хороший день для боротьби за незалежність свого бізнесу чи підприємства. Ви здатні висловити та впровадити оригінальні, творчі ідеї та плани. Посилюється винахідливість та ініціативність підприємця, вченого, політика, громадського лідера.
Лев
Леви, сьогодні день додасть рішучості вашим діям. Саме сьогодні вам, можливо, пощастить розв'язати проблеми особистого життя. Відповідний момент для візиту до лікаря, давно пора зайнятися своїм здоров'ям. Вечір варто присвятити любові та розвагам.
Діва
Діви, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією. Тому й іншому знайдеться доречне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця сьогодні ж.
Терези
Терези, сьогодні ви організовані, зібрані, здатні виконати велику роботу. Сьогодні може статися так, що ви будете залежати від своїх партнерів, тому, втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні надто об'єктивне ставлення до себе може вас паралізувати. Вам необхідно буде трохи лестощів і запевнень в тому, що ви прекрасно з усім впораєтеся. Якщо це нема від кого почути, займіться аутотренінгом.
Стрілець
Стрільці, сьогодні зорі та планети прогнозують вам можливі суттєві розбіжності з партнерами та співробітниками. Це будуть розбіжності у думках. У такій ситуації рекомендовано взяти перерву для осмислення всього, що відбувається, на самоті.
Козеріг
Козероги, відкладіть прийняття важливих рішень та підписання відповідальних документів. Краще відкласти також візити до начальства, впливових осіб, відвідування офіційних інстанцій, правових органів.
Водолій
Водолії, сьогодні у вашому розкладі таке: зниження моральних критеріїв, зайвий оптимізм, неуважність, нереальні плани, відсутність перспектив. Характерні труднощі в спілкуванні, адже ви схильні переоцінювати свої можливості.
Риби
Риби, сьогодні досить важкий день, який передбачає ослаблення розумових здібностей, відсутність чітких уявлень і планів, невдачі або перешкоди в отриманні освіти, в контактах і керуванні необхідної інформації. Важливо не зробити помилок, що ведуть до втрат надалі.
До теми: Місячний календар стрижок на квітень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
19:22Чоловік облаштував обідній стіл для білок, і цим надихнув інших
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
18:55МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу
-
18:33Nikon зробила безкоштовним онлайн-курс фотографії: раніше він коштував 250 доларів
-
18:16Garmin представила крутий смарт-годинник для фанатів подорожей
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
18:00Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Жінка стала мемом через те, що випадково увімкнула фільтр картоплі під час конференції
-
17:17Чи треба носити маски на вулиці: уряд пояснив нові правила карантину
-
17:00Богослужіння в церквах України: дивитись онлайн трансляцію 5 квітня
-
16:42Неповторна розкіш: дивіться, як виглядає найдорожчий у світі Bentley
-
16:16Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
15:4382-річна голлівудська акторка надихає займатися спортом за допомогою TikTok
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17COVID-19 не виявлений у 18 країнах світу: список
-
15:00Запечена курка в духовці: рецепт від судді МастерШеф
-
14:44Двічі на тиждень: У МОЗ дали пораду тим, хто сидить на самоізоляції
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
13:43Ось чому не варто пити чай у пакетиках
-
13:15Легенда Динамо Шовковський поділився секретними рецептами коктейлів
-
13:00Гігантський астероїд у квітні пролетить поруч із Землею: що відомо
-
12:46Співачка Pink розповіла про своє зараження коронавірусом
-
12:17Так виглядає найдорожча у світі весільна сукня
-
11:43Білл Гейтс закликав уряд США продовжити карантин на два місяці
-
19:00Як цим користуватися: речі, які змусять вас згадати дитинство у 90-ті
-
16:00Правила безпеки: як ходити в магазин під час карантину
-
14:16Легендарну Call of Duty роздають безкоштовно: як отримати новинку
-
11:13Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 4 квітня
-
08:49Погода в Україні 4 квітня: похолодання та дощі
- 03 квітня
-
20:115 несподіваних речей, які збуджують чоловіків
-
17:41Як змінилася Міс Україна Всесвіт Інна Цимбалюк: гарячі фото
-
15:05Карантинні версії популярних українських хітів: весела добірка
-
12:30ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:11Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 3 квітня
-
07:1410 продуктів, які допоможуть зберігати здоров'я під час самоізоляції
- 02 квітня
-
19:58Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›