Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 20
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Овнам дуже пощастить, а Близнюкам варто оминати конфліктів вдома. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на квітень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, ви можете досягти чималих успіхів. Сьогодні поновляться і пустяться в хід дружні зв'язки, сприятливі контакти з різними угрупованнями, громадськими організаціями. Хороший день для покупки або впровадження нових технологій, сучасної техніки, комп'ютерних розробок. Несподіване везіння вам гарантоване.

Телець

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, сьогодні багато енергії йде на домашні справи. У будинку перестановки, ремонт, обставини змушують багато робити власноручно. День несприятливий для початку відряджень, подорожей і відпочинку.

Близнюки

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, в цей час ваша воля ослаблена, батьки можуть активно допомагати, але і пригнічувати вас своїм напором. Можливі конфлікти з батьками, труднощі в домашньому господарстві, можуть бути втрати майна.

Рак

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, сьогодні хороший день для боротьби за незалежність свого бізнесу чи підприємства. Ви здатні висловити та впровадити оригінальні, творчі ідеї та плани. Посилюється винахідливість та ініціативність підприємця, вченого, політика, громадського лідера.

Лев

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, сьогодні день додасть рішучості вашим діям. Саме сьогодні вам, можливо, пощастить розв'язати проблеми особистого життя. Відповідний момент для візиту до лікаря, давно пора зайнятися своїм здоров'ям. Вечір варто присвятити любові та розвагам.

Діва

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією. Тому й іншому знайдеться доречне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця сьогодні ж.

Терези

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, ​​сьогодні ви організовані, зібрані, здатні виконати велику роботу. Сьогодні може статися так, що ви будете залежати від своїх партнерів, тому, втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам.

Скорпіон

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні надто об'єктивне ставлення до себе може вас паралізувати. Вам необхідно буде трохи лестощів і запевнень в тому, що ви прекрасно з усім впораєтеся. Якщо це нема від кого почути, займіться аутотренінгом.

Стрілець

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, сьогодні зорі та планети прогнозують вам можливі суттєві розбіжності з партнерами та співробітниками. Це будуть розбіжності у думках. У такій ситуації рекомендовано взяти перерву для осмислення всього, що відбувається, на самоті.

Козеріг

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, відкладіть прийняття важливих рішень та підписання відповідальних документів. Краще відкласти також візити до начальства, впливових осіб, відвідування офіційних інстанцій, правових органів.

Водолій

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогодні у вашому розкладі таке: зниження моральних критеріїв, зайвий оптимізм, неуважність, нереальні плани, відсутність перспектив. Характерні труднощі в спілкуванні, адже ви схильні переоцінювати свої можливості.

Риби

Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, сьогодні досить важкий день, який передбачає ослаблення розумових здібностей, відсутність чітких уявлень і планів, невдачі або перешкоди в отриманні освіти, в контактах і керуванні необхідної інформації. Важливо не зробити помилок, що ведуть до втрат надалі.

До теми: Місячний календар стрижок на квітень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12934
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • 30 березня, 17:21
  • 2033
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2204013
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл