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Гороскоп на 5 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп обіцяє доволі спокійний, але цікавий день. Ситуації, які зазвичай могли викликати гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу. Використовуйте цей момент для досягнення домовленостей з колегами та близькими людьми.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Навіть якщо Овен не надто любить інтелектуальні дискусії, сьогодні він може зробити виняток з правил. Причому, чим гарячіша суперечка вийде, тим краще! В ідеалі Овен хотів би зустрітися з противником, з яким його точки зору повністю протилежні, ну а якщо ні, він готовий спровокувати співрозмовника на суперечку.
Телець
Сьогодні Телець, вирішуючи будь-яке питання, буде схожий на стоногу, яку запитали, з якої ноги вона починає йти! Так само як стонога, задумавшись, заплуталася в кінцівках, так і Телець ризикує заблукати в лабіринті власних думок. Що ж, поняття "думати" і "ускладнювати" на різних полюсах.
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу радять Близнюкам уважно слухати, що відбувається навколо: навколишні будуть говорити важливі речі. День надає Близнюкам шанс зібрати інформацію щодо якого питання, почути цінну пораду або чудову ідею. Надалі все це може стати їм у пригоді.
Рак
Сьогодні якщо Рак захоче справити враження на оточуючих, його головним козирем має стати інтелект. Неважливо, про якого співрозмовника йдеться, про начальника, кохану людину, випадкового супутника або кращого друга: сьогодні в будь-яких колах будуть затребувані теми, далекі від світської балаканини.
Лев
Сьогодні Лев буде налаштований третирувати своїх близьких, змушуючи їх займатися благоустроєм особистого простору: кухні, дачі, робочого кабінету... Нічого не поробиш – йому в голову прийде маса блискучих ідей щодо цього, які зажадають свого втілення.
Діва
Сьогодні вся енергія Діви ризикує піти в розмови, що відкривають перед нею таємниці Всесвіту. День схиляє її до інтелектуальних бесід на найсерйозніші і абстрактні теми, на кшталт людської психіки, духовного розвитку, секретів світобудови, походження снігової людини.
Терези
Сьогодні в Терезах прокинеться фінансист! Їх мозок буде працювати чітко, жонглюючи цифрами і фактами. Якщо Терези присвятять цей день думкам про те, як поліпшити матеріальне становище, вони придумають чудовий план, який допоможе їм непогано заробити.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон у всіх сферах життя, в тому числі і в спілкуванні, буде спиратися на логіку, а не на почуття. Замість того, щоб гадати, що діється в душах людей, він захоче дізнатися це точно за допомогою розмов або навіть питань в лоб. Втім, і сам Скорпіон не буде таїти від навколишніх свої думки і наміри.
Стрілець
Сьогодні Стрілець із задоволенням відчує себе гвинтиком в чужому механізмі: якщо тільки цей механізм добре налагоджений і не скрипить. Він буде здатний ефективно працювати в команді або під чиїмось керівництвом, головне, щоб Стрілець чітко знав, що він робить і для чого.
Козеріг
Сьогодні зорі гороскопу радять Козерогові зосередитися на створенні інтелектуальних зв'язків з людьми. Спочатку будь-яке спілкування будується за принципом симпатії-антипатії, однак для глибших відносин одних лише симпатій мало, необхідно знайти спільні теми і інтереси.
Водолій
Сьогодні Водолій здатний все в своєму житті акуратно розкласти по поличках! Спонтанність хороша не завжди, найчастіше запорука успішної справи – це план, що враховує найдрібніші деталі. Саме до побудови таких планів зорі гороскопу схиляють Водолія, згідно з приказкою "Сім разів відміряй".
Риби
Сьогодні в розмовах Риби раз у раз можуть проявляти неуважність або втрачати нитку розмови, і все через те, що співрозмовники будуть змушувати їх нудьгувати! Звичайні побутові теми або світські плітки набили оскому, а по-справжньому розумного співрозмовника треба знайти.
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