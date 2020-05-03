Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 96
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Початок нового тижня принесе багатьом знакам Зодіаку можливість нарешті взятись за давні справи. А комусь доведеться все ж зробити перерву, аби набратись енергії. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
В Овнів понеділок видасться доволі легким, але насиченим. Людям цього знаку вдасться виконати все заплановане, а також поставити перед собою нові цілі. Тому не зволікайте, складайте список справ та рухайтесь вперед.

Телець

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
У Тельців перший день тижня буде доволі спокійним та швидкоплинним. Сьогодні саме час, щоб зупинитись, роздивитись навколо та зрозуміти, чого вам хочеться. Дозвольте собі відпочити та набратись сил для того, щоб рухатись до нових мрій.

Близнюки

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюкам сьогодні потрібно буде максимально зосередитись, щоб не розклеїтись. Це нормально, коли щось не вдається, тому не варто засмучуватись та влаштовувати шторм вдома. Не забувайте тішити себе чимось хорошим.

Рак

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
У Раків старт тижня буде душе швидким, тож можна не планувати собі нічого серйозного на день, адже він пролетить майже непомітно, зате є плюс: все буде складатись якнайкраще і не доведеться докладати зусиль для отримання бажаного результату.

Лев

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Левів у понеділок чекає нова порція натхнення, тому важливо правильно ним скористатись. Зберіть сили в кулак та візьміться за те, що давно відкладали "на завтра". У вас все вдасться, потрібно лише зробити перший крок. Звісно ж, не варто забувати і про відпочинок.

Діва

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Дівам сьогодні вдасться налаштуватись на правильну хвилю та попрощатись з давніми проблемами. Але для цього пора ставити себе на перше місце, а не когось іншого. Облаштуйте комфорт свого життя, а тоді беріться допомагати іншим.

Терези

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези у понеділок відчують хвилю енергії, яка дозволить їм перевернути гори, дістати найяскравіші зорі та задоволено дозволити собі лінуватись. Тож не зупиняйтесь на шляху до своїх цілей, зараз вам і море по коліна.

Скорпіон

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони зі своєю короною вже настільки злились в одне ціле, що не уявляють, як можна у чомусь відставати від інших. Пора нарешті розширити свій світогляд та випробувати свої сили у чомусь новому. Повірте, вам це сподобається.

Стрілець

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільців очікує легкий та спокійний понеділок, ритм якого не надто відрізнятиметься від попереднього тижня. Зберігайте спокій, заряджайтесь позитивом та не забувайте тішити близьких. Інколи ви забуваєте про те, що стосунки - також робота.

Козеріг

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козерогам астрологи прогнозують позитивний старт тижня, тож діліться гарним настроєм з оточенням та не соромтесь демонструвати свої сильні сторони. Ви дуже талановиті, але чомусь не показуєте цього. Час змін настав.

Водолій

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водоліїв очікує справді сонячний понеділок, адже ваша легка вдача та романтична натура не дасть засумувати у найпохмуріші часи. Зараз ви можете стати чиєюсь музою та ділитись натхненням з тими, кому його бракує.

Риби

Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
У Риб новий тиждень травня почнеться доволі позитивно, якщо вони менше думатимуть про не найкращі речі. Не зациклюйтесь на поганому, адже навколо занадто багато хорошого, щоб цього не помічати. Дозвольте собі розслабитись та відчути себе.

До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2172
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1462
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2261511
Загрузка...
Новини