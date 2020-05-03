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Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок нового тижня принесе багатьом знакам Зодіаку можливість нарешті взятись за давні справи. А комусь доведеться все ж зробити перерву, аби набратись енергії. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів понеділок видасться доволі легким, але насиченим. Людям цього знаку вдасться виконати все заплановане, а також поставити перед собою нові цілі. Тому не зволікайте, складайте список справ та рухайтесь вперед.
Телець
У Тельців перший день тижня буде доволі спокійним та швидкоплинним. Сьогодні саме час, щоб зупинитись, роздивитись навколо та зрозуміти, чого вам хочеться. Дозвольте собі відпочити та набратись сил для того, щоб рухатись до нових мрій.
Близнюки
Близнюкам сьогодні потрібно буде максимально зосередитись, щоб не розклеїтись. Це нормально, коли щось не вдається, тому не варто засмучуватись та влаштовувати шторм вдома. Не забувайте тішити себе чимось хорошим.
Рак
У Раків старт тижня буде душе швидким, тож можна не планувати собі нічого серйозного на день, адже він пролетить майже непомітно, зате є плюс: все буде складатись якнайкраще і не доведеться докладати зусиль для отримання бажаного результату.
Лев
Левів у понеділок чекає нова порція натхнення, тому важливо правильно ним скористатись. Зберіть сили в кулак та візьміться за те, що давно відкладали "на завтра". У вас все вдасться, потрібно лише зробити перший крок. Звісно ж, не варто забувати і про відпочинок.
Діва
Дівам сьогодні вдасться налаштуватись на правильну хвилю та попрощатись з давніми проблемами. Але для цього пора ставити себе на перше місце, а не когось іншого. Облаштуйте комфорт свого життя, а тоді беріться допомагати іншим.
Терези
Терези у понеділок відчують хвилю енергії, яка дозволить їм перевернути гори, дістати найяскравіші зорі та задоволено дозволити собі лінуватись. Тож не зупиняйтесь на шляху до своїх цілей, зараз вам і море по коліна.
Скорпіон
Скорпіони зі своєю короною вже настільки злились в одне ціле, що не уявляють, як можна у чомусь відставати від інших. Пора нарешті розширити свій світогляд та випробувати свої сили у чомусь новому. Повірте, вам це сподобається.
Стрілець
Стрільців очікує легкий та спокійний понеділок, ритм якого не надто відрізнятиметься від попереднього тижня. Зберігайте спокій, заряджайтесь позитивом та не забувайте тішити близьких. Інколи ви забуваєте про те, що стосунки - також робота.
Козеріг
Козерогам астрологи прогнозують позитивний старт тижня, тож діліться гарним настроєм з оточенням та не соромтесь демонструвати свої сильні сторони. Ви дуже талановиті, але чомусь не показуєте цього. Час змін настав.
Водолій
Водоліїв очікує справді сонячний понеділок, адже ваша легка вдача та романтична натура не дасть засумувати у найпохмуріші часи. Зараз ви можете стати чиєюсь музою та ділитись натхненням з тими, кому його бракує.
Риби
У Риб новий тиждень травня почнеться доволі позитивно, якщо вони менше думатимуть про не найкращі речі. Не зациклюйтесь на поганому, адже навколо занадто багато хорошого, щоб цього не помічати. Дозвольте собі розслабитись та відчути себе.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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