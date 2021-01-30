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Гороскоп на 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 31 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні порада така: немає нічого поганого в гордості своїми досягненнями та в задоволенні від результатів своєї праці. Якщо досі ви не знали цієї простої істини, то зараз час пізнати її: ви живете не для того, щоб працювати. Ви працюєте для того, щоб жити.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, з точки зору вашого особистісного розвитку, зорі та планети у прогнозі кажуть, що ви заблукали та піддаєте себе величезній небезпеці просто тому, що відмовляєтеся бачити правду, яка прямо перед вами.
Телець
Тельці, зараз ви можете ясно бачити свій шлях. Те, над чим ви працювали так напружено, готове принести плоди. Ви заслуговуєте насолодитися тим, що заробили, і тим, що отримали в дар. Знайдіть час хоча б спробувати плоди своєї праці.
Близнюки
Близнюки, ризикуйте! І нехай спостерігачеві здається, що ви сліпо рухаєтеся до власної загибелі, насправді це може бути шлях до перетворення, настільки далеко це виходить за межі цього світу, що його не може уявити навіть мудрець.
Рак
Раки, ви можете отримати подарунки, яких не заслужили і яких, можливо, не очікували. Не аналізуйте їх, не ставте під сумнів, не розбивайте на дрібні частини, намагаючись зрозуміти їх справжній зміст. Просто прийміть і насолодитеся ними.
Лев
Леви, зорі та планети бачать перехід між видимим світлом цього світу і духовним світлом того світу, до якого ви прагнете. Якщо ви здатні з дитячим серцем, мудрим у своїй невинності, простоті та готовності насолоджуватися життям, прийняти дари Сонця, це буде наступним кроком до божественного.
Діва
Діви, можливо, ви повинні зробити стрибок, спираючись лише на сліпу віру, щоб досягти кінцевої сходинки на шляху самовдосконалення, нехай навіть цей стрибок вас лякає. Хто не виходить зі свого комфортного кола, залишається в нудній бульбашці.
Терези
Терези, ви знаєте, куди прагнете і як потрапити туди. У вас є все необхідне, майстерність, тож необхідно тільки застосувати його. Успіх ґрунтується на ваших особистих знаннях і досвіді. Ви чесно і законно заслужили той статус, який маєте або скоро отримаєте.
Скорпіон
Скорпіони, зорі та планети прогнозують знання, накопичення досвіду, впевненість у досягненні мети, роботу, доручення, новий бізнес, винагороду за працю, нову майстерність. Помітьте теж свою вправність і ваша робота буде гідно оцінена.
Стрілець
Стрільці, будь-яка спроба йти дорогою життя, не дивлячись під ноги (тобто використовуючи знання без розуміння, куди вони можуть привести вас), може закінчитися катастрофою. Все ж порада для вас – дивіться під ноги!
Козеріг
Козероги, ви повинні прийняти рішення. Саме на цій стадії вашого духовного розвитку вам дається можливість дізнатися кінцеве таїнство – пізнати волю Божу щодо вас.
Водолій
Водолії, вам доведеться зв'язати воєдино масу дрібних подробиць перш ніж ви почнете хоч що-небудь розуміти в тому, що відбувається. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, будьте уважнішими.
Риби
Риби, зорі та планети кажуть, що ви дарма не ступили на шлях духовного самовдосконалення. Не усвідомлюючи, що несе подібна наука, ви сліпо бредете по життю, не помічаючи важливих сигналів і попереджень, не помічаючи поворотів життя.
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