31 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського, а у світі триває Великий піст. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. Він народився близько 315 року у Єрусалимі. З повноліття він прийняв чернецтво, а в 345 році його присвятили в сан пресвітера. А у народі цей день отримав таку назву: Кирило – дери полоз.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 31 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Данило, Дмитро, Трохим, а також Наталя. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1889 – офіційне відкриття Ейфелевої вежі.

1901 – вийшов перший автомобіль "Мерседес", створений Вільгельмом Майбахом для Motoren Gesellschaft Готліба Даймлера.

1917 – США купують у Данії Віргінські острови за 25 мільйонів доларів.

1917 – у Києві відкрито першу українську гімназію.

1918 – США вперше переходять на літній час.

1952 – відкрито Львівську філію Академії наук України.

1973 – у хіт-параді журналу "Billboard" уперше з'явився альбом гурту Pink Floyd — The Dark Side of the Moon і залишався в сотні найкращих протягом наступних 14 років.

1976 – Led Zeppelin випустили свій шостий студійний альбом Presence.

1998 – пілот "Формули-1" Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля – 402,6 км/год.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 БЕРЕЗНЯ

1596 – Рене Декарт, французький, філософ, математик, фізик, основоположник аналітичної геометрії.

1685 – Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.

1809 – Микола Васильович Гоголь, прозаїк і драматург.

1873 – Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.

1934 – Річард Чемберлен, американський кіноактор ("Юлій Цезар", "Божевільна жінка", "Соломонові копальні").

1943 – Крістофер Вокен, американський актор ("Мертва зона", "Кримінальне чтиво").

1955 – Ангус Янг, шотландський рок-музикант, гітарист австралійського гурту АC/DC.

1964 – Олександр Турчинов, український політик, секретар РНБО.

1976 – Колін Фаррелл, голлівудський актор з Ірландії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо до цього дня на схилах з'явилися перші квіти мати-й-мачухи, то в кінці березня й у квітні буде стояти тепла погода.

Сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік буде.

Сніг гладкий – до неврожаю, шорсткий – до врожаю.

Комарі з'явилися – до сонячної і ясної погоди.

Багато комарів в лісі – добре вродять овес і ягоди.

Мошкара кружляє – до врожаю грибів.

Якщо в цей день комара вб'єте, то вам проститься сорок гріхів.

Лебеді прилетіли – до тепла.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 30 на 31 березня містять в собі небезпечне пророцтво.

Сновидіння, побачене вдень 31 березня, є віщим. Не розповідайте про нього нікому.

Не варто ходити в гості, щоб не залишити вдома свою удачу.

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