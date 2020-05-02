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Гороскоп на 3 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Стрільцям варто провести цей день у родинному колі, а Дівам варто мріяти сильніше та втілювати плани у життя. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні будьте відкриті всьому новому. Не забувайте, що наше суб'єктивне бачення і розуміння не завжди правильно розставляє акценти та пріоритети. Іноді дрібниці виявляються більш значущими, ніж фундаментальні та непорушні речі. А ще те, що перевірено часом, раптом "дає збій".
Телець
Тільці, не бійтеся змін. Нехай нинішній день ознаменується відмовою від застарілих догм або стереотипів. Провітривши таким чином свою усталену і досить запилену дійсність, ви раптом побачите, що життя може грати всім спектром емоцій, подій, вражень.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам не "світить" спокій і розслабленість. Приготуйтеся до того, що доведеться заперечувати, чинити опір, йти вперед всім на зло. Чи зможете ви проявити себе як борець?
Рак
Раки, у проблемних ситуаціях не витрачайте часу на тривалі роздуми, беріть "бика за роги", інакше хто-небудь інший обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже доведеться доводити власну значущість і правоту.
Лев
Леви, для досягнення поставленої мети потрібно неабияк постаратися. Проте цього може виявитися все ж недостатньо. Дійте чесно, від душі, вкладаючи в те, чим будете займатися, всього себе. Тільки за таких умов можливий 100% успіх.
Діва
Діви, не обмежуйте своїх бажань і прагнень. Все, за що б ви в цей день не взялися, виявиться перспективним і дасть згодом відмінний результат. Якщо у вас є давній задум, творча ідея, яку ви ніяк не наважувалися озвучити та реалізувати, то більше не відкладайте і дайте цьому життя саме сьогодні.
Терези
Терези, в цей день всі важливі справи непогано б відкласти до завтра. Багато що може піти не так, як задумано, так що в підсумку ви зіпсуєте важливу для себе справу. На додаток, можливо, вам доведеться бути свідком того, як щось руйнується або сходить нанівець прямо у вас на очах.
Скорпіон
Скорпіони, на вас чекає абсолютне нерозуміння деякої ситуації або новина, яка аж ніяк не потішить вас. Кінець кінцем, все пройде, проблеми вирішаться, але ось наскільки скоро це станеться якраз і буде залежати від вашої терплячості та сили волі.
Стрілець
Стрільці, займіться нині справами земними, нагальними. У вільний час з дітьми, робота в саду або на грядках, прибирання в будинку – ось де докладені зусилля виявляться найбільш ефективними та, що найголовніше, що доставляють справжнє задоволення.
Козеріг
Козероги, робіть те, що повинні, і не намагайтеся замовчувати проблему, розраховуючи, що вона вирішиться і без вашої участі. А ще ви давно вже збиралися відпочити за містом, на природі? Сьогодні ідеальний день для цього.
Водолій
Водолії, у нинішній день вам будуть потрібні витримка і стійкість. Неприємностей сьогодні навряд чи вдасться уникнути. Причому, це може бути необхідність прийняти якесь хворобливе для вас рішення.
Риби
Риби, якщо з вами трапиться неприємність, не турбуйтеся, не впадайте в апатію, гнів чи розчарування. Те, що відбувається, неминуче і змінити щось все одно було б не в ваших силах. Причому, чим швидше ви усвідомлюєте і приймете це, тим легше вам буде оговтатися від деструктивних емоцій і почати рухатися далі.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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