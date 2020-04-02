На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 3 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 15
Актуальний гороскоп на сьогодні, 3 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні дивовижний день, коли емоції буквально зашкалюють, і пристрасть може спалахнути в будь-який момент. Можливі нові романтичні знайомства. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 3 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Сьогодні Телець буде неперевершений подвійно: по-перше, в своїх власних очах, і по-друге в очах оточуючих, яким передасться його карколомна впевненість в собі! Харизма Тельця буде сьогодні допомагати йому і на роботі, і вдома.
Близнюки
Рак
Рака будуть займати питання домашнього побуту і сімейного бюджету: він зробить все, щоб привести їх у порядок! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів і справ: будь-які авантюрні проєкти, на кшталт вкладення грошей в невідомий банк, Рак відразу ж відхилить.
Лев
Сьогодні Лев буде володіти особливим магнетизмом, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити або робити: його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова.
Діва
Терези
Скорпіон
Люди перекладуть на плечі Скорпіона левову частину своїх проблем і турбот! Скорпіон готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Скорпіон піддасть безжалісному аналізу їх проблеми.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Риби мають бути готові до того, що люди навколо будуть звертати на них особливу увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких в житті і кар'єрі Риб багато що залежить. Знаючи про це, Риби мають постаратися в будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку.
До теми: Цим знакам Зодіаку варто поберегти здоров'я
-
18:30Фахівці розповіли, чому корисно приймати холодний душ
-
18:22Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
18:00Гороскоп на 3 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Названі несподівані психологічні наслідки самоізоляції
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
17:42У ВООЗ дали важливу пораду людям на самоізоляції
-
17:23Настя Каменських показала свою найкращу подружку
-
17:12Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження
-
16:50Український оркестр дистанційно записав кліп: це треба бачити
-
16:41YouTube запустить сервіс для конкуренції з TikTok
-
16:31Коронавірус стане темою церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2021 році
-
16:20Скасування ЗНО і карантин до 15 травня: МОН спростувало нові фейки
-
16:135 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
15:49Названі овочі, які тільки заважають схуднути
-
15:25Зірка UFC показала, як голяка тренується з хлопцем: відверте фото
-
15:14Audi RS7 перетворили на 740-сильний суперкар
-
14:54У відкритому доступі з'явилися понад мільйон безкоштовних електронних книг
-
14:43Дивіться, як пара з різних країн влаштовує побачення на кордоні
-
14:26Британська порнозірка розкрила секрет своєї популярності (18+)
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
14:05Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію
-
13:55Пілот придумав, як розважитися під час карантину: кумедне відео
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам