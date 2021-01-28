На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 29 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 30
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу готові відкрити для вас широкі перспективи і нададуть можливість досягти успіху практично в будь-яких областях. Головне не ловити гав! Особливо вдалим день буде для організаторів всіх мастей, а також для тих, чий успіх залежить від сьогоднішніх переговорів.
І ще: Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овну буде важко втриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не поробиш: закон колективу! Не можна весь час бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики!
Телець
Сьогодні Тельця порадує атмосфера навколо. Відчуття теплоти і взаємовиручки здатне породити у нього почуття, що він і люди, які його оточують одна велика сім'я! Такий благодушний настрій неминуче відіб'ється на поведінці Тільця: він буде більш душевним і відкритим у спілкуванні, ніж зазвичай.
Близнюки
Можливо, Близнюкам сьогодні вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або ж зав'язати багатообіцяюче знайомство. Іншими словами, Близнюкам сьогодні не варто стримувати свій потік красномовства. Звичайно, бажання всмак поговорити вітається далеко не завжди, проте сьогодні приємний виняток з цього нудного правила.
Рак
Сьогодні протягом дня у Рака можуть відбутися цікаві зустрічі і знайомства, які вплинуть на його подальше життя. Втім, яким саме виявиться цей вплив, позитивним або не дуже, буде залежати вже від нього самого. Тому зорі гороскопу радять йому про всяк випадок обрушувати на кожного співрозмовника весь запас своєї природної чарівності.
Лев
Сьогодні ситуація вимагатиме від Лева взяти ініціативу у свої руки! Навіть якщо зазвичай це йому не властиво, сьогодні він відчує в собі потребу приймати рішення і нести відповідальність за них. Найцікавіше, що оточуючі спокійно поступляться Леву пальмою першості.
Діва
Сьогодні навколишні можуть намагатися маніпулювати Дівою! Зорі гороскопу попереджають її, що хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками або особистим шармом для того, щоб втягнути Діву у свої ігри. Піддавшись цьому впливу, Діва згодом пошкодує, це здатне вдарити по її репутації.
Терези
Сьогодні Терезам будуть важко даватися будь-які справи, де від них вимагається здатність логічно мислити: розрахунки, аналітика, наука, планування, навчання: все це не для них. Зате Терези будуть легко, як за помахом чарівної палички, входити в контакт з іншими людьми, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями.
Скорпіон
Сьогодні зорі гороскопу радять Скорпіону виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зросту. Книги на цю тему неважко знайти де завгодно: від газетного кіоску до інтернету. Навіть якщо Скорпіон зазвичай ставиться скептично до такої літератури, сьогодні йому варто її вивчити.
Стрілець
Сьогодні Стрілець здатний опинитися центром тяжіння будь-якого колективу: навколишні будуть несвідомо тягнутися до нього! Для того, щоб домогтися потрібного результату в справах, Стрільцеві достатньо використовувати свою харизму: відмовити йому не зможе ніхто.
Козеріг
Сьогодні Козеріг буде відчувати себе в ролі ляльковика, який маніпулює людьми. Нехай навіть ці маніпуляції будуть м'якими, суті це не міняє: Козеріг здатний направляти дії оточуючих в потрібне йому русло. Для цього він може залучити зв'язки, натяки, обіцянки, чутки.
Водолій
Сьогодні рідкісний день, коли в суперечці Водолія з оточуючими дійсно може народитися істина. Але краще все-таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи. Сьогодні ніщо не зможе дати Водолію такий заряд бадьорості, свіжих ідей і бажання діяти, як хороший мозковий штурм!
Риби
Сьогодні від Риб потрібно проявити терпіння і розуміння стосовно людини, якій необхідна допомога Риб, їх підтримка або порада. Витративши на це свій час, Риби не пошкодують, навпаки, сьогодні їм до душі відчути себе в ролі наставника. Адже і вони колись знали і вміли не все, так чому ж тепер не допомогти тому, хто цього потребує?
Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:21Новий Jeep Wrangler стилізували під позашляховик 1989 року
-
19:54Епатажна зірка серіалу Академія Амбрелла розлучається з дружиною після трьох років шлюбу
-
19:42Фотограф зробив деталізовані макрофото сніжинок: кадри вражають
-
19:22Названий найкращий овоч для підтримки здоров'я серця і нирок
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:54Племінниці принцеси Діани прикрасили модний глянець
-
18:42У Cyberpunk 2077 попросили гравців не займатися сексом з персонажем Кіану Рівза
-
18:24Гіперкар SSC Tuatara таки зумів побити рекорд швидкості: відео
-
18:15Гороскоп на 29 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Три найпопулярніші гаджети для кухні у 2021 році
-
17:42Стало відомо, як Nokia вплинула на перенесення нового фільму про Джеймса Бонда
-
17:25Володимир Кличко показав своє нове зимове захоплення: фото
-
17:12Apple встановила абсолютний рекорд за кількістю відвантажених смартфонів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:51Названі рослинні продукти, багаті вітаміном Е
-
16:42Не може знайти ось уже 3 роки: Джаред Лето зізнався, що загубив свою статуетку Оскара
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
16:09У Netflix пояснили, чому серіал Бріджертони настільки популярний
-
15:54Кур'єр: дивіться трейлер нового фільму з Бенедиктом Камбербетчем
-
15:32Найкрасивіша бабуся планети з Одеси продемонструвала пружну фігуру
-
15:12Представлено оновлену Tesla Model S: 1034 кінські сили й 840 кілометрів автономного ходу
-
14:44Samsung Galaxy S21 Ultra й iPhone 12 Pro Max порівняли у тесті на міцність: відео
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
13:45Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2020 року
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
11:51Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:50Погода в Україні 28 січня: мокрий сніг та ожеледиця
- 27 січня
-
21:55На Pornhub вийшли інструкції для екологічної мастурбації: відео (18+)
-
19:19З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)