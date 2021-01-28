Гороскоп на 29 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу готові відкрити для вас широкі перспективи і нададуть можливість досягти успіху практично в будь-яких областях. Головне не ловити гав! Особливо вдалим день буде для організаторів всіх мастей, а також для тих, чий успіх залежить від сьогоднішніх переговорів.

І ще: Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овну буде важко втриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не поробиш: закон колективу! Не можна весь час бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики!

Сьогодні Тельця порадує атмосфера навколо. Відчуття теплоти і взаємовиручки здатне породити у нього почуття, що він і люди, які його оточують одна велика сім'я! Такий благодушний настрій неминуче відіб'ється на поведінці Тільця: він буде більш душевним і відкритим у спілкуванні, ніж зазвичай.

Можливо, Близнюкам сьогодні вдасться блиснути знаннями перед оточуючими або ж зав'язати багатообіцяюче знайомство. Іншими словами, Близнюкам сьогодні не варто стримувати свій потік красномовства. Звичайно, бажання всмак поговорити вітається далеко не завжди, проте сьогодні приємний виняток з цього нудного правила.

Сьогодні протягом дня у Рака можуть відбутися цікаві зустрічі і знайомства, які вплинуть на його подальше життя. Втім, яким саме виявиться цей вплив, позитивним або не дуже, буде залежати вже від нього самого. Тому зорі гороскопу радять йому про всяк випадок обрушувати на кожного співрозмовника весь запас своєї природної чарівності.

Сьогодні ситуація вимагатиме від Лева взяти ініціативу у свої руки! Навіть якщо зазвичай це йому не властиво, сьогодні він відчує в собі потребу приймати рішення і нести відповідальність за них. Найцікавіше, що оточуючі спокійно поступляться Леву пальмою першості.

Сьогодні навколишні можуть намагатися маніпулювати Дівою! Зорі гороскопу попереджають її, що хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками або особистим шармом для того, щоб втягнути Діву у свої ігри. Піддавшись цьому впливу, Діва згодом пошкодує, це здатне вдарити по її репутації.

Сьогодні Терезам будуть важко даватися будь-які справи, де від них вимагається здатність логічно мислити: розрахунки, аналітика, наука, планування, навчання: все це не для них. Зате Терези будуть легко, як за помахом чарівної палички, входити в контакт з іншими людьми, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями.

Сьогодні зорі гороскопу радять Скорпіону виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зросту. Книги на цю тему неважко знайти де завгодно: від газетного кіоску до інтернету. Навіть якщо Скорпіон зазвичай ставиться скептично до такої літератури, сьогодні йому варто її вивчити.

Сьогодні Стрілець здатний опинитися центром тяжіння будь-якого колективу: навколишні будуть несвідомо тягнутися до нього! Для того, щоб домогтися потрібного результату в справах, Стрільцеві достатньо використовувати свою харизму: відмовити йому не зможе ніхто.

Сьогодні Козеріг буде відчувати себе в ролі ляльковика, який маніпулює людьми. Нехай навіть ці маніпуляції будуть м'якими, суті це не міняє: Козеріг здатний направляти дії оточуючих в потрібне йому русло. Для цього він може залучити зв'язки, натяки, обіцянки, чутки.

Сьогодні рідкісний день, коли в суперечці Водолія з оточуючими дійсно може народитися істина. Але краще все-таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи. Сьогодні ніщо не зможе дати Водолію такий заряд бадьорості, свіжих ідей і бажання діяти, як хороший мозковий штурм!

Сьогодні від Риб потрібно проявити терпіння і розуміння стосовно людини, якій необхідна допомога Риб, їх підтримка або порада. Витративши на це свій час, Риби не пошкодують, навпаки, сьогодні їм до душі відчути себе в ролі наставника. Адже і вони колись знали і вміли не все, так чому ж тепер не допомогти тому, хто цього потребує?

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку