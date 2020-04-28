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Гороскоп на 29 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Середа стане доволі продуктивним днем для більшості знаків Зодіаку, але комусь пора нарешті зробити перерву у надто активному режимі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Екватор тижня для Овнів стане ковтком свіжого повітря, адже з'являться нові круті ідеї. Залишається лише зібрати всі сили в кулак та попрацювати над втіленням запланованого у реальність. У вас все вдасться, тож не зупиняйтесь!
Телець
У Тельців середа пройде доволі спокійно та легко, адже всі справи вдаватимуться без зайвих зусиль. Ключовою порадою дня є робити паузи. Ви намагаєтесь взятись за все, але забуваєте про маленьку істину: тішити себе. Пора це виправляти.
Близнюки
Близнюки сьогодні знову піддаються перепадам настрою, що не найкраще впливає на стан речей. Спробуйте спрямувати свою енергію у правильне русло та не кидати завдання на половині. Ваш потенціал занадто великий для того, щоб забувати про нього.
Рак
Ракам передостанній день квітня принесе порцію натхнення та гарного настрою. Цим варто поділитись з близькими, адже зараз всім потрібна підтримка та щось хороше. А в кого ж це краще вдається, аніж у Раків? Ваша любов та турбота справді рятують.
Лев
Левам астрологи радять сьогодні не намагатись підкорити всі вершини інтернету, а знайти час для себе. Займайтесь не лише тим, що потрібно, а й тим, що приносить задоволення. Від вашого настрою залежить атмосфера навколо, тому не падайте духом.
Діва
Діви сьогодні почуватимуться значно краще, аніж попередні кілька днів. І цьому варто завдячувати відстороненню від зайвої інформації, яку ви надто близько берете до серця. Вашої доброти на всіх не вистачить, тому залиште трішки і для себе.
Терези
У Терезів екватор тижня пройде у стрімкому режимі, адже ви знайшли спосіб проводити час з користю. Тепер залишилось відшукати у цьому розкладі і час для ліні. Всюди потрібна рівновага, тож дозвольте собі нічого не робити. Ідеальний варіант: комфортний вечір з близькими.
Скорпіон
Скорпіони хочуть нарешті оновити свої знання, але не знають з чого почати. Ваша гордість не йде вам на користь в умовах самоізоляції, тож не засмучуйтесь, якщо не все йде за планом. Краще увімкніть режим "простої людини" та працюйте над бажаним.
Стрілець
Стрільців у середу очікують приємні новини, тож заряджайтесь хорошим настроєм та діліться ним з близькими. Зараз саме час нагадати про себе найдорожчим людям, які також потребують вашої уваги. Увімкніть креативність та подаруйте трішки щастя.
Козеріг
Козероги сьогодні відчують моральну втому від всього, що коїться навколо. І це нормально почуватись спустошеними, тому не картайте себе ще й за це. Зробіть перерву, займіться улюбленою справою та менше читайте новинну стрічку.
Водолій
У Водоліїв серед буде справді сонячною, навіть якщо десь і дощитиме. Ви маєте все для того, аби бути щасливими, тож насолоджуйтесь цим та не забувайте мріяти. Незабаром на вас чекає порція нових пригод та приємних несподіванок.
Риби
Рибам сьогодні астрологи рекомендують фільтрувати всю інформацію, яка надходить ззовні. Влаштуйте собі вихідний від новин, які вам не подобаються. Зараз дуже хороший період для вивчення чогось нового та самореалізації.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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