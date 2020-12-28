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Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день видасться неспокійним. Зовнішні обставини або внутрішні проблеми (а можливо, і те й інше) будуть гальмувати прогрес в справах. Але приводу впадати у відчай або депресію все одно немає.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, розлучіться легко з тим, чого вже не повернути, і взагалі постарайтеся усвідомити, що в будь-якому випадку стакан наполовину повний, а не порожній. А може бути, річ у тім, що сьогоднішні ваші проблеми лише наслідок того, що ви вибрали неправильний напрямок свого руху, і потрібно міняти всю стратегію цілком?

Телець

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435876

Тельці, сьогодні, можливо, виникне дратівлива ситуація, але вона буде стосуватися незначної дрібниці, і тоді ви повинні постаратися не брати її близько до серця, а поставитися до цієї неприємності з гумором. Якщо ж мова піде про щось значуще і цінне для вас, то дуже важливо не впасти духом.

Близнюки

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Близнюки, сьогодні все виявиться абсолютно несподівано. Ви нічого не доб'єтеся, піддавшись самокритиці або звинувативши у своїх проблемах когось іншого. Краще подумайте про причини та джерела того, що змусило вас відчувати настільки деструктивні емоції. Це допоможе на ще глибшому рівні осягнути незбагненну таємницю під назвою "я".

Рак

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435871

Раки, ваша енергія сьогодні подібна до вогню. Ви в змозі підкорити собі все, однак в гонитві за цим ризикуєте "перегоріти" так швидко, що навіть нічого не встигнете відчути та зрозуміти.

Лев

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435872

Леви, не варто прагнути отримати бажане за всяку ціну, перш ніж ви розберетеся, чи так сильно вам воно потрібне, щоб витрачати на це "бажане" стільки енергії та зусиль. Тому обов'язково визначитеся з пріоритетами.

Діва

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Діви, сьогодні такий день, про який говорять: "душа співає". Відчуття емоційного підйому, душевного комфорту і сердечності буде супроводжувати вас до самого вечора. Саме в цей день велика ймовірність зустріти велику любов, налагодити нестабільні взаємини.

Терези

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Терези, задумайтеся, а може ви потребуєте допомоги та підтримки? В такому випадку зорі свідчать про те, що все це ви сьогодні неодмінно отримаєте. Причому, допомога прийде з боку жінки з рішучим і сильним характером.

Скорпіон

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Скорпіони, сьогодні ви лідер і натхненник. Навколишні відчувають в вас ці якості та з радістю готові йти за вами. Від вас вимагається лише певна частка незалежності та харизматичності. І ще дуже важливо точно розуміти, чого саме ви хочете. Це потрібно, щоб ваші наміри та зусилля інших людей не виявилися б спрямованими в помилковий керунок.

Стрілець

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Стрільці, сьогодні вам показані активні дії. Інакше прихильна доля може неодмінно пройти повз і вибрати для своїх дарів об'єкт більш слушний. Одним словом, беріть ініціативу у свої руки та будьте сприйнятливі до настроїв і бажань навколишніх вас людей.

Козеріг

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Козероги, спокуси сьогодні можуть виявитися сильнішими за вас. І змусять вас наробити дурниць, відійшовши від правил або зробивши непрощенну необачність. Зорі знають, що саме здолає вас в цей день, – заздрість, ревнощі, марнославство або жадібність!

Водолій

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Водолії, ви ж розумієте, що будь-які труднощі рано чи пізно долаються і залишаються позаду. Але не варто і відмахуватися від проблеми, потрібно проаналізувати її та братися за її рішення.

Риби

Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435867

Риби, сьогодні можуть спливти проблеми, які ви вважали вже вирішеними та які наче залишилися в минулому. Наприклад, це може бути пов'язано з вашою професійною сферою і, відповідно, з невдоволенням керівництва вашими діями. Або спливуть якісь старі зв'язки, і це створить розбіжності в сім'ї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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