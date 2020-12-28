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Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день видасться неспокійним. Зовнішні обставини або внутрішні проблеми (а можливо, і те й інше) будуть гальмувати прогрес в справах. Але приводу впадати у відчай або депресію все одно немає.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, розлучіться легко з тим, чого вже не повернути, і взагалі постарайтеся усвідомити, що в будь-якому випадку стакан наполовину повний, а не порожній. А може бути, річ у тім, що сьогоднішні ваші проблеми лише наслідок того, що ви вибрали неправильний напрямок свого руху, і потрібно міняти всю стратегію цілком?
Телець
Тельці, сьогодні, можливо, виникне дратівлива ситуація, але вона буде стосуватися незначної дрібниці, і тоді ви повинні постаратися не брати її близько до серця, а поставитися до цієї неприємності з гумором. Якщо ж мова піде про щось значуще і цінне для вас, то дуже важливо не впасти духом.
Близнюки
Близнюки, сьогодні все виявиться абсолютно несподівано. Ви нічого не доб'єтеся, піддавшись самокритиці або звинувативши у своїх проблемах когось іншого. Краще подумайте про причини та джерела того, що змусило вас відчувати настільки деструктивні емоції. Це допоможе на ще глибшому рівні осягнути незбагненну таємницю під назвою "я".
Рак
Раки, ваша енергія сьогодні подібна до вогню. Ви в змозі підкорити собі все, однак в гонитві за цим ризикуєте "перегоріти" так швидко, що навіть нічого не встигнете відчути та зрозуміти.
Лев
Леви, не варто прагнути отримати бажане за всяку ціну, перш ніж ви розберетеся, чи так сильно вам воно потрібне, щоб витрачати на це "бажане" стільки енергії та зусиль. Тому обов'язково визначитеся з пріоритетами.
Діва
Діви, сьогодні такий день, про який говорять: "душа співає". Відчуття емоційного підйому, душевного комфорту і сердечності буде супроводжувати вас до самого вечора. Саме в цей день велика ймовірність зустріти велику любов, налагодити нестабільні взаємини.
Терези
Терези, задумайтеся, а може ви потребуєте допомоги та підтримки? В такому випадку зорі свідчать про те, що все це ви сьогодні неодмінно отримаєте. Причому, допомога прийде з боку жінки з рішучим і сильним характером.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні ви лідер і натхненник. Навколишні відчувають в вас ці якості та з радістю готові йти за вами. Від вас вимагається лише певна частка незалежності та харизматичності. І ще дуже важливо точно розуміти, чого саме ви хочете. Це потрібно, щоб ваші наміри та зусилля інших людей не виявилися б спрямованими в помилковий керунок.
Стрілець
Стрільці, сьогодні вам показані активні дії. Інакше прихильна доля може неодмінно пройти повз і вибрати для своїх дарів об'єкт більш слушний. Одним словом, беріть ініціативу у свої руки та будьте сприйнятливі до настроїв і бажань навколишніх вас людей.
Козеріг
Козероги, спокуси сьогодні можуть виявитися сильнішими за вас. І змусять вас наробити дурниць, відійшовши від правил або зробивши непрощенну необачність. Зорі знають, що саме здолає вас в цей день, – заздрість, ревнощі, марнославство або жадібність!
Водолій
Водолії, ви ж розумієте, що будь-які труднощі рано чи пізно долаються і залишаються позаду. Але не варто і відмахуватися від проблеми, потрібно проаналізувати її та братися за її рішення.
Риби
Риби, сьогодні можуть спливти проблеми, які ви вважали вже вирішеними та які наче залишилися в минулому. Наприклад, це може бути пов'язано з вашою професійною сферою і, відповідно, з невдоволенням керівництва вашими діями. Або спливуть якісь старі зв'язки, і це створить розбіжності в сім'ї.
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