На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 29 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 72
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок робочого тижня буде максимально насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь потрібно буде закрити робочі "хвости", а комусь – почати планувати довгоочікувану відпустку. Дізнайтеся на Радіо МАКСИМУМ, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни – справжні молодчинки. Ви вмієте не лише підтримувати баланс між роботою й особистим життям, а й знаходите достатньо часу, який можна цілком і повністю присвятити собі. Вечір понеділка зорі рекомендують провести у колі друзів, щоб зарядитися позитивними емоціями на наступні кілька днів.
Телець
Якщо Тельці продовжать працювати у тому ж темпі, на них дуже швидко очікує емоційне вигорання. Спробуйте розставити пріоритети, приділяючи достатньо уваги собі та коханій людині. Найкраще, що ви можете зробити у цей день, – вимкнути смартфон після робочого дня.
Близнюки
Близнюкам цього дня буде максимально легко та просто. За що б ви не бралися, усе вдаватиметься на відмінно. Керівництво буде задоволене вашими стараннями та високо оцінить їх. Не виключено, що під вечір на вас очікуватиме премія.
Рак
Ракам варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Вам слід звертати увагу на кожен сигнал, який подає організм. Це дозволить запобігти неприємним наслідкам, пов'язаним з постійним стресом, а також величезною кількістю роботи.
Лев
Левам зорі рекомендують не зупинятися на досягнутому. Ви йдете правильним шляхом, тож відкиньте усі сумніви. Другу половину дня бажано провести з коханою людиною. Можете глянути якийсь веселий фільм або ж просто прогулятися вечірнім містом.
Діва
Дівам цього тижня казково пощастить. Ваші старання на роботі високо оцінить керівництво, що може стати причиною підвищення. Тож спробуйте відповідально ставитися до кожного завдання, яке стоятиме перед вами. Це дозволить додати балів до своєї скарбнички.
Терези
Терезам слід бути обережнішими зі своїми бажаннями, адже у цей понеділок вони можуть здійснюватися. Зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час рідним, адже їм дуже не вистачає вашої уваги. Тож спробуйте відразу ж після роботи заїхати до батьків або ж влаштувати онлайн-вечірку, якщо дорога неблизька.
Скорпіон
На Скорпіонів цього дня очікує приємна зустріч. Тож тримайте ближче свій телефон, щоб не пропустити дзвінок від людини, яка вам надзвичайно дорога. Другу половину дня, до слова, присвятіть коханій людині. Можете замовити доставку додому, щоб влаштувати собі легку та невимушену вечерю.
Стрілець
Стрільцям слід бути обережнішими зі своїми грішми у понеділок. Є вірогідність, що ви захочете витратити останні фінансові заощадження на дурниці, які не варті того. Тож найкраще, що ви можете зробити, – сховати кредитку, а також не заглядати до онлайн-магазинів.
Козеріг
Козерогам у понеділок слід потурбуватися про порядок на роботі. Спробуйте виписати собі усі завдання, які належить виконати у найближчі кілька днів. Першими у списку повинні бути складні задачі, а от легкі та не нагальні запишіть наприкінці. Це дозволить виконати усі доручення керівництва, а також залишити достатньо часу собі.
Водолій
Водоліям у понеділок варто зосередити свою увагу коханій людині. Ви останнім часом не надто тепло спілкуєтеся через ваш непростий характер. Усе можна змінити, якщо спробувати згладити гострі кути, а також знайти спільні знаменники.
Риби
Риби – справжні молодці. У вас випаде казкова нагода показати свою гостинність, а також турботу. Для цього ви можете влаштувати затишну вечерю. Покличте рідних, а також близьких друзів. Це дозволить чудово провести час разом.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
19:55Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
19:23Котлета по-київськи: кулінар поділився спрощеним і бюджетним рецептом
-
18:50Незручно і небезпечно: на відео показали, як перемикаються передачі у нових Tesla
-
18:22Гороскоп на 29 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
17:21Сови vs жайворонки: стало відомо, хто ефективніший на роботі
-
16:50Сексуальна Даша Астаф'єва в оксамитовому корсеті розбурхала мережу
-
16:16Знайдіть собаку на відео: нова оптична ілюзія захопила TikTok
-
15:51Принц Вільям отримав титул найсексуальнішого лисого чоловіка в світі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Зваблива Демі Роуз показала нові фото топлес (18+)
-
14:22Людиноподібний робот Digit став автономним: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:50Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень
-
13:23Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня
-
12:54Здивований пес перед телевізором підкорив мережу: кумедне відео
-
12:24Від тенісу і до гімнастики: як різна фізична активність змінює тривалість життя
-
11:56Цим знакам Зодіаку варто відпочити 28 березня
-
11:30Який вигляд має виверження всередині вулкана
-
10:55Тренерка Ана Чері зняла спокусливе відео у басейні (18+)
-
10:29Як боротися з нудьгою: легкі поради для кожного
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня
-
09:299 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
20:22Дівчина тижня: сексуальна ведуча Марія Соль Перес, від фото якої стає спекотно (18+)
-
17:51Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 29 березня – 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:23Нові пісні березня: плейлист найгарячіших хітів тижня
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 березня
-
08:50Погода в Україні 28 березня: похолодання і дощі
- 27 березня
-
21:48Три правила щастя від майстра дзен
-
19:42Названі найдешевші нові автомобілі на українському ринку
-
17:50Чому домашні тренування можуть бути неефективними
-
13:33У МОЗ оновили карантинні зони: перелік "червоних" регіонів
-
12:24Коли переборщив з фотошопом: фото блогерів, які викликають сміх і шок
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 березня
-
08:32Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї
- 26 березня
-
21:16Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
19:13Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android
-
16:535 речей, які треба відпустити, щоб стати щасливим
-
14:32Як у KFC: простий рецепт ідеальних смажених курячих гомілок
-
11:49ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня
-
07:48Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів
- 25 березня
-
21:16Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити
-
18:19Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів
-
15:21Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу
-
12:15Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня