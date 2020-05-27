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Гороскоп на 28 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Наприкінці місяця більшості представників різних знаків Зодіаку буде несолодко. Втім, спіймати удачу за хвіст зможуть Овни і Скорпіони. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде надзвичайно насиченим днем. Ви сьогодні не встигатимете не лише виконувати робочі завдання, а й матимете недостатньо часу для побутових задач. Утім переживати не слід, адже цілісінький вечір ви зможете присвятити собі та людям, які вам не байдужі. Налаштуйтесь на позитив і влаштуйте веселі посиденьки за запашною кавою.
Телець
Тільцям у четвер буде несолодко. Ви надто багато хочете зробити за один раз, але вдається це не завжди ідеально. Спробуйте почати день з "жаби" (задачі, яка потребує максимуму ваших зусиль). Так ви зможете не лише з чистою совістю сходити на обід, а й матимете можливість знайти трішки вільного часу для саморозвитку ввечері. Перед сном зорі рекомендують скласти список завдань, які потрібно зробити у п'ятницю, аби на вихідних не виникало думок, пов'язаних з роботою!
Близнюки
Сьогодні ідеальний день для догляду за собою. Якщо вам не вдалося записатися до улюбленого перукаря – не засмучуйтесь. Можете у цей день поекспериментувати з зачіскою. Цілком імовірно, що результат вам настільки сподобається, що ви на найближчі кілька тижнів не матимете бажання нічого міняти. Вечір зорі рекомендують присвятити собі. Так ви зможете відволіктися та налаштуватися на позитивний лад.
Рак
Зорі рекомендують Ракам присвятити максимум уваги своїй другій половинці. Ви багато працюєте, віддаючи себе роботі, що не надто позитивно впливає на ваші стосунки. Спробуйте вивільнити кілька годин ввечері, які ви проведете удвох. Головне – ніяких гаджетів і відволікаючих елементів. Можете влаштувати вечерю при свічках або зайнятися читанням хорошої літератури вголос. Це не лише об'єднує, а й дозволяє насолодитися коханою людиною та пізнати її з нової сторони.
Лев
Зорі рекомендують Левам правильно розставляти пріоритети. Останнім часом вам так і муляє влаштувати шопінг, який подарує позитивні емоції. І ви можете собі це дозволити, але є одне "але": витрачати можна лише ту суму, на яку у вас немає жодних планів. Для цього слід відкласти гроші на всі потенційні витрати, а от решту – на себе!
Діва
Діви працюють днями і ночами, що не надто позитивно впливає на їхній стан здоров'я. Якщо ви вже почали відчувати емоційне та фізичне вигорання – не соромтесь організувати собі ледачі вихідні. Попередьте усіх, що на дзвінки та листи не відповідатимете, аби мати змогу насолодитися релаксом. Якщо маєте можливість – відправтесь за місто, аби метушня не нагадувала вам про робочі будні.
Терези
У цей день Терезам казково щаститиме. Складеться враження, що ви не лише встали з тієї самої ноги, а й витягнули виграшний лотерейний білет. І це не дивно, адже ви так довго чекали на той день, коли вам вдаватиметься геть усе, про що ви задумалися. Спробуйте витиснути максимум, аби отримати геть усі подарунки, які у цей день шле вам доля.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіони нарешті зможуть відпочити та присвятити весь свій вільний час заняттю, яке їх окриляє. Заваріть собі кави, підготуйте смаколики та пірнайте з головою туди, де ваші крила розкриваються на повну. Вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині. Достатньо буде влаштувати милий і затишний кіноперегляд або поласувати чимось смачненьким, приготованим вами.
Стрілець
Зорі рекомендують Стрільцям присвятити весь свій вільний час кар'єрі. Здається, ви засиділися на одному місці, що не надто позитивно впливає на ваш емоційний стан. Не бійтесь ризикувати та зробити перший крок назустріч успіху. Повірте, результат вас однозначно потішить. Також не варто забувати про рідних. Не зайвим буде телефонний дзвінок до батьків увечері.
Козеріг
У цей день на Козерогів очікує спокій і тотальне розслаблення. Ви надто багато працювали, тому маєте можливість сповна відпочити та присвятити вільний час заняттю, яке приносить вам задоволення. Якщо маєте можливість – вируште на прогулянку. Це дозволить не лише подихати свіжим повітрям, а й обміркувати все те, що відбувається у вашому житті.
Водолій
Зорі рекомендують Водоліям зберігати спокій і насолоджуватися кожною миттю свого шаленого життя. Попереду на вас очікують приємні зміни, тож приймайте їх і не бійтеся пірнати з головою у невідоме. Прислухайтесь до порад свого серця, адже воно точно знає, що для вас краще, а що – ні!
Риби
Рибам слід трішки розслабитися та перестати усіх звинувачувати у власних бідах. Пам'ятайте про те, що ви теж відповідальні за своє щастя, тому повинні за нього боротися. Якщо ж цього не робити – не дивуйтесь, що у вашому житті не відбуватиметься геть нічого, що може дарувати вам крила і надихати на нові звершення.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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