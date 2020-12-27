На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 28 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 36
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Як понеділок почнете, так весь тиждень і пройде. Тож спробуйте бути максимально активними та виконувати усі завдання, які стоять перед вами. В іншому випадку доведеться не лише залишатися на робочі ввечері, а й на вихідних думати про доручення, які ви чомусь проігнорували. Воно вам треба? Дізнайтеся, що ж на вас очікує в актуальному гороскопі для вашого знаку Зодіаку сьогодні!
І ще: Гороскоп на січень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам зорі пропонують почати ранок зі складних завдань. Якщо ж ви цього не зробите, то є ймовірність, що ввечері доведеться залишитися на кілька годин в офісі. А це позбавить вас можливості гарно провести час у компанії друзів. Не робіть так!
Телець
Тельцям варто бути обережнішими зі своїми бажаннями. Від себе останнім часом ви вимагаєте надто багато, що може стати причиною швидкого виснаження. Якщо не хочете почуватися наприкінці тижня, наче витиснутий лимон, – залишайте трішки часу для себе. А починати це робити слід з понеділка!
Близнюки
У понеділок на Близнюків очікує приємна несподіванка. До вас у гості завітає друг, якого ви дуже давно не бачили та надзвичайно скучили за ним. Спробуйте відкласти усі справи на цей день та провести весь час з ним. Можете вибратися в улюблене кафе, прогулятися або ж сходити в кіно. Там, до слова, є що глянути!
Рак
У Раків випаде відмінна нагода проявити себе з кращої сторони. Спробуйте довести своєму босові, що він просто недооцінює вас. Насправді ви – надзвичайно крутий гравець у команді, тож заслуговуєте не лише на підвищення зарплати, а й на нову посаду.
Лев
Левам слід правильно розставляти пріоритети цього дня, щоб ви не почувалися шалено виснаженими. Ваша задача – взятися за виконання складних задач з початку дня, а пообіді можете дозволити собі трішки розслабитися та виділити кілька годин для себе.
Діва
Дівам варто зосередити усю свою увагу особистому фронту. Останнім часом ви буквально не вилазите з офісу, що стає причиною того, що ви почуваєтеся надто самотніми. Усе це можна виправити, якщо правильно розставити пріоритети та не боятися провести чітку межу між роботою та особистим життям!
Терези
Терезам потрібно нарешті перестати себе жаліти. Останнім часом ви надто розслаблені та постійно шукаєте виправдання своїй бездіяльності. Насправді ж вам потрібно зізнатися собі, що ви просто лінуєтеся. Після цього вам буде значно легше повертатися до робочого процесу!
Скорпіон
У понеділок Скорпіонам випаде відмінна нагода не лише гарно провести час, а й сповна відпочити. Можете, до прикладу, сходити у кінотеатр цього дня або ж вирушити на прогулянку. Щодо покупок, то зорі не рекомендують надто багато витрачати грошей. Краще залишіть кредитку вдома!
Стрілець
Стрільцям бажано потурбуватися про власне здоров'я. Останнім часом ви почуваєтеся відверто так собі, тож спробуйте не виснажувати себе з усіх сил. Вечір зорі пропонують провести в оточенні людей, які роблять вас щасливішими. Позитивні емоції ще нікому не нашкодили!
Козеріг
Козерогам варто бути обережними зі своїми фінансами. Ваша надмірна щедрість може стати причиною того, що Новий рік ви зустрінете без жодної копійки у гаманці. Спробуйте відкласти певну суму, яку ви взагалі не матимете права витрачати до початку нового року. Це дозволить вам не переживати зайвий раз!
Водолій
Дорогі Водолії, розслабтеся та дозвольте собі пливти за течією цього дня. У вас випаде відмінна нагода не лише гарно відпочити, а й провести час з користю для себе. Можете вибратися на шопінг або трішки змінити свій образ. Вам однозначно сподобається!
Риби
У понеділок Рибам зорі рекомендують не виснажувати себе додатковими завданнями. Спробуйте відпочити та робити цього дня лише те, що подобається вам. Це дозволить не лише перезавантажитися, а й набратися позитивними емоціями, яких так не вистачає останнім часом!
Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:19Команда парашутистів зробила малюнок у небі під час польоту: круте відео
-
19:473D-сходи Шредера стали найкращою оптичною ілюзією 2020 року
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
18:48Christmas Eve: Oleg Novosad та SOWA презентували пісню, під яку слід загадувати бажання
-
18:21Гороскоп на 28 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:48У США з літака вдалося зняти чоловіка на реактивному ранці: вражаюче відео
-
17:21Художниця створила реалістичну статую Хижака з імбирного пряника
-
16:49Психологи розповіли, що може відштовхнути потенційних партнерів
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:48Ford розповіла, чому електричний кросовер отримав назву Mustang
-
15:19Коронавірус в Україні: як відзначати свята безпечно
-
14:46У NASA показали космічну "новорічну ялинку": видовищне фото
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:56Катання на ковзанах посеред озера: красиве відео з Колорадо
-
13:2239-річна Алессандра Амброзіо розбурхала ідеальними формами (18+)
-
12:58Як зробити 2021 щасливим роком: прості поради психологів
-
12:26Яким знакам Зодіаку варто взятись за нові справи вже сьогодні
-
11:55Надто допитливі сусіди: кумедні фото тварин, які стежать за людьми
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
10:54Найкрасивіша гравець у покер захопила фото під водоспадом
-
10:22Три важливі якості, якими володіє справжній лідер
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
-
09:30Зима 2020 – 2021 пройде з аномальною температурою: прогноз погоди
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
14:51ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
12:20Яким знакам Зодіаку сьогодні не можна байдикувати
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня
- 25 грудня
-
21:57Як врятувати планету, займаючись сексом: 4 незвичні способи
-
16:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
14:23Найкращі серіали 2020 року: рейтинг ТОП-16 новинок, які варто подивитись
-
12:15Найочікуваніші мультфільми 2021: ТОП 15 найкращих анімацій нового року
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня
-
07:475 продуктів, які можуть убити ваше лібідо
- 24 грудня
-
21:50Символ року 2021 по східному календарю: що нас чекає?
-
20:19Європейський автомобіль року: відомий список моделей-претендентів
-
17:22Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року
-
14:00Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
13:155 зимових книг, які варто подарувати дитині на Новий рік
-
11:20Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня
-
07:18Названі найкращі міські автомобілі на ринку України