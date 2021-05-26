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Гороскоп на 27 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 27 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні будьте уважні, адже у цей час уразливі шия, горло, щитоподібна залоза. Подбайте про продукти з достатнім вмістом йоду. В першу чергу це морепродукти – риба, морська капуста.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні можливі фінансові труднощі, які істотно стримують ваші можливості. Зауважте, що рівень енергії зростає, тож корисно посилити фізичну активність, зайнятися спортом.
Телець
Тельці, це хороший період для обстеження стану здоров'я – УЗД, рентген, комп'ютерна томографія. Водні процедури протипоказані. Утримайтеся від зловживання спиртними напоями. Існує ймовірність отруєнь. Слід контролювати якість їжі. Особливо це актуально на розважальних заходах.
Близнюки
Близнюки, цей день, насичений несподіваними поворотами долі. Бажання все робити за власним сценарієм створить зайві складності, яких і так очікується в достатній кількості. Ви можете зіткнутися з незрозумілими перешкодами та чутками.
Рак
Раки, обставини можуть спровокувати з'ясування стосунків у найближчому оточенні. Стримуйте роздратування, будьте обережні у висловлюваннях. В кінці дня зняти напругу допоможуть дружні контакти.
Лев
Леви, не варто виносити на загальне обговорення свої службові досягнення, що б не викликати заздрість і інтриги. До пропозицій керівництва слід поставитися уважно. Можливо, вас вирішили перевірити на відповідність посаді. Всі завдання прагніть виконати бездоганно.
Діва
Діви, можливі службові інтриги. Не забувайте про виконання взятих зобов'язань і повернення боргів, інакше про це нагадають. Події, що відбуваються, намагайтеся оцінювати об'єктивно і з різних точок зору. Не довіряйте інформації, що надходить. Частково вона може виявитися помилковою.
Терези
Терези, щоб запобігати порушенню в функціонуванні травної системи, бажано вдатися до дієтичного харчування. Контролюйте якість продуктів. Є висока ймовірність отруєнь. Не варто зловживати спиртними напоями. Утримайтеся від відвідувань басейну. Не допускайте дитячих пустощів з горючими рідинами.
Скорпіон
Скорпіони, попереду напружений період, пов'язаний з основною роботою. Якщо незрозумілі мотиви вчинків товаришів по службі, не поспішайте з'ясовувати причини. До кінця дня все проясниться і без вашої участі.
Стрілець
Стрільці, поясніть своїй другій половинці, що з грошовою свободою їй доведеться тимчасово розлучитися. Витрачати гроші краще вийде у вас. Фінансове становище істотно покращиться лише до кінця наступного місяця. Незаплановані доходи або повернення боргу скасують обридлий режим економії.
Козеріг
Козероги, ви входите в смугу розквіту любові та дружби. Прагніть не затьмарювати стосунки з коханою людиною необґрунтованими підозрами. У взаєминах з дітьми постарайтеся досягти взаєморозуміння і встановити доброзичливий стиль спілкування.
Водолій
Водолії, попри середину весни, своєчасно приймайте профілактичні заходи проти простудних захворювань. Особливо небезпечні протяги. Захворювання горла можуть викликати серйозні ускладнення в роботі внутрішніх органів. Якщо є захворювання серцево-судинної системи, слід поберегти нерви. Постарайтеся виключити можливість виникнення стресових ситуацій.
Риби
Риби, не відмовляйтеся від допомоги родичів, якщо вони висловлять готовність взяти участь у ваших справах. Сімейна ідилія може бути порушена деякою нервозністю при розподілі сімейних обов'язків. Перш ніж висловити свою думку, уважно вислухайте точку зору інших.
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