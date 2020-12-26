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Гороскоп на 27 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 27 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні день ослаблення розумових здібностей, відсутність чітких уявлень і планів, невдач або перешкод в отриманні освіти, в контактах і отриманні необхідної інформації. Зниження моральних критеріїв, нереалістичність ідей, відсутність перспектив їх втілення. Відсутність успіху в просвітницькій, лекторській, викладацькій, видавничій, літературній, правничій, журналістській, місіонерській, іноді – політичній або громадській діяльності.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні в позитивному плані день творчої роботи. Творчий успіх можливий тільки при наявності системи. Можливі великі виграші в лотерею або спортлото, але за розробленою самою людиною системі.
Телець
Тельці, сьогодні хобі та діти вимагають пильної уваги. Діти захоплюються тим же, чим їхні батьки. Можливі різкі повороти в стосунках з дітьми. Руйнуються любовні відносини, а натомість виникають нові, а й ті, і інші можуть бути дивними. А можуть повернутися колишні кохані або коханці, але відносини стануть іншими. У негативному плані нескінченні розриви та руйнування в любові. У любові залежність або принижене становище.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вас чекають фінансові втрати – все через вашу надмірну азартність. Не виключено, що ввечері вас чекає радісне побачення. Зірки нагадують про те, що потрібно відвідати рідних. Увечері можна чекати приємних гостей.
Рак
Раки, сьогодні всі навколо вас будуть сміятися. Не потрібно ображатися, вони сміються немає над вами, а з вами. У вас з'являться нові друзі. Вірогідні конфлікти з близькими, особливо зі старшими родичами.
Лев
Леви, сьогодні ви будете користуватися рідкісним успіхом у протилежної статі. У справах слід бути гранично уважними, тому що ви можете зробити елементарну помилку, небезпечну фінансовими втратами. Чудовий настрій і бойовий настрій, сприяють вашому самоствердження.
Діва
Діви, сьогодні з ранку можливо, творча розумова активність допоможе у вирішенні професійних і фінансових питань. Короткі подорожі, пов'язані з романтичними пригодами та здоров'ям будуть успішними та продуктивними. Вечір цього дня подарує вам прекрасне самопочуття і настрій.
Терези
Терези, сьогодні виникнення нових перспективних проєктів і ділових відносин. День сприятливий для розв'язання питань спільних фінансів, акціонування, податків і мит, боргових зобов'язань, а також аліментів і спадщини. Можливий дохід від ділового співробітництва. День також сприятливий для відпочинку і подорожей.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні не найкращий день для спілкування зі старшими, батьки стануть наполягати на своєму, а переконувати їх марно. Сьогодні домашніх тварин вести до ветеринара не слід, по можливості відкладіть цей захід на кілька днів.
Стрілець
Стрільці, сьогодні можливі незаплановані доходи, проте майже все доведеться витратити на дітей або на підготовку до майбутнього від'їзду у відпустку всією сім'єю. Будьте обережні з електроприладами.
Козеріг
Козероги, у цей день підготуйтеся до того, що все може піти не за планом. Не засмучуйтеся, адже ви не здатні контролювати усе в цьому світі. Просто віддайтеся ситуацій й нехай усе йде своїм кроком.
Водолій
Водолії, сьогодні остерігайтеся приймати важливі рішення. Відтермінуйте поїздки, наради та виступи, рекламні заходи. Несприятливими є угоди, особливо з партнерами за кордоном. Можливі зіткнення з правовими органами.
Риби
Риби, сьогодні може бути отримана неприємна звістка. Плутанина в службових питаннях, порушення трудового розпорядку, транспортні проблеми. Можливі незначні збитки, неправильний розподіл коштів.
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