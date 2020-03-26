На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 27 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 53
Актуальний гороскоп на сьогодні, 27 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні багато хто буде відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо. У такі дні люди частіше залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 27 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Сьогодні Телець має бути готовий до того, що будь-які свої рішення, ідеї або проєкти йому доведеться як слід обґрунтувати! Оточуючі не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Тельця або його ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту.
Близнюки
Рак
Рака будуть займати питання домашнього побуту і сімейного бюджету: він зробить все, щоб привести їх у порядок! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів і справ: будь-які авантюрні проєкти, на кшталт вкладення грошей в невідомий банк, Рак відразу ж відхилить.
Лев
Лева раз у раз будуть відволікати домашні турботи: не тільки одномоментні, а й ті, які давно накопичилися і потребують вирішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти його увагою, вимагаючи від Лева допомоги, розуміння і підтримки.
Діва
Терези
Скорпіон
Люди перекладуть на плечі Скорпіона левову частину своїх проблем і турбот! Скорпіон готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Скорпіон піддасть безжалісному аналізу їх проблеми.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Чудовий день для того, щоб Риби присвятили його своїм фінансів. Несподівано в них може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконально підвести рахунок власних доходів і витрат. Навіть якщо Риби сьогодні раптом виявлять, що з їх банківським рахунком щось не так, вони зуміють виправити ситуацію.
До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
-
21:0527 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Доктор Віра 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал українського серіалу на 1+1
-
20:21Як не зіпсувати стосунки в парі за час карантину
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
19:56Ще троє українців вилікувались від коронавірусу: що відомо про їхній стан
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:46Друга ракетка світу показав, як тренується на карантині
-
19:18У В'єтнамі роблять бургери у формі вірусу
-
18:50Alyona Alyona шокувала гарячими танцями на пілоні: відео
-
18:23Коли носії COVID-19 найбільш заразні: відповідь вчених
-
18:05Гороскоп на 27 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
17:44Перукарка на карантині робить зачіски своєму хлопцю: епічні фото
-
17:19Гра Doom Eternal б'є всі рекорди: чим вона особлива
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52ЗНО 2020 в Україні перенесли: дати, коли відбудеться тестування
-
16:48Астронавтка розповіла, як пережити самоізоляцію
-
16:23Дружина екскапітана Динамо розвеселила мережу безсоромним відео
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
15:53Блогер провів краш-тест нового iPad Pro 2020: дивитися боляче
-
15:33Схудла Оля Цибульська знялася в мереживній білизні
-
15:14Стадіони в Бразилії перетворюють на польові госпіталі: фотофакт
-
14:52Книжковий Арсенал 2020 перенесли через карантин
-
14:21Новий гіперкар Lamborghini показали на відео
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
-
16:15Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
14:10Фейки про коронавірус: розвінчуємо всі міфи про COVID-19, на які повелась мережа
-
12:14Найкращі гаджети для контролю стану здоров'я, які мають бути у кожного
-
10:30Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла: останні новини на сьогодні, 24 березня
-
09:47Простий спосіб зшити захисну маску власноруч: коротка відеоінструкція
-
07:14Експерти пояснили, що нівелює користь вегетаріанської дієти
- 23 березня
-
22:07У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить