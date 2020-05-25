Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 70
Гороскоп на день українською - фото 1
Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Місяць перебуває у знаку Рака, а це час неспішної стабільності. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, сьогодні для розвитку духовних сил вам буде корисний аутотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводитися з металевими предметами та вогнем.

Телець

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, у цей період рекомендується будувати плани та приступати до нових проєктів, зважувати та описувати плани розвитку новоспечених ідей, уважно розбирати проблеми та питання, як майбутнього періоду, так і ті, що залишилися нереалізованими з попереднього місяця за місячним календарем.

Близнюки

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, нехтування власними принципами та борговими зобов'язаннями, нерішучість і сумніви можуть призвести до досить суттєвих змін ваших планів і поставлять хрест на досягненні раніше запланованих починань.

Рак

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, якщо ви розгорнете в цей день бурхливу діяльність, то на вас чекатиме успіх. Однак у вівторок буває важко зосередитися, вибрати правильний шлях розв'язання проблеми. Але якщо ви все обдумали заздалегідь, то – вперед, без тіні сумніву!

Лев

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, як і в роботі, так і в особистому житті настає етап переосмислення нинішніх стосунків. Цілком ймовірно, виведення їх на найвищий рівень. Швидко виникають нові зв'язки та знайомства. Разом зі зростанням Місяця в цей період життєва енергія також зростає.

Діва

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, обережніше треба ставитися до кредитування і видачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати їх повернення. Оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактично та уважно ставитися до близьких людей, це піде вам лише на користь.

Терези

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, ​​сьогоднішній день ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, зайнятих монотонним виробництвом. Так само непогано йдуть справи, пов'язані з антикваріатом і юриспруденції. Ініційований вами в цей час судовий процес повинен закінчитися максимально вигідно для вас.

Скорпіон

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, сьогодні варто проявити максимальну свідомість та постаратися уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно приділяти їжі та напоям, які ви вживаєте в цей день.

Стрілець

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, знайте, що на фізіологічному рівні в першу фазу місяця організм накопичує сили. Тому сьогодні енергійність ще досить мала в усіх сферах життя, будь то самопочуття, особисте життя або бізнес.

Козеріг

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, сьогодні відповідний день для фізичних навантажень. Спортсменам і дачникам треба брати це на замітку. Витрачена вами енергія легко і швидко відновиться. Тим же, хто зайнятий у цей день тільки розумовою працею, корисно чергувати інтелектуальні вправи з зарядкою.

Водолій

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, сьогоднішній день тижня – вівторок. Цей день перебуває під заступництвом Марса, тому день насичений енергією. Удача чекає сильних, вольових людей, в яких енергія б'є ключем.

Риби

Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, не дивуйтеся тому, що у вашому житті не відбувається нічого надто цікавого. Такі періоди теж корисні, адже ви можете сповільнити свій тем життя, відпочити, подумати над майбутнім тощо.

До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 5022
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 264
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 427
Загрузка...
Новини