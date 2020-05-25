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Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Місяць перебуває у знаку Рака, а це час неспішної стабільності. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні для розвитку духовних сил вам буде корисний аутотренінг, медитаційні практики та розвиток екстрасенсорної чутливості. Для уникнення неприємних наслідків потрібно уважне поводитися з металевими предметами та вогнем.
Телець
Тільці, у цей період рекомендується будувати плани та приступати до нових проєктів, зважувати та описувати плани розвитку новоспечених ідей, уважно розбирати проблеми та питання, як майбутнього періоду, так і ті, що залишилися нереалізованими з попереднього місяця за місячним календарем.
Близнюки
Близнюки, нехтування власними принципами та борговими зобов'язаннями, нерішучість і сумніви можуть призвести до досить суттєвих змін ваших планів і поставлять хрест на досягненні раніше запланованих починань.
Рак
Раки, якщо ви розгорнете в цей день бурхливу діяльність, то на вас чекатиме успіх. Однак у вівторок буває важко зосередитися, вибрати правильний шлях розв'язання проблеми. Але якщо ви все обдумали заздалегідь, то – вперед, без тіні сумніву!
Лев
Леви, як і в роботі, так і в особистому житті настає етап переосмислення нинішніх стосунків. Цілком ймовірно, виведення їх на найвищий рівень. Швидко виникають нові зв'язки та знайомства. Разом зі зростанням Місяця в цей період життєва енергія також зростає.
Діва
Діви, обережніше треба ставитися до кредитування і видачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати їх повернення. Оскільки в цей час підвищується емоційна чутливість, слід більш тактично та уважно ставитися до близьких людей, це піде вам лише на користь.
Терези
Терези, сьогоднішній день ідеально підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, зайнятих монотонним виробництвом. Так само непогано йдуть справи, пов'язані з антикваріатом і юриспруденції. Ініційований вами в цей час судовий процес повинен закінчитися максимально вигідно для вас.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні варто проявити максимальну свідомість та постаратися уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно приділяти їжі та напоям, які ви вживаєте в цей день.
Стрілець
Стрільці, знайте, що на фізіологічному рівні в першу фазу місяця організм накопичує сили. Тому сьогодні енергійність ще досить мала в усіх сферах життя, будь то самопочуття, особисте життя або бізнес.
Козеріг
Козероги, сьогодні відповідний день для фізичних навантажень. Спортсменам і дачникам треба брати це на замітку. Витрачена вами енергія легко і швидко відновиться. Тим же, хто зайнятий у цей день тільки розумовою працею, корисно чергувати інтелектуальні вправи з зарядкою.
Водолій
Водолії, сьогоднішній день тижня – вівторок. Цей день перебуває під заступництвом Марса, тому день насичений енергією. Удача чекає сильних, вольових людей, в яких енергія б'є ключем.
Риби
Риби, не дивуйтеся тому, що у вашому житті не відбувається нічого надто цікавого. Такі періоди теж корисні, адже ви можете сповільнити свій тем життя, відпочити, подумати над майбутнім тощо.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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