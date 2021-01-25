На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 26 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 27
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 26 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні постарайтеся стримати свої вимоги, не пускайтеся ні в які витівки поодинці, поки обставини не зміняться на краще. Навпаки, візьміть участь у спільній з ким-небудь роботі.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, щось мучить вас, ви відчуваєте себе нещасним. Спробуйте взятися за нову справу, і обставини ваші покращаться. Сумлінна праця поступово і неухильно приведе вас до дуже великого успіху.
Телець
Тельці, ви відчуваєте дисгармонію – назріває конфлікт. Тримайтеся скромно і стримано. Якщо вам кидають рукавичку, не підіймайте її. Нехай все йде за своїм порядком, тоді й настане мир і спокій, і ви зайвий раз переконаєтеся в тому, що життєві проблеми не тільки пригнічують, але і вчать.
Близнюки
Близнюки, те, над чим ви працюєте вже довгий час, нарешті дасть сприятливий результат і буде оплачено. Треба тільки ще трохи попрацювати, наполегливо і сумлінно, тоді незабаром можна розраховувати на високу оцінку і визнання. Ідеї, які ви зараз обмірковуєте, швидше за все принесуть успіх і в фінансовому сенсі.
Рак
Раки, сміливі та рішучі дії зараз набагато більш сприятливі, ніж бездіяльне вичікування. Покладіться на свій здоровий глузд і інтуїцію, і тоді бажання ваше напевно здійсниться.
Лев
Леви, ви розриваєтеся на частини, намагаючись рухатися відразу у двох напрямках. Якщо збережете витримку, все завершиться з користю для вас. Не прагніть до змін. Бажання ваше виповниться, якщо ви будете терплячі.
Діва
Діви, ви вважаєте себе жертвою несправедливості. Якщо будете постійно думати про те, як таке могло трапитися, справі це не допоможе. Очевидно, в чомусь ви допустили помилку, одну з тих, які у величезній безлічі допускають і інші.
Терези
Терези, чим більше зусиль ви докладаєте, тим далі опиняєтеся відтиснутими назад. Важко сказати, чому саме, але наразі Фортуну ваша доля не цікавить. Найкраще зануритися в навчання або наукову діяльність і в них знайти заспокоєння.
Скорпіон
Скорпіони, не зайве зараз провести внутрішню інвентаризацію і спробувати як слід розібратися в подальших планах, намірах. Для нових починань момент невідповідний.
Стрілець
Стрільці, цілком можливо, що кілька ваших друзів прийдуть вам на допомогу, нададуть підтримку. Слідкуйте за своїми витратами: в цей недобрий період реальна небезпека залишитися без засобів.
Козеріг
Козероги, ви на вершині гори, але можливості спуститися у вас немає. Так що будьте пильні та розважливі, поки перебуваєте нагорі. Не пізніше, ніж через шість місяців від сьогодні чекайте великих змін. Час сприяє вашим починанням.
Водолій
Водолії, наберіться мужності та витягніть з того, що сталося, належний урок. Що стосується виконання вашого бажання, то як раз зараз дехто сприяє цьому. Залишайтеся розважливим і чекайте спокійно, тоді дуже скоро все зміниться на краще для вас.
Риби
Риби, в особистому житті у вас відома невизначеність, необхідно внести в неї ясність. Якщо бажання ваше розумне і скромне, воно неодмінно здійсниться. Хтось протистоїть вам, але, якщо будете рішучі та непохитні, вас чекає успіх. Випробування ви витримаєте.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:15Емілі Ратажковскі відповіла на чутки про пластику під час вагітності
-
19:42Чому смузі не приносять користі організму
-
19:19Стилісти показали, з чим поєднувати светри з високим коміром
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
18:41Які знаки Зодіаку найчастіше стають мільярдерами
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:23Гороскоп на 26 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:105 продуктів, які мають бути в раціоні всіх жінок після 40
-
17:47Душ, диван і комп'ютер: у мережі показали вагони Укрзалізниці підвищеної комфортності
-
17:14Катерина Кухар у спокусливому бікіні розслабилася на Мальдівах
-
16:43Вчені розповіли, як гроші впливають на щастя
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
15:51ТОП 5 найдорожчих антикварних автомобілів 2020 року
-
15:19Фітнес-додатки: мотивація чи джерело стресу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:50На дорогах Києва з'явився новий дорожній знак: що він означає
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
13:49Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження
-
13:17Кіпр відкриває кордон для українських мандрівників: названі нові умови
-
12:46Голос країни 11: Тьома Паучек вразив виконанням пісні Гуцулка Ксеня і розвернув усі крісла
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
12:00Привітання з Днем студента: прикольні смс, вірші, проза і фото
-
11:54Локдаун в Україні: у МОЗ оцінили ефект від посилення карантину
-
11:19Собаки, які заснули надто раптово: кумедні фото
-
10:50У Швейцарії пілотам, які втратили роботу, знайшли інше заняття
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
- 23 січня
-
21:49Британка показала, як носити захисну маску, щоб не запотівали окуляри: крутий лайфхак
-
17:48Samsung розповіла про еволюцію камер у топових смартфонах Galaxy S
-
15:17Як правильно харчуватися взимку
-
12:15Експерти підказали, як взимку захистити лобове скло
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:15Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео
- 22 січня
-
21:487 правил ідеального сексу, які ніколи не підведуть
-
19:12Учені розповіли, в яких країнах інтровертам живеться найкраще
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно