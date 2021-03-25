Гороскоп на 26 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 26 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній гороскоп таїть в собі чимало каверз, і в першу чергу це стосується спілкування з оточуючими. Будьте обережні: сьогодні зорі схиляють до всіляких розборів польотів, причіпок і як результат образ і конфліктів з близькими людьми. Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 26 березня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овну краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях. На жаль, з одного боку, в цей день вас буде тягнути на спілкування, з іншого ж є великий ризик в розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування стосунків. Самолюбство Овна сьогодні буде загострене настільки, що все це може надовго залишити в душі важкий осад.

Щоб цей день пройшов у Тельця позитивно, найкраще підготуватися до нього ще з вечора і як мінімум зробити вдома хороше прибирання. Ніщо не буде сьогодні дратувати Тельця сильніше, ніж бруд і сміття в його квартирі. Навіть банальні крихти на столі сьогодні можуть зіпсувати Тельцю настрій на весь день.

Сьогодні Близнюків можуть долати найрізноманітніші питання, за значущістю і за практичною цінністю зіставні з сакральним питанням про сенс життя. Якщо Близнюки не хочуть провести цілий день в марних сумнівах і метаннях, їм краще на деякий час переключити свій мозок на що-небудь простіше й практичне.

Сьогодні Рак має всі шанси знайти відповідь на сакраментальне питання: Куди йдуть гроші? Шкода тільки, що одної відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб як-небудь залатати цей витік, поки він не перетворив гаманець Рака на справжню чорну діру.

Сьогодні Лев буде точно знати, що, кому і в якому порядку потрібно робити. Навколишні ж цього знати не будуть, тому Леву доведеться умовляти, переконувати і доводити їм свою точку зору. Звідси і конфлікти. Так може, і не треба нікому нічого доводити? Без цього сьогоднішній день у Лева пройде куди продуктивніше і спокійніше.

Найкраще, що може зробити сьогодні Діва, – це присвятити день собі! Знайдіть час, щоб сходити в фітнес-клуб, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от в чужі справи сьогодні Діві краще не впрягатися – нічим хорошим це не закінчиться.

Сьогодні центральне місце в планах Терезів буде займати пошук задоволень. І не тільки духовних. Куди ймовірніше, що з самого ранку в голову Терезів буде раз у раз закрадатися зрадницька думка про те, щоб з'їсти що-небудь смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішній і завтрашній дні становлять велику загрозу для вашої фігури!

Сьогодні протягом дня Скорпіон буде відчувати тягу розібратися з усіма назрілими запитаннями і проблемами. Головне, щоб ця тяга випадково не перекинулася на з'ясування стосунків з кимось. Набагато краще використовувати її на те, щоб привести в порядок справи, що нагромадилися.

Сьогодні головним ворогом Стрільця може стати його язик! Не треба говорити оточуючим в очі все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, сьогодні ви можете випадково зачепити чиюсь хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звісно добре. Але думати, що говориш, теж не заважає.

Сьогодні самолюбство Козерога буде піддано випробовуванням. День обіцяє бути наповненим великою кількістю палких суперечок. При цьому у самого Козерога загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його і в помині не було.

Сьогодні Водолію краще не приймати важливі, відповідальні рішення. Зорі гороскопу раз у раз будуть схиляти його до прийняття надмірно радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому сьогодні Водолію корисно зайвий раз все обміркувати, перш ніж висловити свою думку і тим більше почати діяти.

Сьогодні Риби можуть з подивом виявити в собі схильність до пуританства. В цей день їх погляди на правила пристойності можуть бути неабияк гіпертрофовані. Двозначні жарти і грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони спрямовані) будуть викликати у Риб роздратування і бажання дати негайну відсіч.

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