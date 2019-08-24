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Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Зірки та планети віщують більшості знаків Зодіаку новий досвід, а от позитивний чи не дуже – дізнайтеся далі!
І ще: 25 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вже зовсім скоро у вас був великий успіх в якомусь проєкті. Завдяки виявленій силі волі, витримці та контролю над ситуацією, ви здобудете велику перемогу.
Телець
Тельці, відчувайте себе на висоті, адже вам все виходить тримати під контролем. Продовжуйте у тому ж дусі!
Близнюки
Близнюки, ви спілкуєтеся з щирою людиною, здатною подарувати навколишнім яскраві емоції та змінити їх погляд на світ. Така особа має на вас позитивний вплив, тож цінуйте це!
Рак
Раки, зорі та планети рекомендують вам враховувати минулі помилки, щоб не повторити їх більше. Пам'ятайте, що ретельна підготовка позитивно впливає на результат.
Лев
Леви, найближчим часом ви отримаєте нові знання, знайдете нових друзів і знайомих, нові навички. Все це, в підсумку, допоможе вам поліпшити свої фінанси.
Діва
Діви, зараз вам заважає розслабленість в успішній справі, де ви вдало обійшли своїх суперників або конкурентів, однак не варто розслаблятися, у суперників є козирі в рукавах.
Терези
Терези, якщо вам не подобається такий варіант подій, як все довкола вас розгортається, то, щоб змінити ці події, ви можете скористатися порадами, які отримуєте від авторитетних для вас людей.
Скорпіон
Скорпіони, на вас очікує чудове вирішення ситуації. Отриманий результат принесе вам радість. Ви зумієте досягти бажаного завдяки випробовуванню почуттів, а також дивовижній щирості.
Стрілець
Стрільці, справи йдуть не так, як ви планували. Можливо, ви сумніваєтеся у своєму ентузіазмі та захопленості недавно розпочатим проєктом. Ви можете отримати погані новини, пов'язані з негативними результатами минулих переговорів.
Козеріг
Козероги, надмірна гордість може стати причиною виникнення проблем. Ваша або ще чиясь. Якщо ви володієте або розпоряджаєтеся нерухомістю, очікуйте неприємностей в цій області.
Водолій
Водолії, ваша незадоволеність може стати причиною сварки з колегами по роботі або розчарування в партнері. Проте, якщо ви будете позитивними, то оминете такі негаразди.
Риби
Риби, найімовірніше, в найближчий час вас чекає розчарування, оскільки справи йдуть зовсім не так, як ви сподівалися. Попри щирість намірів, потенційні можливості можуть виявитися нереалізованими або задум не принесе бажаних результатів.
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