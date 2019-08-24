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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки та планети віщують більшості знаків Зодіаку новий досвід, а от позитивний чи не дуже – дізнайтеся далі!

І ще: 25 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Овни, вже зовсім скоро у вас був великий успіх в якомусь проєкті. Завдяки виявленій силі волі, витримці та контролю над ситуацією, ви здобудете велику перемогу.

Телець

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці, відчувайте себе на висоті, адже вам все виходить тримати під контролем. Продовжуйте у тому ж дусі!

Близнюки

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки, ви спілкуєтеся з щирою людиною, здатною подарувати навколишнім яскраві емоції та змінити їх погляд на світ. Така особа має на вас позитивний вплив, тож цінуйте це!

Рак

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Раки, зорі та планети рекомендують вам враховувати минулі помилки, щоб не повторити їх більше. Пам'ятайте, що ретельна підготовка позитивно впливає на результат.

Лев

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, найближчим часом ви отримаєте нові знання, знайдете нових друзів і знайомих, нові навички. Все це, в підсумку, допоможе вам поліпшити свої фінанси.

Діва

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, зараз вам заважає розслабленість в успішній справі, де ви вдало обійшли своїх суперників або конкурентів, однак не варто розслаблятися, у суперників є козирі в рукавах.

Терези

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези, якщо вам не подобається такий варіант подій, як все довкола вас розгортається, то, щоб змінити ці події, ви можете скористатися порадами, які отримуєте від авторитетних для вас людей.

Скорпіон

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, на вас очікує чудове вирішення ситуації. Отриманий результат принесе вам радість. Ви зумієте досягти бажаного завдяки випробовуванню почуттів, а також дивовижній щирості.

Стрілець

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, справи йдуть не так, як ви планували. Можливо, ви сумніваєтеся у своєму ентузіазмі та захопленості недавно розпочатим проєктом. Ви можете отримати погані новини, пов'язані з негативними результатами минулих переговорів.

Козеріг

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги, надмірна гордість може стати причиною виникнення проблем. Ваша або ще чиясь. Якщо ви володієте або розпоряджаєтеся нерухомістю, очікуйте неприємностей в цій області.

Водолій

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, ваша незадоволеність може стати причиною сварки з колегами по роботі або розчарування в партнері. Проте, якщо ви будете позитивними, то оминете такі негаразди.

Риби

Гороскоп на 25 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби, найімовірніше, в найближчий час вас чекає розчарування, оскільки справи йдуть зовсім не так, як ви сподівалися. Попри щирість намірів, потенційні можливості можуть виявитися нереалізованими або задум не принесе бажаних результатів.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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