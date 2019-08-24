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25 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 серпня, віряни вшановують пам'ять святих Аникити та Фотія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Аникити та його племінника Фотія, які були родом з Никомидії. Аникита викривав імператора Діоклетіана, який встановив для залякування християн знаряддя страти на міській площі. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути диким звірам на поживу, але випущений лев не кинувся на мученика, а навпаки став до нього підлещуватися. Фотій привітав свого дядька і сказав імператорові, що язичницькі боги – ніщо. Меч, який був занесений над головою Фотія, вразив самого ката. Проповідників кинули до в'язниці.
Тіла Фотія та Аникити не постраждали від вогню. Багато з язичників, які були присутні при цьому, увірували в Христа. Відбулася ця подія в 305 році.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 25 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національне свято Східної Республіки Уругвай
- 1078 – союзне військо князів-ізгоїв та половців розбили руське військо Всеволода Ярославича в битві на річці Сожиця.
- 1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.
- 1609 – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп.
- 1621 – в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.
- 1718 – французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.
- 1792 – прибула задунайська козацька флотилія в Темрюк. Там рівно через 100 років в пам'ять про цю подію спорудили пам'ятник запорожцям.
- 1793 – революційні французькі війська взяли Марсель.
- 1825 – Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.
- 1830 – у Брюсселі почалося повстання проти голландців.
- 1912 – у Республіці Китай засновано партію Гоміндан – "Партія народної держави».
- 1915 – німецькі війська взяли Брест-Литовськ.
- 1918 – вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Звон".
- 1929 – дирижабль "Граф Цепелін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско.
- 1933 – домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.
- 1941 – червоноармійські й британські війська зайняли Іран.
- 1944 – американська 4-та піхотна дивізія та французька 2-га танкова дивізія визволили Париж від німецьких військ, більшість із яких здалася в полон.
- 1991 – під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.
- 1991 – Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 СЕРПНЯ
- 1530 – Іван Грозний, князь Московський і всієї Русі.
- 1724 – Джордж Стаббс, британський вчений-біолог і художник-анімаліст. Автор праці "Анатомія коня".
- 1819 – Алан Пінкертон, американський підприємець шотландського походження. Один з перших детективів США.
- 1866 – Володимир Косинський, вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.
- 1905 – Абрам Михайлович Луфер, український радянський піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв Української РСР.
- 1912 – Еріх Хонеккер, багаторічний керівник НДР.
- 1924 – Павло Загребельний, український письменник.
- 1930 – Шон Коннері, шотландський кіноактор і продюсер.
- 1938 – Михайлов Борис Андрійович, український арт-фотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.
- 1940 – Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.
- 1949 – Джин Сіммонс, американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss, який виступає під сценічним псевдонімом The Demon, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи вогнем і висовуючи язик.
- 1970 – Клаудія Шифер, німецька топмодель і акторка.
- 1971 – Джон Парко, італійський хокеїст.
- 1987 – Блейк Лайвлі, американська актриса.
- 1987 – Емі Макдональд, шотландська софт- та фольк-рок співачка, автор-виконавець.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Фотія з клена опадає перше листя.
- Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.
- Дощ – до короткого "бабиного літа".
- Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.
- Багато роси – до ясної погоди.
- Кішка старанно вмивається – до тепла.
- Жаби голосно квакають – до дощу.
- Крот з нори вийшов – до затяжної негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.
- Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.
- Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов'язково піти на службу.
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