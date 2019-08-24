25 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 серпня, віряни вшановують пам'ять святих Аникити та Фотія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучеників Аникити та його племінника Фотія, які були родом з Никомидії. Аникита викривав імператора Діоклетіана, який встановив для залякування християн знаряддя страти на міській площі. Розгніваний імператор наказав мучити святого, а потім кинути диким звірам на поживу, але випущений лев не кинувся на мученика, а навпаки став до нього підлещуватися. Фотій привітав свого дядька і сказав імператорові, що язичницькі боги – ніщо. Меч, який був занесений над головою Фотія, вразив самого ката. Проповідників кинули до в'язниці.

Тіла Фотія та Аникити не постраждали від вогню. Багато з язичників, які були присутні при цьому, увірували в Христа. Відбулася ця подія в 305 році.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 25 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Національне свято Східної Республіки Уругвай

1078 – союзне військо князів-ізгоїв та половців розбили руське військо Всеволода Ярославича в битві на річці Сожиця.

1604 – Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву.

1609 – Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій – телескоп.

1621 – в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.

1718 – французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан.

1792 – прибула задунайська козацька флотилія в Темрюк. Там рівно через 100 років в пам'ять про цю подію спорудили пам'ятник запорожцям.

1793 – революційні французькі війська взяли Марсель.

1825 – Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії.

1830 – у Брюсселі почалося повстання проти голландців.

1912 – у Республіці Китай засновано партію Гоміндан – "Партія народної держави».

1915 – німецькі війська взяли Брест-Литовськ.

1918 – вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Звон".

1929 – дирижабль "Граф Цепелін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско.

1933 – домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.

1941 – червоноармійські й британські війська зайняли Іран.

1944 – американська 4-та піхотна дивізія та французька 2-га танкова дивізія визволили Париж від німецьких військ, більшість із яких здалася в полон.

1991 – під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.

1991 – Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

Янка Купала, білоруський поет

ХТО НАРОДИВСЯ 25 СЕРПНЯ

1530 – Іван Грозний, князь Московський і всієї Русі.

1724 – Джордж Стаббс, британський вчений-біолог і художник-анімаліст. Автор праці "Анатомія коня".

1819 – Алан Пінкертон, американський підприємець шотландського походження. Один з перших детективів США.

1866 – Володимир Косинський, вчений-економіст, співзасновник Української Академії наук.

1905 – Абрам Михайлович Луфер, український радянський піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв Української РСР.

1912 – Еріх Хонеккер, багаторічний керівник НДР.

1924 – Павло Загребельний, український письменник.

1930 – Шон Коннері, шотландський кіноактор і продюсер.

1938 – Михайлов Борис Андрійович, український арт-фотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.

1940 – Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.

1949 – Джин Сіммонс, американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss, який виступає під сценічним псевдонімом The Demon, пускаючи з рота штучну кров, дихаючи вогнем і висовуючи язик.

1970 – Клаудія Шифер, німецька топмодель і акторка.

1971 – Джон Парко, італійський хокеїст.

1987 – Блейк Лайвлі, американська актриса.

1987 – Емі Макдональд, шотландська софт- та фольк-рок співачка, автор-виконавець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Фотія з клена опадає перше листя.

Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.

Дощ – до короткого "бабиного літа".

Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.

Багато роси – до ясної погоди.

Кішка старанно вмивається – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Крот з нори вийшов – до затяжної негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися, адже весь негатив у цей день пошириться на весь рік. Оминайте конфліктів та вияснення стосунків.

Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

Якщо ви сповідуєте християнство, то не пропускайте відвідування церкви. Потрібно обов'язково піти на службу.

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