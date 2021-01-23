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Гороскоп на 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні ви зміните свої недавні плани та підете туди, куди раніше й не збиралися. Дозвольте собі бути щасливим зараз, у цей момент і цю мить.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сміливі та рішучі дії зараз набагато більш сприятливі, ніж бездіяльне вичікування. Покладіться на свій здоровий глузд і інтуїцію, і тоді бажання ваше напевно здійсниться. Ідеї, які ви наразі обмірковуєте, швидше за все принесуть успіх і в фінансовому сенсі.
Телець
Тельці, все навколо вас перебуває зараз в русі, все змінюється, але в кінці добрі результати перевершать навіть найсміливіші ваші очікування. На цей час ви не відчуваєте в собі впевненості, але скоро вона знову повернеться до вас разом з новими перспективами, обставини зміняться на краще.
Близнюки
Близнюки, на вас очікує позитив, якщо візьмете на себе роль лідера. Декого ваші успіхи не радують, але не звертайте на цих людей уваги. Остерігайтеся брати на себе або обіцяти більше, ніж в змозі виконати.
Рак
Раки, ви занадто багато витрачаєте на розваги та на хобі. Перегляньте свій бюджет та поміркуйте, чи дійсно вас це все по кишені. Можливо деякі видатки доведеться скоротити та затягнути пояс на деякий час.
Лев
Леви, сильний вплив на вас і на ваші стосунки з людьми має цифра 3. Справа, за яку ви взялися разом з двома однодумцями, приведе до успіху. Бажання виповниться, хоч і не зовсім так, як ви спочатку задумували.
Діва
Діви, те, над чим ви працюєте вже довгий час, нарешті дасть сприятливий результат і буде оплачено. Треба тільки ще трохи попрацювати, наполегливо і сумлінно, тоді незабаром можна розраховувати на високу оцінку і визнання.
Терези
Терези, сподвижників вам зараз знайти важко. Якась жінка діє вам на нерви. Слідкуйте за своїми словами та не беріться ні за що нове. В поле ваших інтересів в цей момент входить цілий ряд речей, абсолютно не відповідають вашим істинним бажанням.
Скорпіон
Скорпіони, через 5 місяців від сьогодні ваша доля зміниться на краще. Щось перешкоджає виконанню ваших бажань, усунути перешкоди вам допоможе жінка. В даний період ні в якому разі не дозволяйте умовити себе на такі дії, які вважаєте недоречними та помилковими.
Стрілець
Стрільці, виконання вашого заповітного бажання затягується. Це період, коли краще чекати та думати. Одночасно це період, коли доходи перевищують витрати. Найближчі тижні дуже сприятливі для підготовки до наступного, більш сприятливому періоду.
Козеріг
Козероги, даний період у вашому житті позбавлений гармонії. Вам здається, ніби все навколо чіпляються до вас, налаштовані зловмисно. Навіть незначні дрібниці виводять вас із себе. Заспокойтеся, не нервуйте, положення скоро виправиться.
Водолій
Водолії, завжди й у всьому будьте обережні, особливо в любовних справах. Те, що відбувається, сприймайте спокійно і холоднокровно, інакше можете потрапити в дуже неприємне становище.
Риби
Риби, положення ваше заплутано, і наразі не так просто в ньому розібратися та оцінити його. Ви схильні зображати події занадто похмуро. Дотримуйтесь шляху, який вкаже вам людина з вашого оточення, і переконайтеся, що це найкращий вихід.
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