Гороскоп на 24 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу схиляють до самоорганізації, чіткості і пунктуальності, тому день ідеально підходить як для проведення важливих заходів, так і для рутинних справ. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!

І ще: Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Головне, що буде турбувати Овна, це пошуки справедливості. Не обов'язково, що він буде шукати справедливість вселенську. Швидше, Овна буде хвилювати питання справедливого ставлення оточуючих до нього самого. І справа тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості, і крапка!

Сьогодні Тельцю буде складно утримувати в собі свої емоції і бажання. Ховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде, почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна сьогодні порадити Тельцю, це знайти почуттям якийсь безпечний громовідвід.

Всі думки і плани Близнюків будуть відрізнятися дивовижною ясністю і чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день вирішенню будь-яких конкретних питань і проблем: особливо якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Завтра Близнюкам варто братися лише за ті справи, де все залежить тільки від них самих!

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

Лев буде абсолютно не налаштований миритися з будь-яким втручанням в свої справи і плани. Будь-яке заперечення або спроба натиснути на нього викличе в душі Лева такий сніп іскор, як би пожежників викликати не довелося! Взагалі сьогодні Леву протипоказано працювати в команді.

А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Терези раз у раз ризикують опинитися в центрі різного роду конфліктів і сварок. Причиною ж цього буде аж ніяк не агресивність оточуючих (як може здаватися самим Терезам), а власна прискіпливість. Терезам буде дуже складно змиритися з чужою думкою.

Сьогодні спроби звалити на Скорпіона будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Скорпіон буде схильний ставитися не надто відповідально. Зате сьогодні у Скорпіона настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи йому зашкодить.

Сьогодні достатньо одного незручного зауваження, щоб з очей Стрільця почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження будуть стосуватися способу життя і звичок. Стрільцю легше пережити розгромну критику колег з приводу його професійних якостей, ніж безневинний жарт про його взаємини в сім'ї.

Всі думки і плани Козерога будуть відрізнятися надзвичайною глибиною і яскравістю. І неважливо, чи ці ідеї коли-небудь втіляться в реальність. Ну і що? Помріяти, врешті-решт, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Козерогам, які володіють творчою фантазією.

На першому місці у Водолія стоятимуть питання фінансової незалежності. Однак просити в цей день надбавки до зарплати не варто, це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Вирішувати проблеми з грошима Водолію сьогодні краще своїми силами.

Сьогодні в душі у Риб буде вирувати якщо не котел, то, як мінімум, казанок з протиріччями. З одного боку, їм захочеться бути стриманими, з іншого ж навряд чи це вийде. Якщо Риби не хочуть, щоб у котла в їх душі зірвало кришку, то їм не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб.

До теми: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся