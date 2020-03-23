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Гороскоп на 24 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овнам доведеться бути з сім'єю, а Риби повинні застосувати свій інтелект для розв'язання проблем, які виникають. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Саме на ці знаки Зодіаку високосний рік вплине найбільше
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні може виникнути необхідність встати на захист честі та гідності членів своєї сім'ї. Якщо чиї-небудь розмови або дії будуть становити загрозу для сімейного добробуту, вам доведеться діяти сміливо і рішуче, не зважаючи на інших людей, як і завжди.
Телець
Тільці, сьогодні в першій половині дня є хороша можливість впровадити певні ідеї в життя, про втілення яких ви давно мріяли. Хороший день для дебатів та інтелектуальних суперечок. Можливі невеликі поїздки, що стосуються роботи, технічних або наукових пошуків.
Близнюки
Близнюки, сьогодні ви можете відчути себе незаслужено скривдженим, проте перш, ніж заявляти про це привселюдно, подумайте, у чому, власне, причина цієї неприємності. Можливо, не варто стрясати повітря, і краще навсправжки задуматися над необхідністю корінних змін у власному житті.
Рак
Раки, сьогодні можливі збитки через азартні ігри, фінансові спекуляції або нерозумні фінансові вкладення. Тому відкладіть будь-які фінансові операції на потім, зараз не надто вдалий час для такого.
Лев
Леви, сьогодні вам варто або прийняти гостей у себе, або піти в гості самому. Нинішній вечір буде як можна більш відповідним для світських бесід та інших милих розваг. Проте не забувайте про свою безпеку!
Діва
Діви, сьогодні ви відчуєте емоційний підйом, проте ні в якому разі не втрачайте розсудливості. Ви станете ще більш серйозними та працьовитими, але перевантаження можуть призвести до нервового зриву. Уникайте суперництва, адже заздрість роз'їдає душу – пам'ятайте про це.
Терези
Терези, сьогодні хороший день для упорядковування свої справ, для організаційних перетворень. Колишні обов'язки та турботи нагадають вам про себе. Будьте обережні, потайливі, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат, і це допоможе вам.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами, впливовими людьми. Покажіть себе у всій красі, не впадіть лицем у бруд перед ними й ваші справи підуть угору!
Стрілець
Стрільці, сьогодні ваші енергія та рішучість спрямовані на конструктивне виконання багатьох завдань цього дня. Здатність динамічного планування, координації дій та підприємливість в спілкуванні з колегами й діловими партнерами допоможуть вам.
Козеріг
Козероги, сьогодні сприятливий день для взаємин з публікою, ділової активності та фінансових операцій, пов'язаних з нерухомим майном та сферою послуг. Можуть з'явитися ділові та любовні можливості, що стосуються протилежної статі.
Водолій
Водолії, ваші ініціативи будуть оцінені гідно. Хороший день для переговорів, обговорення подальшої стратегії роботи, максимум контактів, можливі вдалі ділові поїздки. День сприятливий для підписання не довгострокових контрактів.
Риби
Риби, сьогодні невелике розумове зусилля – і ви будете на коні. Залишилося лише здогадатися, в якому саме напрямку варто робити такий мозковий штурм. Підвищення життєвої сили та нові ідеї творчого самовираження в домашньому колі піднімуть вам настрій.
До теми: Ці знаки Зодіаку створені один для одного
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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