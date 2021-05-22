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Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні будь неквапливим. У цей день найважливіше – зберегти стабільність. Відклади усі важливі рішення: і ремонт не починай, і ділових партнерів не міняй.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, самотнім представникам знака зірки обіцяють цього дня доленосне знайомство. В питаннях особистого життя тобі необхідно стежити за тим, щоб почуття не взяли верх над розумом.
Телець
Тельці, події цього дня відкриють новий етап у твоїй долі. Ймовірно, щось ти втратиш, але знайдеш все ж таки набагато більше. Якщо тобі необхідно завершити проєкт або почати новий, зроби це в кінці дня.
Близнюки
Близнюки, твої мрії здійсняться, якщо ти не будеш сидіти, склавши руки. Не проґав нагоду укласти договір з клієнтами, визначитися з вибором методів ведення перемовин.
Рак
Раки, розв'язувати питання, пов'язані з кар'єрним ростом не варто. Виконуй прості завдання, які не потребують високого рівня відповідальності.
Лев
Леви, сьогодні менше обговорюй свої плани з іншими людьми. Розмови віднімуть у тебе багато часу та енергії, а розв'язати питання не допоможуть. Намагайся не переїдати. У цей період буде уразливим шлунково-кишковий тракт.
Діва
Діви, якщо у сварці є твоя провина, то постарайся швидше шукати шляхи до миру. Остерігайся бути заручником власного настрою і не приймай ніяких імпульсивних рішень.
Терези
Терези, це сприятливий час для відвідування салону краси та підбору косметики для догляду за тілом та обличчям. Для зняття втоми та посилення кровообігу використовуй масаж голови.
Скорпіон
Скорпіони, якщо друзі, родичі або колеги захочуть втягнути тебе в розв'язання будь-яких питань, то ввічливо, але твердо відмовся. Якщо ти почнеш жити виключно емоціями, представники протилежної статі стануть тобою маніпулювати.
Стрілець
Стрільці, зараз для тебе на першому місці має бути особисте життя. Ще приведи у порядок робоче місце, розбери документацію. Навчи себе бачити позитивні моменти навіть, здавалося б, в безрадісних ситуаціях.
Козеріг
Козероги, здається, все остаточно заплуталося: склеювати розбиту чашку старих взаємин або викинути? Вирішувати тобі! Діючи під впливом емоцій, ти ризикуєш припуститися серйозної помилки та зіпсувати стосунки з навколишніми.
Водолій
Водолії, у середині дня ти відчуєш занепад сил і зниження апетиту. У цей час зменшуй фізичне навантаження і збільшуй час на відпочинок і сон. Фінансове становище цього разу досить напружене, але вже намітяться шляхи виходу з кризи.
Риби
Риби, приділи увагу захворюванням органів дихання. Можливо, треба пройти додаткове обстеження і, якщо необхідно, скоригувати курс лікування чи профілактики.
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