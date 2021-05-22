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Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні будь неквапливим. У цей день найважливіше – зберегти стабільність. Відклади усі важливі рішення: і ремонт не починай, і ділових партнерів не міняй.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451578

Овни, самотнім представникам знака зірки обіцяють цього дня доленосне знайомство. В питаннях особистого життя тобі необхідно стежити за тим, щоб почуття не взяли верх над розумом.

Телець

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Тельці, події цього дня відкриють новий етап у твоїй долі. Ймовірно, щось ти втратиш, але знайдеш все ж таки набагато більше. Якщо тобі необхідно завершити проєкт або почати новий, зроби це в кінці дня.

Близнюки

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Близнюки, твої мрії здійсняться, якщо ти не будеш сидіти, склавши руки. Не проґав нагоду укласти договір з клієнтами, визначитися з вибором методів ведення перемовин.

Рак

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451575

Раки, розв'язувати питання, пов'язані з кар'єрним ростом не варто. Виконуй прості завдання, які не потребують високого рівня відповідальності.

Лев

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Леви, сьогодні менше обговорюй свої плани з іншими людьми. Розмови віднімуть у тебе багато часу та енергії, а розв'язати питання не допоможуть. Намагайся не переїдати. У цей період буде уразливим шлунково-кишковий тракт.

Діва

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451581

Діви, якщо у сварці є твоя провина, то постарайся швидше шукати шляхи до миру. Остерігайся бути заручником власного настрою і не приймай ніяких імпульсивних рішень.

Терези

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451577

Терези, це сприятливий час для відвідування салону краси та підбору косметики для догляду за тілом та обличчям. Для зняття втоми та посилення кровообігу використовуй масаж голови.

Скорпіон

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451580

Скорпіони, якщо друзі, родичі або колеги захочуть втягнути тебе в розв'язання будь-яких питань, то ввічливо, але твердо відмовся. Якщо ти почнеш жити виключно емоціями, представники протилежної статі стануть тобою маніпулювати.

Стрілець

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451584

Стрільці, зараз для тебе на першому місці має бути особисте життя. Ще приведи у порядок робоче місце, розбери документацію. Навчи себе бачити позитивні моменти навіть, здавалося б, в безрадісних ситуаціях.

Козеріг

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451576

Козероги, здається, все остаточно заплуталося: склеювати розбиту чашку старих взаємин або викинути? Вирішувати тобі! Діючи під впливом емоцій, ти ризикуєш припуститися серйозної помилки та зіпсувати стосунки з навколишніми.

Водолій

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451574

Водолії, у середині дня ти відчуєш занепад сил і зниження апетиту. У цей час зменшуй фізичне навантаження і збільшуй час на відпочинок і сон. Фінансове становище цього разу досить напружене, але вже намітяться шляхи виходу з кризи.

Риби

Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451579

Риби, приділи увагу захворюванням органів дихання. Можливо, треба пройти додаткове обстеження і, якщо необхідно, скоригувати курс лікування чи профілактики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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