На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 23 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 1
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні краще нікуди не поспішати вранці, а ось вдень з'явиться настрій для спілкування. Не варто упускати шанс особисто поспілкуватися з впливовими людьми і лідерами нової формації. Тим, хто претендує на популярність, важливо підтримати контакт зі своєю цільовою аудиторією. Відмінний день для зустрічей з друзями.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів це інформативний день. Новин слід чекати ближче до полудня. Друга половина доби створить відповідний настрій для комунікацій. При цьому зірки радять вам віддати перевагу не випадковим контактам, а цільовим, орієнтованим на майбутнє. Ви можете поспілкуватися з впливовим другом, наставником, новим босом, найпопулярнішою персоною або з представником цікавої організації.
Телець
Приділіть увагу родині. Ваше терпіння і такт допоможуть створити обстановку довіри, затишку та душевної теплоти. Ретельно стежте не тільки за своїм здоров'ям, а й за здоров'ям близьких. Не слід вдаватися до обжерливості або захоплюватися спиртними напоями. Це загрожує небажаними наслідками.
Близнюки
На роботі будьте особливо уважні, посидючіші, підключіть всі свої аналітичні здібності. Робота, розпочата раніше, може бути досить успішно закінчена. Ймовірна несподівана підтримка і заступництво впливових осіб.
Рак
Для Раків цей день може початися з хвилини вичікування, а основну лінію поведінки їм продиктує обстановка. Важливою якістю стане товариськість, а також дух колективізму, готовність підлаштуватися до потреб своєї компанії. Доведеться поважати думку популярних особистостей, нових авторитетів. Дотримання правил гри дасть вам зайвий варіант вибору (наприклад, в професії).
Лев
Відповідальність за матеріальне благополуччя зажадає від вас значного напруження сил. Не нарікайте на долю: вам так багато дано, що ви просто зобов'язані робити сюрпризи.
Діва
Зірки підказують, що зараз вдалий час для вирішення питань за допомогою друзів і знайомих. Сьогодні краще не сподіватися на власні сили. Не проводьте весь час на роботі. Потрібно встигнути відпочити, розважитися і поповнити запас життєвих сил, які вам скоро знадобляться. Добре б з'їздити в ті місця, де ви раніше ніколи не були.
Терези
Для Терезів сьогодні вдаліша друга половина дня. Перш за все, в цей час "скресне крига" в спілкуванні. Ви не залишитеся без їжі для роздумів. З'явиться можливість особистої розмови – наприклад, з другом здалеку, учителем або замовником ваших робіт.
Скорпіон
Сприятливий день для представників творчих професій. Можливо, вам вдасться створити щось видатне, самореалізуватися. Цей день сприяє відкриттям та винаходам. Відносини між вами і оточуючими будуть хорошими і теплими.
Стрілець
Багато представників цього знака можуть пережити період ослаблення імунітету. Можливо, ви на якийсь час будете змушені залишити роботу, оформивши лікарняний. В кінці дня не варто затівати важливу розмову з рідними, особливо зі старшими членами сім'ї.
Козеріг
Сьогодні головне для Козерогів – корисна інформація та контакт з людьми, здатними її дати. Заради цієї мети вони вважатимуть за краще тримати зв'язок з тими, хто не входить в коло їхніх друзів і не є для них авторитетом. Інтенсивне спілкування на конкретні теми можливе навіть з випадковими знайомими, якщо вони готові розповісти їм щось цікаве. День допомагає соціалізуватися і спілкуватися за новими правилами.
Водолій
Напружений день. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдалими. Вірогідні сварки або домашні клопоти. Зберігайте витримку і холоднокровність. Не реагуйте на те, що відбувається, – багато що залежить не тільки від вас.
Риби
Сьогодні багато часу приділяйте спілкуванню з колегами, друзями, родичами або знайомими. Справи, які викликають у вас роздратування або здаються складними, краще відкласти. Приділіть особливу увагу здоров'ю.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
18:14Гороскоп на 23 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Оля Полякова жорстко прокоментувала мовний закон
-
17:39Тіктокер з Канади розповів, як йому живеться зі 150 братами та сестрами
-
17:25Netflix продовжив серіал Бріджертони на другий сезон: перший тизер
-
17:11Список смартфонів і планшетів Apple, які не отримають iOS 15
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:53Які знаки Зодіаку в лютому закохаються до нестями: їх лише три
-
16:41Вихід нового фільму про Джеймса Бонда знову перенесли: нова дата прем'єри
-
16:21Цей фрукт ефективно знижує рівень цукру в крові
-
16:09Джіджі Хадід і Зейн Малік розсекретили ім'я своєї донечки
-
15:52З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
15:12Маніфест музичного бачення наших предків: Go_A представили кліп на пісню ШУМ
-
14:53Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:36У Німеччині з'явилася Біблія, яку адаптували для покоління Z
-
14:18Як виглядають замерзлі водойми в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
-
13:50Міс Україна Всесвіт-2014 вперше стала мамою
-
13:41У Києві сміттєвоз розтрощив десяток авто: фотофакт
-
13:30Ображений наречений жбурнув торт в обличчя коханої: епічне весільне відео
-
13:19У далекій галактиці зафіксували найзагадковіші спалахи: фото
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
12:46Як позбутися стресу через карантин і локдаун
-
12:24Учені вперше створили 3D-зображення коронавірусу: відео
-
11:51Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото
-
15:30Шрі-Ланка офіційно відкрила кордони для туристів з усього світу, але з новими правилами
-
12:59#saveGeekJournal: YouTube заблокував канал кінооглядів Тайлера Андерсона через скарги 1+1
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі