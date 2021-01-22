Гороскоп на 23 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні краще нікуди не поспішати вранці, а ось вдень з'явиться настрій для спілкування. Не варто упускати шанс особисто поспілкуватися з впливовими людьми і лідерами нової формації. Тим, хто претендує на популярність, важливо підтримати контакт зі своєю цільовою аудиторією. Відмінний день для зустрічей з друзями.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 січня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Для Овнів це інформативний день. Новин слід чекати ближче до полудня. Друга половина доби створить відповідний настрій для комунікацій. При цьому зірки радять вам віддати перевагу не випадковим контактам, а цільовим, орієнтованим на майбутнє. Ви можете поспілкуватися з впливовим другом, наставником, новим босом, найпопулярнішою персоною або з представником цікавої організації.

Приділіть увагу родині. Ваше терпіння і такт допоможуть створити обстановку довіри, затишку та душевної теплоти. Ретельно стежте не тільки за своїм здоров'ям, а й за здоров'ям близьких. Не слід вдаватися до обжерливості або захоплюватися спиртними напоями. Це загрожує небажаними наслідками.

На роботі будьте особливо уважні, посидючіші, підключіть всі свої аналітичні здібності. Робота, розпочата раніше, може бути досить успішно закінчена. Ймовірна несподівана підтримка і заступництво впливових осіб.

Для Раків цей день може початися з хвилини вичікування, а основну лінію поведінки їм продиктує обстановка. Важливою якістю стане товариськість, а також дух колективізму, готовність підлаштуватися до потреб своєї компанії. Доведеться поважати думку популярних особистостей, нових авторитетів. Дотримання правил гри дасть вам зайвий варіант вибору (наприклад, в професії).

Відповідальність за матеріальне благополуччя зажадає від вас значного напруження сил. Не нарікайте на долю: вам так багато дано, що ви просто зобов'язані робити сюрпризи.

Зірки підказують, що зараз вдалий час для вирішення питань за допомогою друзів і знайомих. Сьогодні краще не сподіватися на власні сили. Не проводьте весь час на роботі. Потрібно встигнути відпочити, розважитися і поповнити запас життєвих сил, які вам скоро знадобляться. Добре б з'їздити в ті місця, де ви раніше ніколи не були.

Для Терезів сьогодні вдаліша друга половина дня. Перш за все, в цей час "скресне крига" в спілкуванні. Ви не залишитеся без їжі для роздумів. З'явиться можливість особистої розмови – наприклад, з другом здалеку, учителем або замовником ваших робіт.

Сприятливий день для представників творчих професій. Можливо, вам вдасться створити щось видатне, самореалізуватися. Цей день сприяє відкриттям та винаходам. Відносини між вами і оточуючими будуть хорошими і теплими.

Багато представників цього знака можуть пережити період ослаблення імунітету. Можливо, ви на якийсь час будете змушені залишити роботу, оформивши лікарняний. В кінці дня не варто затівати важливу розмову з рідними, особливо зі старшими членами сім'ї.

Сьогодні головне для Козерогів – корисна інформація та контакт з людьми, здатними її дати. Заради цієї мети вони вважатимуть за краще тримати зв'язок з тими, хто не входить в коло їхніх друзів і не є для них авторитетом. Інтенсивне спілкування на конкретні теми можливе навіть з випадковими знайомими, якщо вони готові розповісти їм щось цікаве. День допомагає соціалізуватися і спілкуватися за новими правилами.

Напружений день. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдалими. Вірогідні сварки або домашні клопоти. Зберігайте витримку і холоднокровність. Не реагуйте на те, що відбувається, – багато що залежить не тільки від вас.

Сьогодні багато часу приділяйте спілкуванню з колегами, друзями, родичами або знайомими. Справи, які викликають у вас роздратування або здаються складними, краще відкласти. Приділіть особливу увагу здоров'ю.

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