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Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У понеділок майже у всіх знаків Зодіаку очікується позитивний, спокійний день, але комусь з них доведеться ще трошки попрацювати вдома. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Сьогодні зорі гороскопу радять Тельцю вибирати нестандартні шляхи: традиційний підхід до справ не дасть потрібних результатів. Творчість – це вміння мислити не так, як всі, і воно сьогодні стане в пригоді Тельцю навіть в найбільш практичних питаннях.
Близнюки
Рак
Раки будуть готові подумати про своє майбутнє. Чому не помріяти, в хмарах, а конкретно вирішити, куди рухатися далі? Плани Раків будуть відрізнятися чіткістю і увагою до дрібниць, а тому їх втілення в життя це всього лише питання часу.
Лев
Леви, вашими діями сьогодні керує енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.
Діва
Терези
Скорпіон
Сьогодні менше всього на світі Скорпіона буде хвилювати чужа думка, принаймні, саме так він себе буде вести. Зірки гороскопу наділяють його впевненістю в тому, що він робить все як треба, а навколишні з їхніми порадами лише заважають.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Сьогодні у відносинах Риб з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Риби сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх.
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