Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 43
Гороскоп на 23 березня українською - фото 1
Гороскоп на 23 березня українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У понеділок майже у всіх знаків Зодіаку очікується позитивний, спокійний день, але комусь з них доведеться ще трошки попрацювати вдома. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Замість того, щоб зануритися в справи, Овнам варто подивитися на ситуацію в цілому. Чи не забувають вони про мету, до якої йдуть? Чи тримають в голові стратегію просування? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом.

Телець

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224

Сьогодні зорі гороскопу радять Тельцю вибирати нестандартні шляхи: традиційний підхід до справ не дасть потрібних результатів. Творчість – це вміння мислити не так, як всі, і воно сьогодні стане в пригоді Тельцю навіть в найбільш практичних питаннях.

Близнюки

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки раптом відчують в собі лідерські задатки. І не без підстав, день дійсно схиляє їх до того, щоб приймати рішення і брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Близнюків хорошою мішенню для випадів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення їх будуть продуманими і зваженими, у них є шанс сьогодні показати чудовий результат.

Рак

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230

Раки будуть готові подумати про своє майбутнє. Чому не помріяти, в хмарах, а конкретно вирішити, куди рухатися далі? Плани Раків будуть відрізнятися чіткістю і увагою до дрібниць, а тому їх втілення в життя це всього лише питання часу.

Лев

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227

Леви, вашими діями сьогодні керує енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.

Діва

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діва здатна для будь-якої проблеми знайти десяток можливих рішень, а потім вибрати з них те, яке виявиться найефективнішим і простим. Мозок Дів буде працювати точно, як швейцарський годинник, а руки акуратно, як у касира у швейцарському банку.

Терези

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні Терези протягом дня можуть періодично витати в хмарах, проте ситуація буде повертати їх з небес на землю. Від Терезів вимагають не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов'язки, а й стежити за мінливою обстановкою і за реакцією оточуючих.

Скорпіон

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228

Сьогодні менше всього на світі Скорпіона буде хвилювати чужа думка, принаймні, саме так він себе буде вести. Зірки гороскопу наділяють його впевненістю в тому, що він робить все як треба, а навколишні з їхніми порадами лише заважають.

Стрілець

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стільцям варто більше уваги присвячувати саморозвитку та стосункам, якщо вони хочуть хоч щось змінити у своєму житті на краще. Ваше красномовство не викликає питань, а от дії не надто помітні.

Козеріг

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Сьогодні Козерогам не варто сподіватися тільки на себе, їм може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, Козероги будуть занадто завалені справами, і їм доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж вони не знають, що робити, не треба соромитися звернутися за консультацією.

Водолій

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
У Водолії прокинеться справжній бухгалтер! Він зуміє до будь-якої проблеми підійти з ясною головою, прогнавши емоції геть. Це чудовий день для того, щоб провести ревізію сімейного бюджету, спланувати витрати на майбутнє і подумати, як отримати ще більший дохід.

Риби

Гороскоп на 23 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229

Сьогодні у відносинах Риб з близькою людиною може виникнути напруженість. Можливо, їм відкриються якісь несподівані факти його біографії або негативні риси. А може бути, Риби сьогодні просто будуть занадто вимогливі до всіх.

До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 важливих запитань інфекціоністу про коронавірус
  • Вчора, 15:51
  • 957
Подорож під час пандемії коронавірусу: історія з власного досвіду
  • 19 березня, 14:00
  • 1725
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • 17 березня, 18:41
  • 2194
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради