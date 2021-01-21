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Гороскоп на 22 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 22 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп передбачає прагнення до мети з використанням будь-яких можливих шляхів, в тому числі і обхідних. Якщо ваші справи йдуть за планом це чудово, якщо ж в них намітилося буксування, зорі радять вам проявити гнучкість, і замість того, щоб стукати в зачинені двері, пошукати потаємні дверцята.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен може демонструвати впертість: його практично неможливо збити з пантелику або переконати. Зупиняти його також безглуздо, як зупиняти танк! Втім, в цьому є і свої плюси: з розумом застосувавши свою завзятість, Овен сьогодні здатний гори звернути.
Телець
Сьогодні Телець здатний демонструвати фаталізм у всьому, за що б не брався, діючи під девізом: "Чому бути, того не минути!". Є ймовірність того, що в якихось справах Телець може невиправдано сподіватися на удачу, а вона підведе його в найбільш невідповідний момент.
Близнюки
Сьогодні Близнюки ризикують зазнати почуття розчарування в чомусь або в комусь. Можливо, Близнюки зіткнуться з втратою, або якийсь чоловік чи жінка не виправдає їхніх сподівань, або ж події будуть розвиватися не так, як хотілося б їм. Зорі гороскопу радять Близнюкам менше рефлексувати і не зациклюватися на тому, що їм не до вподоби.
Рак
Сьогодні гороскоп Рака сприятливий у всьому, що стосується любові, родинних і дружніх зв'язків, а також будь-яких інших відносин! Удача чекає його сьогодні там, де Рак може на когось покластися: в колі друзів і рідних, надійних партнерів по бізнесу, в суспільстві коханої людини.
Лев
Сьогодні зорі гороскопу віщують Леву день, сприятливий для запуску нових проєктів. Справи, розпочаті сьогодні, будуть просуватися легко і практично приречені на успіх. У бізнесі, в кар'єрі, в любові Лев може сьогодні сміливо зробити крок, на який, можливо, давно не міг зважитися.
Діва
Сьогодні Діва може відчути бажання поділитися з ким-небудь своїм досвідом, знаннями або і зовсім взяти когось під своє крило. День наділяє її душевною щедрістю, а також бажанням побути для когось мудрим наставником або як мінімум жилеткою для сліз. Якщо ж на очах Діви вершитиметься несправедливість, вона готова кинутися в бій, вставши на захист слабкого!
Терези
Сьогодні у Терезів є всі шанси опинитися на коні! Обставини обіцяють складатися на їх користь, і не виключено, що в якомусь проєкті їх чекає заслужений успіх і визнання оточуючих. День чудово підходить для завершення будь-яких раніше розпочатих справ, причому чим значніші і глобальніші ці справи, тим краще.
Скорпіон
Сьогодні зорі гороскопу віщують Скорпіону день, коли від його слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато чого буде залежати! Можливо, Скорпіону доведеться прийняти якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, буде залежати багато в його долі.
Стрілець
Сьогодні в спілкуванні з людьми у Стрільця можливі будь-які крайнощі! Він здатний легше звичайного піддаватися чужому тиску і йти на поступки, які не вигідні йому. Або ж навпаки, може сам тиснути на людей, які поруч. Так чи інакше, сьогодні відносини Стрільця з оточуючими ідеальними не назвеш.
Козеріг
Сьогодні крутий день, який подарує Козерогу заряд бадьорості, сонячної енергії та позитиву! Козерогові достатньо взятися за справи, щоб помітити, що вони просуваються нібито жартома. Навколишні будуть тягнутися до нього, доля підкидати приємні сюрпризи. Вдалі покупки, хороші новини, привабливі пропозиції, спілкування з приємними людьми... і не тільки!
Водолій
Сьогоднішній день зорі гороскопу радять Водолію присвятити своїй сім'ї і друзям, адже саме вони головна цінність в житті. День не схиляє його до успіхів в бізнесі, роботі чи навчанні, зате з близькими людьми він зможе повною мірою проявити себе! Відкрите спілкування, дружня підтримка, розмови принесуть сьогодні Водолія умиротворення і усвідомлення того, що життя прекрасне.
Риби
Сьогодні тяга Риб до спілкування може приймати форму крайнощів, проявляючись в підвищеній балакучості і прагненні бути в центрі подій. Найстрашніше звичайного голоду для Риб може стати голод інформаційний! З усіма, хто знаходиться з ними поруч, Риби здатні детально поділитися своїми думками на будь-яку тему.
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