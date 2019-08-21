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Гороскоп на 22 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Друга половина тижня принесе низку приємних несподіванок для Раків і Дів. Утім, решті знаків Зодіаку не слід засмучуватися, адже на вашій вулиці теж буде свято. Дізнайтеся, що ж підготували зорі для вас сьогодні!
І ще: 22 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Якщо перша половина тижня була легкою для Овнів, то друга – принесе багато роботи та клопотів. Утім, зазначимо, що більшість з них будуть приємними та принесуть лише користь вам. Сьогодні зорі рекомендують потурбуватися про себе та власне здоров'я, адже саме воно дозволить вам бути на коні та здійснювати задумане.
Телець
Як би Тельці не хотіли зануритися в роботу з головою – у них нічого не вийде. Четвер буде надзвичайно лайтовим і невимушеним. Завдань і доручень буде не так уже й багато, але це зовсім не означає, що ви будете байдикувати. Просто у цей день ви не встигнете втомитися від роботи, адже він мине блискавично швидко.
Близнюки
Зорі рекомендують сьогодні Близнюкам приділити якомога більше часу саморозвитку. Запишіться на курси, про які ви так давно мріяли або прочитайте літературу, яка надихне вас на нові звершення. І взагалі, що б ви сьогодні не робили – робіть це для того, щоб досягти успіху в тому, в чому ви почуваєтесь справжнім королем або королевою!
Рак
У цей день зорі віщують Ракам повний релакс і дозволять нарешті забути про роботу. Втім, це зовсім не означає, що сьогодні слід цілісінький день просидіти вдома. Першу половину дня приділіть власному тілу: сходіть у зал або просто вируште на прогулянку, а от ввечері вируште в кіно. Тим паче, що зараз на великих екранах показують шалено крутий фільм Тарантіно ;)
Четвер буде легким і невимушеним майже для всіх Левів. Однак, якщо ви належите до тієї "решти" з сімейства котячих – не засмучуйтесь. Просто спробуйте спокійніше реагувати на ситуації, які відбуваються навколо вас, а також не забивайте собі голову вселенською несправедливістю. Вона не варта ваших нервів і переживань!
Діва
У цей день Дівам нарешті вдасться насолодитися відпочинком. Цілком імовірно, що вас сьогодні друзі несподівано витягнуть з дому, аби ви змогли сповна розслабитися та не перейматися тим, що відбувається. До слова, зорі рекомендують не зловживати гаджетами, адже вони, власне, стоятимуть на заваді цьому максимальному релаксу.
Терези
Цей день буде насиченим на пригоди для всіх представників цього знаку Зодіаку, але це не означає, що потрібно перейматися. Просто налаштуйте себе на позитив і будьте готовими до того, що будь-що, що з вами відбуватиметься сьогодні, – справжня пригода, а не букет проблем і випробувань!
Скорпіон
Четвер для Скорпіонів буде легким, але це зовсім не означає, що вам потрібно цілком і повністю розслабитися. Головне – не будьте надто самовпевненими. Якщо вам щось не вдається – просіть про допомогу. Якщо бракує сил – не бійтеся відверто сказати друзям або керівництву, що сьогодні ви не в найкращій формі!
Стрілець
Четвер буде надзвичайно крутим для всіх без винятку Стрільців. Нарешті ви зможете втілити в життя те, що планували давно. Втім, не слід брати на себе надто багато та покладатися винятково на власні сили. Погоджуйтесь на допомогу, адже вона сприятиме тому, що ваші плани та мрії здійсняться за лічені хвилини!
Козеріг
Як би Козероги не намагалися сьогодні уникнути роботи – у них нічого не вдасться. Воно й не дивно, адже чомусь саме в цей день ваш бос пильно стежитиме за вами, щоб переконатися, чи не сачкуєте ви часом. Однак, не варто засмучуватися. Після сумлінної та відповідальної праці на вас чекає винагорода, і вона вам сподобається.
Водолій
Водолії справжні молодчинки. Зорі віщують для вас надзвичайно легкий і радісний день, який приноситиме лише приємні сюрпризи. До слова, не бажано сьогодні спати до обіду, аби не пропустити найцікавіше, що може трапитися у вашому житті в цей день. Ви ж пам'ятаєте: "Хто рано встає..."
Риби
Рибам слід розслабитися та бути готовими до того, що день буде максимально невимушеним і легким. Головне, що ви повинні сьогодні робити – не думати про щось погане та не забивати собі голову справами й обов'язками, які вам не під силу виконати. Беріться лише за те, що можете зробити без сторонньої допомоги, а решту залишіть на потім!
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