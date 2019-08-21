22 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним та народним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Матвія – одного з учнів Ісуса, котрий став одним з 12 апостолів після Іуди Іскаріота. У книзі Дії Апостолів ім'я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством. Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1456 – князем Валахії став Влад Дракула, прототип героя в легендах про вампірів.

1770 – капітан Джеймс Кук висадився на узбережжі Австралії.

1812 – експедиція швейцарського археолога Йоганна Бурхардтома виявила за 180 км від Аммана руїни стародавнього міста Петра, в якому, за переказами, Мойсей добув воду зі скелі.

1864 – підписана перша Женевська конвенція.

1865 – Вільям Шепперд отримує патент на рідке мило.

1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.

1909 – у Франції пройшло перше авіашоу.

1932 – BBC почала експериментальне телемовлення.

1956 – американський співак Елвіс Преслі почав зніматися у своєму першому фільмі "Брати Рено".

1965 – у США пройшла прем'єра другого фільму за участю "The Beatles" – "Help!".

1989 – відкрито кільце планети Нептун.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СЕРПНЯ

1741 – французький мореплавець Жан-Франсуа Лаперуз.

1834 – американський астроном Семюел Ленглі.

1862 – французький композитор Клод Дебюссі.

1886 – перша у світі жінка-пілот Раймонда де Ларош.

1908 – французький фотограф Анрі Картьє-Брессон.

1920 – американський письменник-фантаст Рей Бредбері.

1920 – американський хірург, який першим провів операцію з імплантації серця, Дентон Кулі.

1966 – Народна артистка України Ольга Сумська.

1985 – український рок-музикант, відомий сучасним виконанням гімну України, Микита Рубченко.

День народження Ольги Сумської

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.

Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна поспішати та підганяти інших.

Сьогодні не слід випускати худобу на пасовисько.

Не слід у цей день лихословити та погано думати про інших.

Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі.

Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі. Бажано у цей день обійтися від вживання спиртних напоїв.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку