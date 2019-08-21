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22 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 серпня, віряни вшановують пам'ять святого Матвія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним та народним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Матвія – одного з учнів Ісуса, котрий став одним з 12 апостолів після Іуди Іскаріота. У книзі Дії Апостолів ім'я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством. Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1456 – князем Валахії став Влад Дракула, прототип героя в легендах про вампірів.
- 1770 – капітан Джеймс Кук висадився на узбережжі Австралії.
- 1812 – експедиція швейцарського археолога Йоганна Бурхардтома виявила за 180 км від Аммана руїни стародавнього міста Петра, в якому, за переказами, Мойсей добув воду зі скелі.
- 1864 – підписана перша Женевська конвенція.
- 1865 – Вільям Шепперд отримує патент на рідке мило.
- 1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.
- 1909 – у Франції пройшло перше авіашоу.
- 1932 – BBC почала експериментальне телемовлення.
- 1956 – американський співак Елвіс Преслі почав зніматися у своєму першому фільмі "Брати Рено".
- 1965 – у США пройшла прем'єра другого фільму за участю "The Beatles" – "Help!".
- 1989 – відкрито кільце планети Нептун.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 СЕРПНЯ
- 1741 – французький мореплавець Жан-Франсуа Лаперуз.
- 1834 – американський астроном Семюел Ленглі.
- 1862 – французький композитор Клод Дебюссі.
- 1886 – перша у світі жінка-пілот Раймонда де Ларош.
- 1908 – французький фотограф Анрі Картьє-Брессон.
- 1920 – американський письменник-фантаст Рей Бредбері.
- 1920 – американський хірург, який першим провів операцію з імплантації серця, Дентон Кулі.
- 1966 – Народна артистка України Ольга Сумська.
- 1985 – український рок-музикант, відомий сучасним виконанням гімну України, Микита Рубченко.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.
- Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.
- Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.
- Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.
- Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна поспішати та підганяти інших.
- Сьогодні не слід випускати худобу на пасовисько.
- Не слід у цей день лихословити та погано думати про інших.
Також сьогодні не варто позичати та брати у борг гроші та будь-які речі.
- Бажано у цей день обійтися від вживання спиртних напоїв.
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