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Гороскоп на 22 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Близнюкам варто спробувати свої сили в благодійності та волонтерстві, а Діви можуть зайнятися сьогодні якимось дослідженням. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гроші самі йдуть у руки: яким знакам Зодіаку щастить фінансово
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваш девіз на сьогодні такий: не спробуєш – не впізнаєш. У цей день це повинно стати рушієм ваших дій. Менше страху, більше дій. І тоді ви точно будете задоволенні своїм життям.
Телець
Тільці, завдяки вашій мудрості та підтримці прогресивних тенденцій, ви отримуєте підтримку співробітників та компаньйонів, а ще вдячність від начальства. Зростає ваш авторитет і ви можете розраховувати на премію.
Близнюки
Близнюки, зараз хороший період для самоосвіти, підвищення кваліфікації. Ваша участь в суспільно-політичному житті надалі зіграє вам на руку, тож приділіть увагу та кошти на благодійність, допомагайте нужденним. Це також повернеться сторицею.
Рак
Раки, сьогодні ви прагнете до точності в дотриманні своїх зобов'язань. Також маєте хорошу можливість конструктивної розумової діяльності, а ще ви будете схильні до втілення практичних ідей в життя.
Лев
Леви, цей день сприятливий для ділового планування, контактів, переговорів, складання та підписання важливих договорів, документів, для навчання чи складання іспитів. Скористайтеся тим, що вдало протікають візити до начальства чи прийом у впливових людей.
Діва
Діви, прислухайтеся до порад старших людей та досвідчених фахівців. Зараз дисципліна та обачність допоможуть вам у робочих справах. А ще сьогодні хороший день для серйозних занять та досліджень.
Терези
Терези, сьогодні не найкращий день для спілкування зі старшими. Батьки стануть наполягати на своєму, а переконувати їх марно. Також сьогодні не варто вести домашніх тварин до ветеринара, по можливості відкладіть цей захід на кілька днів.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні можливі незаплановані доходи, проте майже все доведеться витратити на дітей або на підготовку до майбутнього від'їзду у відпустку всією сім'єю. Будьте обережні з електроприладами та оминайте гарячих поверхонь.
Стрілець
Стрільці, сьогодні зверніть увагу, чи правильно ви розподіляєте свої симпатії. Любовні неприємності можуть відволікати від роботи. Труднощі в ділових і особистих стосунках, особливо з молодими жінками.
Козеріг
Козероги, сьогодні для вас характерні лінощі, невимогливість до себе, нездоровий егоїзм та потурання примхам. Остерігайтеся екстравагантних покупок та зайвих витрат. І не чекайте на додатковий прибуток.
Водолій
Водолії, сьогодні день буде сповнений сюрпризів. З самого ранку ви будете перебувати в постійному очікуванні якоїсь події, що докорінно змінить ваші плани. Отже, планів краще не будувати, щоб не засмучуватися, що вони залишилися невиконаними.
Риби
Риби, сьогодні на вас можуть чекати невдачі в контактах з публікою або ж в громадській діяльності. Можливі фінансові або юридичні труднощі. Велика ймовірність стати об'єктом не надто розумного розіграшу, будьте уважнішими.
До теми: Ці знаки Зодіаку після весілля змінюються не в кращу сторону
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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